Es kandidiert ein Mann für das Amt des Präsidenten, dessen Vater und Onkel von der CIA ermordet wurden

Dr. Joseph Sansone

Die Präsidentschaftskampagne von Robert Kennedy Jr. hat einiges an Interesse und Aufregung ausgelöst. Auf den ersten Blick schockierend, hat RFK Jr. offen erklärt, dass sein Onkel John F. Kennedy (ehemaliger Präsident) von der CIA ermordet wurde, und hat auf eine Beteiligung der CIA am Tod seines Vaters geschlossen. Robert F. Kennedy war US-Staatsanwalt, dann US-Senator und wurde in der Nacht ermordet, in der er 1968 die Vorwahlen der Demokraten in Kalifornien für das Präsidentenamt gewann. Ich sage auf den ersten Blick schockierend, weil RFK Jr. dies vielleicht als eine Art Versicherungspolice offen ausspricht. Selbst der taube Verstand könnte die mathematische Wahrscheinlichkeit eines weiteren einsamen Schützen oder eines Flugzeugabsturzes infrage stellen. (JFK Jr.)

Es mag einen weiteren Grund geben, warum RFK Jr. wahrscheinlich sicher ist. Das System ist manipuliert. In einem Zeitraum von 20 Jahren, der mit dem JFK-Attentat begann und mit dem versuchten Attentat auf Präsident Reagan endete, gab es eine ganze Reihe von politischen Attentaten und Attentatsversuchen. JFK, RFK, MLK und Malcom X wurden alle ermordet. George Wallace und Ronald Reagan überlebten Attentatsversuche. Das sind eine ganze Reihe von politischen Attentaten und Attentatsversuchen in einem Zeitraum von etwa 20 Jahren.

Was hat sich geändert?

Möglicherweise wurde ein weicherer, weniger sprunghafter Ansatz gewählt. Einfach ausgedrückt: Das System wurde zunehmend manipuliert, und die Notwendigkeit, die politische Opposition oder jeden, der das Boot ins Wanken brachte, auszuschalten, war nicht mehr gegeben. Das war in den 1990er-Jahren mit Sicherheit der Fall. Es bestand nie die Notwendigkeit, Patrick J. Buchanan zu ermorden, denn nach einer orchestrierten Massenmedienkampagne zur Ermordung seines Charakters wurde er in den Neunzigerjahren zunehmend zensiert und an den Rand gedrängt, bis er im Wahlkampf 2000 völlig ausfiel. Erinnern Sie sich, das war, als Bush und Gore dieses Affentheater mit den Schmetterlingswahlen veranstalteten, die uns Spielautomaten, ich meine, computerisierte Wahlen bescherten.

Im Wahlkampf 1996, in dem Buchanan beinahe die GOP-Nominierung gewonnen hätte, waren viele Aktivisten der Meinung, dass in den Vorwahlen in Arizona betrogen wurde und Buchanan in der Wahlnacht blitzschnell vom ersten auf den dritten Platz zurückfiel. Die Dole-Kampagne glaubte, verloren zu haben, und fragte Buchanans Kampagne sogar, ob sie das Leasing ihres Jets übernehmen würde.

In den Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012 wurde Ron Paul dann weitgehend zensiert und ausgegrenzt. Inzwischen wird das nicht mehr verheimlicht, und die Kandidaten mussten bei den Debatten sogar am anderen Ende der Bühne sitzen, und ihnen wurde die gleiche Redezeit verweigert. Hinzu kam der von den Massenmedien inszenierte Rufmord. Sie erinnern sich an die Kommentare über den „verrückten Onkel Ron“.

Ich denke, dass Dr. Paul als Gynäkologe seinen schwangeren Patientinnen niemals empfehlen würde, sich gegen die Biowaffe C19 impfen zu lassen. Nicht so verrückt… Die CDC gab OBGYN-Gruppen Millionen, um die Impfungen unschuldigen schwangeren Frauen aufzudrängen, wohl wissend, dass die Daten von Pfizer zeigten, dass die Impfungen tödlich für Föten waren. Ich weiß, das ist kein Thema…

Bis zu einem gewissen Grad hat Trump bei der Wahl 2016 den Algorithmus durchbrochen, und die Reaktion darauf waren Wahlfälschungen in einem viel höheren Ausmaß als in der Vergangenheit. Es reichte nicht aus, das System zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass der zuvor genehmigte Kandidat gewählt wurde. Im Jahr 2020 war es ein eklatanter Diebstahl, bei dem die Stimmen in der Wahlnacht in mehreren Bundesstaaten nicht mehr gezählt und erst am nächsten Tag wieder gezählt wurden, bis schließlich genügend Stimmen zusammenkamen.

