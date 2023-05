Entweder hält Elon Musk uns für dumm oder das WEF kontrolliert ihn

JD Rucker

Die dritte Möglichkeit ist, dass Elon Musk dumm ist, was er nicht ist.

Ist Elon Musk dumm? Nein. Aber für einen Mann, der dazu neigt, alles richtig zu machen, ist er mit der Einstellung von Linda Yaccarino als neue CEO von Twitter sicherlich in einen Haufen Globalistenmist getreten. Sie mag qualifiziert sein. Sie mag klug sein. Sie hat vielleicht die richtigen Fähigkeiten, um Twitter so profitabel wie möglich zu machen. Aber ihr werden fünf Worte angehängt, die das Unternehmen als eine globalistische Organisation darstellen, der America First-Patrioten nicht vertrauen können.

„Vorstandsvorsitzender des Weltwirtschaftsforums“.

Da bekannt ist, dass Musk nicht dumm ist, lässt das nur zwei mögliche Schlussfolgerungen zu. Entweder denkt er, dass wir dumm und so süchtig nach seiner Plattform sind, dass wir nicht skeptisch gegenüber einem hochrangigen Mitglied einer rein bösen Organisation sind, die die Show leitet… oder er ist kompromittiert und steht unter der Kontrolle von Klaus Schwab und anderen.

Wie ich in einem Artikel und einem Podcast vor 53 Wochen feststellte, denke ich, dass er ein Globalist ist, schon immer ein Globalist war und eingesetzt wurde, um die Konservativen wieder auf Twitter zu bringen, damit die Mächtigen wieder auf uns losgehen können:

Was steckt wirklich hinter der Twitter-Akquisition von Musk?

Das bringt uns zu der alles entscheidenden Frage – was ist der wahre Grund für Musks Übernahme von Twitter?

Als Musk seine erste Erklärung zu seinen Plänen für die Social-Media-Plattform abgab, gab es einen Satz, der besonders merkwürdig war.

Außerdem möchte ich Twitter besser machen als je zuvor, indem ich das Produkt mit neuen Funktionen ausstatte, die Algorithmen quelloffen mache, um das Vertrauen zu erhöhen, die Spam-Bots bekämpfe und alle Menschen authentifiziere.

Ich habe zwar Zweifel, ob Musk eines dieser Versprechen einhalten wird, aber der Teil, der mich am meisten beeindruckt hat, war seine Bemerkung über die „Authentifizierung aller Menschen“.

Vielleicht liege ich hier völlig falsch, aber für mich besteht die einzige Möglichkeit, Menschen auf der Plattform zu „authentifizieren“, darin, sie mit einer Art digitaler ID oder biometrischem Identifikator zu verbinden. Und das klingt unheimlich ähnlich wie die Vision des WEF, dass man eine „digitale Identität“ benötigt, um Zugang zu Online-Diensten zu haben. Vielleicht ist Musk ja mit der Einführung einer solchen Identität beauftragt worden. Wer weiß?

Guter Bulle, böser Bulle

Es ist ganz klar, dass Musk die gesamte technokratische/transhumanistische Agenda unterstützt. Warum also wird er plötzlich als Verfechter der Demokratie und der Redefreiheit dargestellt? Ganz einfach. Die Globalisten spielen „guter Bulle, böser Bulle“. Klaus Schwab, Bill Gates, die Rockefellers usw. sind die „Bösen“ und Musk ist der „Gute“, der gekommen ist, um der Menschheit einen besseren Weg in die Zukunft zu bieten.

Es gibt nur ein Problem. Schwabs Vision für die Zukunft und Musks Vision für die Zukunft sind genau dieselben. Die Wege dorthin mögen unterschiedlich sein, aber das Ziel hat sich nicht geändert.

Warum also sollte Musk die Rolle des „guten Polizisten“ übernehmen? Zunächst einmal hat er die richtige Persönlichkeit, er ist exzentrisch und wird bereits als Genie unserer Zeit verehrt. Zweitens wird er weder mit der politischen Rechten noch mit der Linken in Verbindung gebracht, sodass er Menschen an beiden Enden des Spektrums gleichermaßen anspricht.

Auch wenn es gut ist, dass gesperrte Konten zu Twitter zurückgekehrt sind und die Meinungsfreiheit auf der Plattform (angeblich) wiederhergestellt wurde, ist es wichtig, vorsichtig zu sein, bevor man sich vor Musk als eine Art Retter verneigt.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich würde Elon Musk nicht zutrauen, mir in einem Raum voller Uhren die Uhrzeit zu sagen.

Wie Elon Musk ein Trojanisches Pferd sein kann

Der Plan der Globalisten funktioniert bei einer großen Mehrheit der Menschen auf der ganzen Welt. Die meisten von ihnen sind sich dessen einfach nicht bewusst, leben ihr Leben und werden dorthin getrieben, wo man ihnen sagt, dass sie hingehen sollen. Diejenigen auf der Linken, die sich zumindest teilweise des Großen Umbaus bewusst sind, sind schwindlig vor Vorfreude und beteiligen sich oft daran, die neomarxistische Zukunft einzuläuten.

