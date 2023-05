Palästina kocht und wird nicht abkühlen

Die israelische Aggression gegen Palästinenser hat einen Punkt erreicht, an dem es ihnen nicht mehr erlaubt ist, den Gebetsruf zu hören, schreibt Steven Sahiounie.

Khader Adnan, 45, aus Dschenin im besetzten Westjordanland, starb während eines Hungerstreiks in einem israelischen Gefängnis.

Er begann den Hungerstreik am 5. Februar, als er verhaftet und von einem israelischen Militärgericht verurteilt und in “Verwaltungshaft” genommen wurde, d. h. ohne Anklage unter unwürdigen Haftbedingungen.

Die in Israel übliche Praxis der Verwaltungshaft war der Auslöser für den Hungerstreik.

Es war das dritte Mal, dass Adnan ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in einem israelischen Gefängnis in den Hungerstreik trat. Insgesamt wurde er 12 Mal von Israel verhaftet und verbrachte rund acht Jahre im Gefängnis, meist in Verwaltungshaft.

Adnan starb in seiner Gefängniszelle ohne jegliche medizinische Behandlung, obwohl die israelischen Beamten wiederholt aufgefordert wurden, Adnan in ein Krankenhaus zu verlegen, was sie jedoch ablehnten. Offenbar wartete das israelische Gefängnissystem auf seinen Tod, um Platz für einen anderen Gefangenen zu schaffen, der seinen Platz einnehmen sollte. Es dauerte nur 87 Tage, um ihn von seinem Protest abzuhalten.

Adnan war Mitglied des Islamischen Dschihad, der in Gaza sehr mächtig ist, und sie schworen Rache für seine Ermordung.

“Wir verlangten, dass er in ein ziviles Krankenhaus verlegt wird, wo man sich um ihn kümmern kann. Leider wurde diese Forderung von den israelischen Gefängnisbehörden mit Unnachgiebigkeit und Ablehnung beantwortet”, sagte Adnans Anwalt Jamil Al-Khatib.

UN-Experten erklärten gestern in Genf, dass Israel für den Tod von Khader Adnan zur Rechenschaft gezogen werden müsse, und bezeichneten die Verwaltungshaft von Palästinensern als “grausam” und “unmenschlich”.

“Der Tod von Khader Adnan ist ein tragisches Zeugnis für Israels grausame und unmenschliche Inhaftierungspolitik und -praktiken sowie für das Versagen der internationalen Gemeinschaft, Israel angesichts der gefühllosen Illegalität gegenüber Palästinensern zur Verantwortung zu ziehen”, so die UN-Experten.

Israel hält rund 4.900 Palästinenser in seinen Gefängnissen fest, darunter 1.016 Verwaltungshäftlinge, die auf unbestimmte Zeit ohne Gerichtsverfahren oder Anklage festgehalten werden. Dies ist die höchste Zahl seit 2008, obwohl internationale Menschenrechtsgruppen dies wiederholt verurteilt haben.

“Wir können Israels Politik nicht von der kolonialen Natur seiner Besatzung trennen, die darauf abzielt, alle Palästinenser in dem Gebiet, das Israel kontrollieren will, zu kontrollieren und zu unterwerfen”, so die UN-Experten. “Die systematische Praxis der Verwaltungshaft kommt einem Kriegsverbrechen gleich, bei dem geschützten Personen vorsätzlich das Recht auf ein faires und reguläres Verfahren vorenthalten wird.”

Die UN-Experten riefen die internationale Gemeinschaft auf, Israel für Kriegsverbrechen gegen das palästinensische Volk, das seit 1948 unter einer brutalen militärischen Besatzung leidet, zur Rechenschaft zu ziehen. Wir alle müssen jedoch der Realität ins Auge sehen, dass die internationale Gemeinschaft, angeführt von den Vereinigten Staaten von Amerika, Israel und seinen Apartheidstaat verteidigt, einschließlich seiner Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Israel greift Gaza an

Aus dem Gazastreifen wurden drei Raketen auf israelische Grenzgemeinden abgefeuert, die zwar in offenem Gelände einschlugen, aber Sirenen auslösten, so dass die Bewohner in Schutzräume eilten.

Hashel Mubarak, 58, wurde am Dienstagabend bei einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen getötet, fünf weitere Personen wurden verletzt.

Vermittler aus Ägypten, Katar und der UNO vermittelten am 3. Mai einen Waffenstillstand zwischen Gaza und Israel.

Konflikt im Westjordanland

Israelische Streitkräfte haben am Mittwoch drei palästinensische Häuser im besetzten Westjordanland zerstört, darunter ein Haus in Haris in der Stadt Salfit, ein zweistöckiges Haus in Hajjah in der Stadt Qalqilya und ein sechsstöckiges Gebäude in Anata in Ostjerusalem.