Zugegeben, es gibt einige Spekulationen über die etwa 20 Jahre dauernden gewaltsamen Attentate und darüber, warum sie scheinbar aufgehört haben. Dennoch scheint es, als ob das MK-Ultra-Programm auf Schießereien in Schulen und das Schüren von Unruhen und dergleichen umgelenkt wurde, anstatt auf hochrangige politische Persönlichkeiten zu zielen, die unzufriedene Einzelkämpfer auf den Plan rufen.

Die politische Kluft, auf die es in den vergangenen 40 Jahren wirklich ankam, war im Wesentlichen die Kluft zwischen Globalismus und Patriotismus. Es ist eine grundlegende Kluft zwischen denjenigen, die einen globalen Totalitarismus, ein technokratisches System von oben nach unten, anstreben, und denjenigen, die eine grundlegende Selbstverwaltung anstreben. Der tiefe Staat kontrolliert zunehmend das System, einschließlich der Medien, Unternehmen, Politiker, Akademiker, des Geldes und der Regierung. Der tiefe Staat operiert sowohl im Inland als auch international.

Zurück zu RFK Jr. Das Interessante an RFK Jr. ist, dass er die WHO, das WEF, Klaus Schwab usw. anprangert, weil sie versuchen, ein totalitäres globales Regierungssystem zu schaffen. Er hat sogar den Kapitalismus der freien Marktwirtschaft als Mittel zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung angeboten und sich als rationaler Umweltschützer positioniert, indem er behauptete, dass die Globalisten den Klimawandel nutzen, um den Totalitarismus zu fördern. Laut RFK Jr. liegt er in den Vorwahlen der Demokraten bei etwa 20 %, seine internen Umfragewerte sind bei den Unabhängigen höher, und bei den Republikanern schneidet er gut ab. Wenn dies zutrifft, würde dies bedeuten, dass er sehr stark gegen Trump wäre, wenn er die Nominierung der Demokraten gewinnen würde. Andererseits wissen wir, dass das System manipuliert ist, was bedeutet, dass sie ihn ausschließen und bei den computergesteuerten Wahlen betrügen werden. Trump wird auch ausgeschlossen, aber es könnte unmöglich sein, ihn aus der GOP-Nominierung herauszuschummeln.

Beruhigen Sie sich, ich bin nicht auf dem RFK Jr.-Zug. Für mich ist er zu weit links. Obwohl Mike Adams in dem im obigen Absatz verlinkten Interview die Ansicht vertritt, dass er Trump bei der GOP-Nominierung und RFK Jr. bei der DNC-Nominierung unterstützen sollte. Beide Kandidaten treten mit Anti-Globalismus-Plattformen an.

Lassen wir das manipulierte System für einen Moment beiseite. Die Kampagne von RFK Jr. wird sicher viele Demokraten aufrütteln, die Menschen, die sie kennen und lieben, durch die Biowaffenspritzen verloren haben. Seine Kampagne könnte den Bann für viele brechen, die einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, um all die Lügen zu glauben, die die Regierung, die Medien und die Konzerne verbreitet haben. Seine Kampagne könnte tatsächlich dazu führen, dass viele Menschen erkennen, dass sie in den letzten mehr als drei Jahren den Gänseschritt gemacht haben. RFK Jr. hat, soweit ich weiß, nicht zugegeben, dass die C19-Spritzen biologische Waffen sind. Dennoch ist er der einzige Präsidentschaftskandidat, egal welcher Partei, der sagt, dass diese Impfungen Schaden anrichten und vom Markt genommen werden sollten.

RFK Jr. erwähnt sogar die Verfassung und die Bill of Rights und spricht sich gegen das totalitäre System aus, das direkt vor unseren Augen entsteht. Er verteidigt den ersten Zusatzartikel. Wird er auch den zweiten Zusatzartikel verteidigen? Andere auf der Linken haben sich in dieser Frage bewegt. Ich denke da an Naomi Wolf. RFK Jr. hat sich auch mit der Integrität von Wahlen und der Notwendigkeit von Stimmzetteln auf Papier befasst, zumindest als Sicherung, um die Wahlergebnisse zu überprüfen. Das ist etwas, was DeSantis ablehnt.

Er ist vielleicht zu rechts für die demokratische Partei…. Vielleicht wird er aber auch einige in der Demokratischen Partei aufwecken, damit sie erkennen, wie faschistisch sie geworden sind.

Eines ist sicher. Es gibt einen Mann, der für das Amt des Präsidenten kandidiert und die CIA offen für den Mord an seinem Onkel und wahrscheinlich auch an seinem Vater verantwortlich macht. Das allein ist schon eine Art von Sieg.