Das Problem für die Architekten von The Great Reset sind wir. Diejenigen, die konservativ sind, die wahrscheinlich eine biblische Weltanschauung haben und die großen Wert auf unsere Freiheiten legen, hören nicht mehr auf die üblichen Indoktrinationskanäle, die den globalistischen Eliten zur Verfügung stehen. Wir konsumieren weder CNN noch lesen wir die NY Times. Wir sind vorsichtig bei allem, was Twitter, Google, YouTube oder Facebook zulassen, und wir sind oft vorsichtig bei dem, was wir auf diesen Plattformen sagen. Wir glauben nicht an „Build Back Better“ und wir sind gegen die Idee, nichts zu besitzen und darüber glücklich zu sein.

WENN die globalistischen Eliten mit ihrer Botschaft resistente Menschen erreichen wollten und WENN Elon Musk zu ihren Reihen gehörte, dann ist alles, was bisher geschehen ist, genau so passiert, wie sie es geplant hatten. Es gibt ein Missverständnis in Bezug auf Musks Persona, das ausgeräumt werden muss, damit die Freiheitsliebenden skeptischer werden. Das war alles geplant. Lassen Sie mich das erklären.

Die gängige (falsche) Vorstellung ist, dass Elon Musk eines Tages twitterte, er wolle Twitter reparieren. Seine Follower ermutigten ihn, Twitter zu kaufen. Ein paar Tage später kaufte er über 9 % des Unternehmens und wurde zum Hauptaktionär, woraufhin er eingeladen wurde, dem Vorstand beizutreten. Er lehnte ab, was viele zu der Vermutung veranlasste, dass er sich nicht auf 14,9 % der Anteile beschränken lassen wollte. Dann unterbreitete er sein Angebot, das der Vorstand zunächst ablehnte, bevor er an den Verhandlungstisch zurückkehrte und das Geschäft abschloss.

So sieht es aus, aber es ist nicht alles wahr. Er hat sich nicht aus einer Laune heraus auf Twitter geäußert, um zu sehen, ob die Leute Lust haben, dass er das Unternehmen besitzt. Er hatte den Kauf der Aktien bereits einen Monat, BEVOR er sie in seinem Feed erwähnte, eingeleitet. Die Tweets darüber, ob er sich beteiligen sollte oder nicht, waren nur Show. Was die Einladung in den Vorstand betrifft, so war auch dies eine Inszenierung. Er hatte nie vor, dem Vorstand beizutreten. Er ist nicht neu. Er war sich sehr wohl bewusst, was er als Vorstandsmitglied tun oder nicht tun konnte. Außerdem hätte er mit Twitter verhandeln können, um dem Vorstand beizutreten, ohne sich den Weg dorthin erkaufen zu müssen. Sie hätten ihn sofort genommen.

Das Angebot stand höchstwahrscheinlich schon fest, lange bevor er überhaupt den Antrag auf den Kauf der ersten Aktien stellte. Der Vorstand musste sich dem Kabuki-Theater entziehen, um seine Absichten zu verschleiern, aber er kam schnell wieder an den Tisch zurück, obwohl er eigentlich nicht so schnell aufgeben musste. Das bringt uns zu dem heutigen Tag, an dem er wie eine Messiasfigur auf einem Esel hereingetragen wird, und die überwiegende Mehrheit der Konservativen auf Twitter ist darüber begeistert.

Nochmals, ich sage nicht, dass es genau so abgelaufen ist. Aber es ist verdächtig, dass er den Kauf von Twitter einen Monat, nachdem er sich bereits entschieden hatte, in Erwägung gezogen hat. Es ist auch auffällig, wenn man seine Wurzeln im Transhumanismus und in der Young Global Leaders Initiative bedenkt. Zu diesem Zeitpunkt bin ich immer noch unentschlossen.

Für uns ändert sich ohnehin nichts. Diejenigen, die Twitter nutzen wollen, sollten dies auch weiterhin tun, ob Musk das Unternehmen nun kauft oder nicht. Diejenigen, die sich von Twitter fernhalten wollen, sollten das auch tun. Aber wenn er Twitter kauft, sollten wir uns darauf konzentrieren, die Wahrheit zu verbreiten und die Machenschaften der Neuen Weltordnung aufzudecken. Ob er wirklich ein Verfechter der Meinungsfreiheit ist oder nicht, wird davon abhängen, ob unsere Angriffe gegen die Globalisten durchgesetzt werden können.

Denken Sie daran, dass dies vor über einem Jahr geschrieben wurde, und ich stehe auch heute noch zum größten Teil dazu.

Das Weltwirtschaftsforum hat das Sagen. Ob das daran liegt, dass Musk kompromittiert wurde, oder ob das von Anfang an der Plan war, werden wir wohl nie erfahren. Nutzen Sie die Plattform, wie Sie wollen, aber machen Sie sich nicht abhängig. Seien Sie bereit, sie wieder zu verlassen, wenn die Zeit gekommen ist.