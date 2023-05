Mainstream-Medien geben zu: »Briten sterben zu Zehntausenden – und wir wissen nicht, warum«.

Von Mai bis Dezember 2022 starben Zehntausende Briten mehr als üblich, wobei Covid als Todesursache ausgeschlossen wurde. Das wirft ernste Fragen auf, warum so viele starben?

Zehntausende Briten starben mehr als erwartet, und Experten sind sich nicht ganz sicher, warum das so ist.

Von Mai bis Dezember letzten Jahres gab es in England und Wales 32.441 überzählige Todesfälle, wobei Todesfälle aufgrund von Covid nicht berücksichtigt sind.

Die Zahl der überzähligen Todesfälle ist definiert als die Zahl der Menschen, die über dem Fünfjahresdurchschnitt gestorben sind, wobei das Jahr 2020 nicht berücksichtigt wurde, da in diesem Jahr die Zahl der Todesfälle durch Covid besonders hoch war.

Das bedeutet, dass mehr als 32 000 Briten in diesem Zeitraum laut den Zahlen des Office for National Statistics (ONS) eigentlich noch am Leben sein müssten, aber gestorben sind.

Diese schockierenden Zahlen werfen eine Reihe wichtiger Fragen darüber auf, was mit der Bevölkerung des Landes geschieht, wie sie sich verändert und warum so viele Menschen sterben.

Seit der Covid-Pandemie schwankt die Zahl der überzähligen Todesfälle von Monat zu Monat stark und liegt entweder deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt oder weit darüber.

Die Spitzen bei den überzähligen Todesfällen können auf eine Reihe von Ursachen zurückgeführt werden, aber es ist nicht klar, was diese Spitzen verursacht oder diese Rückgänge auslöst.

Auch zu Beginn des Jahres 2022 lag die Zahl der überzähligen Todesfälle deutlich unter dem Durchschnittswert, und eine Expertengruppe spekulierte gegenüber dem Mirror, dass ein „Mortalitätsverschiebungseffekt“ erklären könnte, warum sich so viele Todesfälle innerhalb mehrerer Monate häufen und von den Vormonaten übernommen werden.

Professor David Coleman, emeritierter Professor für Demografie an der Universität Oxford, sagte dem Mirror, dass niemand mit Sicherheit wisse, was die Ursache für die vielen Todesfälle im vergangenen Jahr gewesen sei.

Er wies darauf hin, dass sich die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs nach Covid durch den Tod eines erheblichen Anteils älterer Menschen aufgrund des Virus verändert habe.

Er erklärte: „Wenn diese armen Menschen erst einmal weg sind, sollte die verbleibende Bevölkerung gesünder sein, und es sollte einen Zeitraum geben, in dem die Todesfälle niedriger sind als sonst, aber das ist nicht geschehen“.

Er wies jedoch auf zwei Hauptgründe hin, die zu einer erhöhten Sterblichkeitsrate beitragen könnten: die Tatsache, dass die Briten älter werden und einen höheren durchschnittlichen Body-Mass-Index haben.

„Die Bevölkerung wird älter, und außerdem ist die britische Bevölkerung die fetteste in Europa und ziemlich anfällig für Krankheiten, vor allem für Herzkrankheiten und Diabetes; einige Leute haben unabhängig von Covid prognostiziert, dass die Sterberaten weiter steigen werden, weil das Land so ungesund ist“, sagte er.

Eine der festgestellten Ursachen für eine Reihe von Todesfällen sind ischämische Herzkrankheiten – was sich mit den Warnungen des Professors vor einer fetteren Bevölkerung deckt.

Ähnlich verhält es sich mit der häufigsten Todesursache im Jahr 2022: Demenz und Alzheimer – ein weiterer Beleg für die Theorie einer zunehmend ergrauten und sterbenden Bevölkerung.

Demenz und Alzheimer sind oft nicht die Hauptursache für überzählige Todesfälle. Wenn diese Daten verfügbar sind, handelt es sich laut ONS-Zahlen oft um Lungenentzündung und Grippe im Winter oder um Symptome, Anzeichen und schlecht definierte Erkrankungen in anderen Teilen des Jahres.

