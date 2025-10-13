Es scheint, als werde ein Krieg den Konflikt zwischen dem Westen und Russland lösen

von Paul Craig Roberts

Ich habe Putins Kriegsführung in der Ukraine als strategischen Fehler bezeichnet – einen Fehler, der den Krieg immer weiter ausgedehnt hat und kurz davor steht, außer Kontrolle zu geraten, falls Trump nuklearfähige Tomahawk-Raketen an die Ukraine liefert.

So wie Putin den Krieg – der sich nun dem vierten Jahr nähert – geführt hat, hat er die russischen Verluste maximiert. Putin erlaubte es der russischen Armee dummerweise nie, die Eisenbahnverbindungen zwischen Polen, Lwiw und Kiew zu unterbrechen, wodurch der unbegrenzte Zustrom von US- und NATO-Waffen, Soldaten und Nachschub an die Front ermöglicht wurde – ebenso wie der ukrainische Angriff und die Besetzung der russischen Region Kursk.

Mit anderen Worten: Putin tat nichts, um die Fähigkeit der Ukraine, Krieg zu führen, zu schwächen. Er ließ sogar die neonazistische Regierung in Kiew unberührt.

Wachsende Kritik in Russland

In seinem neuesten Artikel deutet John Helmer an, dass Putins halbherzige Kriegsführung in Russland zunehmend zu einem Problem wird – was dazu geführt haben soll, dass Putin dem Generalstab einige Beschränkungen für die Kriegsführung aufgehoben hat.

Quelle: johnhelmer.net – Electric war on the Ukraine battlefield

Auch Gilbert Doctorow berichtet, dass in Russland inzwischen offen darüber gesprochen werde, Putin durch einen entschlosseneren Führer zu ersetzen, der den Krieg beenden würde.

In einer aktuellen Sendung diskutierte Doctorow, wer solche Nachfolger sein könnten.

Quelle: gilbertdoctorow.substack.com – Judging Freedom Edition of 8 October

Siehe auch: Barnacle No. 1 – RT

Der Weg in Richtung nukleare Eskalation

Ich begrüße den Realismus, den Helmer und Doctorow meiner langjährigen Analyse hinzufügen.

Wir bewegen uns auf einem Pfad in Richtung Atomkrieg, weil Putin nie die russische Entschlossenheit demonstriert hat, indem er die Kriegsfähigkeit der Ukraine rasch beendet hätte.

Die USA nutzten Putins Zögerlichkeit aus, um die Zahl und die Schwere ihrer Provokationen zu steigern.

Putins Reaktion bestand darin, diese Provokationen zu leugnen.

So bezeichnete er den Angriff auf Russlands strategische Bomberflotte lediglich als „terroristischen Akt“ – nicht als kriegerischen Angriff.

Auch als Washington die Lieferung von Tomahawk-Raketen ankündigte, erklärten Putin und Außenminister Lawrow, dies ändere „nichts auf dem Schlachtfeld“ – eine außergewöhnliche Behauptung, da die Reichweite der Tomahawks das Einsatzgebiet um etwa 1.600 Kilometer erweitert.

Solch schwache Reaktionen von Putin und Lawrow werden kaum künftige Provokationen verhindern.

Trump spricht inzwischen von Putin als einem „Papiertiger“ und von Russland als einem Land, das Selenskyj besiegen könne.

Fehlendes Verständnis auf beiden Seiten

Im Westen ist das Verständnis für die Gefährlichkeit der Lage begrenzt und wird von zwei Lagern verzerrt:

denjenigen, die Putin in Schutz nehmen, weil der Krieg „von Washington provoziert“ wurde,

und denjenigen, die die Dämonisierung Russlands glauben und auf Russlands Zerstörung hinarbeiten.

Eine unparteiische, objektive Analyse der Situation ist selten.

Da weder Washington noch Moskau ihre eigenen Fehler begreifen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Krieg die Entscheidung erzwingen wird.

Der Krieg dauert an, weil Putin sich weigert, ihn zu beenden

Gilbert Doctorow erklärt, er habe seine Unterstützung für Putins Art der Kriegsführung aufgegeben,

da diese niemals endende und sich ständig ausweitende Kriegsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit in einen großen Krieg münden werde.