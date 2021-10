Es scheint, dass ein Aufstand der amerikanischen Fluggesellschaften gegen die Impfpflicht beginnt

Nach dem gemeldeten „Krankgeschrieben“ bei Southwest scheinen die Beschäftigten von American Airlines ihren eigenen Akt des Widerstands gegen das Impfmandat zu vollziehen. Es gibt jetzt 251 Flugstreichungen und 616 Flugverspätungen bei American Airlines, die meisten davon auf dem Flughafen Dallas-Fort Worth.

Der leitende Redakteur von Human Events, Jack Posobiec, hatte bereits am Mittwoch auf die ungewöhnlichen Aktivitäten von American Airlines hingewiesen.

American Airlines has 216 flights cancelled and 519 delayed so far today



They had 19 cancelled yesterday — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) October 13, 2021

Der ungewöhnliche Anstieg der Flugausfälle und -verspätungen bei American Airlines kommt weniger als eine Woche nach einem organisierten Protest am Hauptsitz des Unternehmens in Fort Worth, Texas, am Donnerstag.

„Hunderte von AA-Mitarbeitern und Verbündeten protestierten am Donnerstag vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Fort Worth, Texas“, berichtete Newsweek. „Die Demonstranten sagten der Dallas Morning News, sie seien skeptisch, was die Wirksamkeit der Impfstoffe und die nicht gemeldeten Nebenwirkungen betrifft.“

Laut der Online-Publikation Paddle Your Own Kanoo waren die Demonstranten eine Mischung aus Angestellten der gesamten Fluggesellschaft, darunter Piloten, Flugsteigpersonal und Vorfeldarbeiter. Einige trugen ihre Uniformen, während ihre Zahl durch Freunde und Familienangehörige erhöht wurde, die ihr Recht auf Ablehnung des Impfstoffs unterstützten.

A little protest at AA headquarters today in Dallas. Lots of support among people driving by. Resistance is growing.#Wewillnotcomply#Ourbodyourchoice #MedicalFreedom

⁦@AmericanAir⁩ pic.twitter.com/VeaOtL1YtS — MommaBear737 (@MommaBear737) October 7, 2021

American Airlines teilte den Mitarbeitern Anfang September mit, dass sie „den Nachweis der vollständigen Impfung so schnell wie möglich einreichen müssen – spätestens am Mittwoch, 24. November 2021“.

„Wenn Sie den Impfnachweis bis zum 24. November nicht eingereicht haben, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte einzuleiten. Um es klar zu sagen: Wenn Sie der Anforderung nicht nachkommen, wird das Ergebnis die Kündigung des Unternehmens sein“, drohte das Memo.

Ein Pilot der American Airlines sagte den Dallas Morning News, dass er lieber kündigen würde als sich impfen zu lassen. „Er sagte, dass er sich wahrscheinlich nicht die Mühe machen würde, eine religiöse oder medizinische Ausnahmegenehmigung zu beantragen, da die Chance, dass sie gewährt wird, sehr gering ist“, so der PYOK-Bericht.

Nach dem Erlass des texanischen Gouverneurs Greg Abbott, der die Durchsetzung aller Impfvorschriften im Bundesstaat verbietet, einschließlich derer, die von privaten Arbeitgebern erlassen werden, gab es jedoch wichtige rechtliche Entwicklungen, die in Frage stellen, ob Arbeitgeber Impfvorschriften ohne Ausnahmegenehmigungen durchsetzen können.

Am Dienstag stoppte ein Bundesrichter in Texas die Durchsetzung des Impfstoffmandats durch United Airlines. Das Unternehmen hatte Mitarbeiter, die sich auf religiöse Ausnahmen von der Impfpflicht berufen, in unbezahlten Urlaub geschickt.

Ein US-Richter in Texas hat United Airlines am Dienstag vorübergehend untersagt, Angestellte, die von dem Unternehmen eine religiöse Ausnahmegenehmigung für COVID-19-Impfungen erhalten, bis zum 26. Oktober in unbezahlten Urlaub zu schicken“, berichtet Reuters. „Der Richter untersagte der Fluggesellschaft auch, verspätete Anträge auf religiöse oder medizinische Behandlung abzulehnen.“

Ebenfalls am Dienstag erließ ein Bundesrichter eine einstweilige Verfügung gegen die Durchsetzung eines Impfmandats durch den Bundesstaat New York, das Massenentlassungen von Gesundheitspersonal und Staatsbediensteten androht. Richter David Hurd gab dem Antrag der Kläger auf Erlass einer einstweiligen Verfügung statt, die den Staat daran hindert, das Impfmandat durchzusetzen, und berief sich dabei auf das Recht auf gleichen Schutz und den ersten Verfassungszusatz.

In einem Interview mit ABC News sagte Gary Kelly, CEO von Southwest, am Dienstag, dass keine Mitarbeiter wegen des Impfstoffmandats entlassen würden.

„Wir werden keine Mitarbeiter deswegen entlassen“, sagte Kelly. Die Mitarbeiter von Southwest organisieren jedoch weiterhin einen „friedlichen Protest“ gegen die Impfpflicht des Unternehmens. Ein Flugblatt für diesen Protest wurde von Posobiec verbreitet:

Just got passed this flyer from a Southwest employee #FreedomFlu pic.twitter.com/Q5gXGhxoma — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) October 13, 2021

„Erheben Sie Ihre Stimme“, heißt es auf dem Flugblatt. „Bitte schließen Sie sich Ihren Southwest Cohearts an, ob geimpft oder nicht, und machen Sie von Ihrem Recht auf einen friedlichen Protest gegen das jüngste Covid-19-Impfmandat Gebrauch.“

„Freiheit statt Zwang“, heißt es in dem Flugblatt, das für Montag, den 18. Oktober um 8.30 Uhr geplant ist.

„Alle, die an die medizinische Freiheit glauben, sind herzlich eingeladen, sich vor dem Eingang der Southwest Airlines-Zentrale an der Kreuzung von Denton Drive und Love Field Drive zu versammeln“, heißt es in dem Flugblatt, das sich auf den Hauptsitz des Unternehmens in Dallas bezieht.

Texas ist zum Schlachtfeld einer steigenden Flut von Forderungen nach Wiederherstellung der individuellen Entscheidungsfreiheit in den Vereinigten Staaten geworden. Und nach den Worten und Taten der Mitarbeiter von American Airlines zu urteilen, schließen sich immer mehr patriotische Amerikaner diesem Kampf an.