„Wenn man sich die Details und die Gründe auf den Totenscheinen anschaut, ist das etwas unbefriedigend, da Symptome, Anzeichen und unklare Krankheiten eine der größten Komponenten dieser übermäßigen Todesfälle sind, und das ist wirklich etwas, das mit dem Alter zusammenhängt“, sagte Professor Coleman dem Mirror.

Dies wirft ein weiteres Problem auf: Viele Briten sterben, aber nicht unbedingt an einer bestimmten Ursache.

Eine stark alternde Bevölkerung mag zwar ein weiteres Problem darstellen, erklärt aber nicht, warum von Mai bis Dezember letzten Jahres über 30.000 Menschen mehr als üblich starben.

Im März und Februar dieses Jahres waren Symptome, Anzeichen und Unklarheiten die Hauptursache für die überzähligen Todesfälle, davor, im Januar, waren es Grippe und Lungenentzündung.

Und im Laufe des Jahres tauchen andere Ursachen dramatisch als Hauptursache für überzählige Todesfälle auf.

Vor allem die Hitze kehrt im Sommer immer wieder zurück und wird angesichts des Klimawandels auch weiterhin eine tödliche Gefahr darstellen.

An den heißesten Tagen des Landes steigt die Zahl der überzähligen Sterbefälle unweigerlich an, da Tausende ihr zum Opfer fallen.

Wie bereits erwähnt, werden die überzähligen Todesfälle anhand des Fünfjahresdurchschnitts der Todesfälle gemessen – von 2016 bis 2019 und bis 2021.

Dies wurde jedoch kritisiert, weil dabei die Veränderungen in der Bevölkerung in Bezug auf Alter, Größe und andere Faktoren in diesem Zeitraum nicht berücksichtigt werden.

Kurz gesagt, die Bevölkerung im Jahr 2016 ist eine andere als die im Jahr 2023, und Professor Kevin McConway, emeritierter Professor für angewandte Statistik an der Open University, ist einer von vielen, die darauf hingewiesen haben.

Die Verwendung der altersstandardisierten Sterblichkeitsrate (ASMR) trägt diesen Veränderungen Rechnung und erklärt vielleicht auch die große Zahl der Todesfälle.

Sie gibt den Prozentsatz an, mit dem ein bestimmter Zeitraum über oder unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegt.

Für Dezember 2022 liegt die Zahl der überzähligen Todesfälle mit 5.900 um 13,5 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt.

Die ASMR liegt jedoch nur 5,8 % über dem Fünfjahresdurchschnitt. Dies erklärt, dass einige der Zehntausenden von Todesfällen vielleicht eher hätten erwartet werden sollen, aber es erklärt immer noch nicht ganz, warum sie überhaupt passiert sind.

Betrachtet man das Jahr 2022, so ergibt die ASMR in der Regel einen niedrigeren Prozentsatz als der Prozentsatz der reinen Überschreitungen, aber nicht genug, um die Todesfälle zu eliminieren oder sie vollständig zu erklären.

Die ASMR hat jedoch ihre eigenen Probleme, wie Professor McConway hervorhob.

Er sagte: „Um die ASMR zu berechnen, muss man die Bevölkerungsgröße in jeder Altersgruppe kennen.

„ONS konnte (noch) keine Schätzungen auf der Grundlage der Ergebnisse der Volkszählung von 2021 verwenden, da diese für die relevanten Daten noch nicht verfügbar sind, und hat daher Projektionen auf der Grundlage von Bevölkerungsschätzungen von 2018 verwendet.

„Diese berücksichtigen derzeit keine größeren Auswirkungen, wie die Covid-Pandemie, die sich auf die Bevölkerungsgröße und die Altersstruktur ausgewirkt hätten.“

Damit bleiben immer noch Zehntausende von toten Briten übrig, für die es keine klare Erklärung gibt, wie sie gestorben sind.