Die Häuser wurden in einer Weise zerstört, die Menschenrechtsgruppen als “kollektive Bestrafung” bezeichnen, bei der unschuldige Familienmitglieder aufgrund einer israelischen Anschuldigung gegen ein Familienmitglied obdachlos gemacht werden.

Die Europäische Union hat berichtet, dass die israelischen Behörden im vergangenen Jahr 953 palästinensische Gebäude im besetzten Westjordanland zerstört haben.

Drei Palästinenser wurden heute in Nablus getötet und vier weitere verwundet, als israelische Streitkräfte die nördliche Stadt im besetzten Westjordanland angriffen.

Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds wurden vier Menschen ins Krankenhaus gebracht, und mindestens 150 Menschen, darunter auch Schulkinder, erlitten bei der israelischen Razzia in Nablus eine Tränengasinhalation. Als Reaktion auf den Angriff wurde für heute in Nablus ein Generalstreik ausgerufen.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Jahr 2023 bisher mindestens 107 Palästinenser, darunter 20 Kinder, von israelischen Streitkräften oder Siedlern getötet.

UN

Ahmad Faisal Muhamad aus Malaysia wurde am 3. Mai zum stellvertretenden Vorsitzenden und Berichterstatter des Ausschusses für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes unter der Schirmherrschaft der UNO gewählt.

Er informierte über die Leitlinien für die Einreichung von Stellungnahmen beim Internationalen Gerichtshof.

Muhamad betonte, dass die Not und das Leid des palästinensischen Volkes schon viel zu lange andauern. Er ist der Ansicht, dass die internationale Gemeinschaft alle Anstrengungen unternehmen muss, um die Zwei-Staaten-Lösung mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt und auf der Grundlage der Grenzen von vor 1967 umzusetzen.

“Sie können auf Malaysias Engagement und Unterstützung für die Arbeit dieses Ausschusses und die Verwirklichung des unveräußerlichen Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung, nationale Unabhängigkeit und Souveränität zählen”, sagte er.

Riyad H. Mansour, Ständiger Beobachter des Staates Palästina, sprach über die jüngsten Ereignisse in den besetzten palästinensischen Gebieten, wie die Entweihung heiliger Stätten, einschließlich christlicher Stätten während der Osterzeit, die massiven Angriffe auf palästinensische Gefangene und die Aggression extremistischer Siedlergruppen.

Die UN-Resolutionen wurden von Israel nie umgesetzt, und dies verhindert das unveräußerliche Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung, nationale Unabhängigkeit, Souveränität und Rückkehr.

Gebete in der Al-Aqsa-Moschee

Am 24. April haben israelische Streitkräfte den Gebetsruf in der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem verhindert.

Ist es so weit gekommen? Die israelische Aggression gegen die Palästinenser hat einen Punkt erreicht, an dem es ihnen nicht mehr erlaubt ist, den Gebetsruf zu hören.

Im vergangenen Monat, während des heiligen Monats Ramadan, haben israelische Siedler ein hohes Maß an Gewalt und Spannungen verursacht. Die Al-Aqsa-Moschee ist eine der drei heiligsten Stätten des Islam und steht unter der Obhut des jordanischen Königs, was eine von der UNO und der Region anerkannte historische Vereinbarung ist.

Während des Ramadan griffen israelische Streitkräfte die Al-Aqsa-Moschee wiederholt an und gingen sogar so weit, Männer, Frauen und Kinder innerhalb und außerhalb der Moschee zu schlagen.

Fanatische jüdische Siedler, zumeist amerikanische Staatsbürger, die nach Israel gekommen sind, um die Palästinenser zu verdrängen, kommen zum einzigen Zweck der Aggression und Konfrontation zum Al-Aqsa-Moschee-Komplex. Sie wissen, dass die israelischen Sicherheitskräfte sie schützen müssen, und werden durch die fanatischen politischen Äußerungen von Ithmar Ben-Gvir, der jetzt der Regierung Benjamin Netanjahu angehört, ermutigt.

Der Gebetsruf, der fünfmal am Tag verrichtet wird, wurde von den israelischen Streitkräften verhindert, weil jüdische Siedler, die den Komplex am 24. April gestürmt hatten, ebenfalls ihre Feierlichkeiten abhielten.

Reicht es nicht aus, dass die europäischen und amerikanischen Juden nach Palästina kamen und die Palästinenser verdrängten, die nun als landlose Menschen ohne Menschenrechte auf ihrem Land leben, und nun wird auch noch das Recht der Palästinenser auf das Gebet verletzt?