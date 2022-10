Es sind nicht nur die mRNA-Impfstoffe: Neue Studie zeigt, dass die Paxlovid-Pille von Pfizer tödliche Blutgerinnsel verursachen kann

Eine neue Studie warnt davor, dass die Pille Paxlovid COVID-19 von Pfizer schädliche Wechselwirkungen mit gängigen Medikamenten zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben kann, wie der Gateway Pundit im Jahr 2021 berichtete.

Paxlovid von Pfizer, das die Medikamente Nirmatrelvir und Ritonavir (NMVr) enthält, kann mit mehreren anderen Medikamenten, die routinemäßig zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden, in Wechselwirkung treten, so eine am Mittwoch im Journal of the American College of Cardiology veröffentlichte Studie.

Die meisten Bedenken über Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten beziehen sich auf Ritonavir, so die Experten.

„Die gleichzeitige Verabreichung von NMVr mit Medikamenten, die üblicherweise zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden, kann potenziell zu erheblichen Wechselwirkungen zwischen den Medikamenten führen und schwere unerwünschte Wirkungen hervorrufen“, heißt es in der Studie.

Daily Mail berichtet:

Paxlovid kann ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen, wenn es mit gängigen Medikamenten gegen Herzerkrankungen wie Statinen und Blutverdünnern kombiniert wird. Forscher des Lahey Hospital and Medical Center, der Harvard Medical School und anderer US-amerikanischer Einrichtungen fanden heraus, dass das Medikament Covid das Risiko der Entwicklung von Blutgerinnseln erhöhen kann, wenn es zusammen mit Blutverdünnern eingenommen wird.

Außerdem kann es in Kombination mit Medikamenten gegen Herzschmerzen zu Herzrhythmusstörungen führen, und wenn es zusammen mit Statinen eingenommen wird, kann es für die Leber giftig sein. Dutzende von Medikamenten wie Aspirin können sicher mit Paxlovid eingenommen werden, betonen die Forscher. Ärzte müssen sich jedoch darüber im Klaren sein, dass andere Medikamente gefährlich sein können und abgesetzt oder angepasst werden sollten, während ein Patient mit Covid behandelt wird.

Dr. Houman Hemmati, Chief Medical Officer von Vyluma, Inc, teilte seine Erkenntnisse über die Studie mit und behauptete, dass Menschen, die Paxlovid einnahmen, Teil der klinischen Studien sind.

„Das Problem ist, dass es für Paxlovid nicht diese langwierigen Studien der Phasen eins, zwei und drei gab. Es wurde im Eiltempo auf den Markt gebracht, und zwar im Rahmen einer Notfallgenehmigung, die nie erteilt wurde. Infolgedessen wurden viele dieser Studien übersprungen. Was wir also über dieses Medikament und seine Sicherheit erfahren, basiert größtenteils auf Daten nach der Markteinführung. Was bedeutet das? Es geht um Menschen, die das Medikament in der Praxis anwenden, und durch sie erfahren wir es“, sagte Hemmati.

New Study Shows Paxlovid Could Cause Deadly Blood Clots

"Paxlovid didn't have these lengthy Phase 1, 2, and 3 trials. It was rushed to market under an EUA, never an approval. And as a result they've skipped a lot of these studies.” -Dr. Houman Hemmati pic.twitter.com/FMbdaYCs1Q — 𝓝𝓮𝓻𝓭𝓧𝓤𝓷𝓲𝓬𝓸𝓻𝓷 𝓜𝓓, 𝓟𝓱𝓓 (@NerdXUnicorn) October 13, 2022

Es kann daran erinnert werden, dass Dr. Jill in einem „Rebound“-Fall erneut positiv auf Covid getestet wurde, nachdem sie Anfang August Paxlovid genommen hatte.

Als Präsident Joe Biden, 79, positiv auf Covid getestet wurde und im Juli mit der Einnahme von Paxlovid begann, sagte Joe Bidens Arzt, er habe die Herzmedikamente für Bidens Vorhofflimmern und hohen Cholesterinspiegel abgesetzt, weil er Paxlovid zur Behandlung von Bidens COVID-Infektion verschrieben habe. Vorhofflimmern kann Schlaganfälle verursachen und wird mit Blutverdünnern behandelt, um das Risiko der Bildung von Blutgerinnseln, die einen Schlaganfall verursachen können, zu verringern.

„Seine Apixaban (ELIQUIS) und Rosuvastatin (Crestor) werden während der PAXLOVID-Behandlung und einige Tage nach der letzten Einnahme einbehalten. Während dieser Zeit ist es sinnvoll, niedrig dosiertes Aspirin als alternatives Blutverdünnungsmittel zu verabreichen“, sagte Bidens Leibarzt Dr. Kevin O’Connor.

Der vierfach geimpfte Pfizer CEO Albert Bourla gab bekannt, dass er im August positiv auf Covid getestet wurde. Bourla sagte auch, dass er eine Behandlung mit Paxlovid begonnen hat.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte im Dezember 2021 eine Notfallzulassung für die antivirale Pille von Pfizer zur Behandlung einer leichten bis mittelschweren COVID-19-Infektion.

The Gateway Pundit berichtete, dass die COVID-Pille lebensbedrohliche Reaktionen hervorrufen könnte, wenn sie zusammen mit vielen gängigen Medikamenten im Jahr 2021 verwendet wird.

Das antivirale orale Medikament Paxlovid von Pfizer, das als frühe Behandlung für Covid-19 entwickelt wurde, kann schwere oder lebensbedrohliche Auswirkungen haben, wenn es zusammen mit anderen gängigen Medikamenten eingenommen wird, darunter einige Antikoagulanzien, Antidepressiva und cholesterinsenkende Medikamente, die in den USA weitverbreitet sind, heißt es in einer Warnung der Food and Drug Administration (FDA).

Es gibt sechs Seiten mit Warnungen zu diesem Medikament. Die FDA weiß bereits von den unerwünschten Ereignissen, und dennoch drängt sie es den Menschen mit COVID-19 auf.

Wie Gateway Pundit bereits berichtete, häufen sich die Berichte über Patienten, die die antivirale Pille von Pfizer einnehmen und kurz nach ihrer Genesung eine zweite Runde Covid-19 erleben. Experten untersuchen noch immer die Ursachen und sind verblüfft.

Wissenschaftliche Unterlagen über Rückfälle nach der Einnahme von Paxlovid liegen seit letztem Herbst vor. In dem von Pfizer bei der FDA eingereichten Antrag auf Notfallzulassung von Paxlovid hieß es, dass in der placebokontrollierten klinischen Studie – an der 2.246 Personen teilnahmen – „bei mehreren Probanden um den 10. oder 14. Tag herum ein Rückfall der SARS-CoV-2-RNA-Werte auftrat“, wie NBC berichtete.

Im Anschluss an diesen Bericht gab Pfizer eine Erklärung ab, in der es einräumte, dass das Risiko einer bestätigten und symptomatischen COVID-19-Infektion bei Erwachsenen, die mit einer Person leben, die dem Virus ausgesetzt war, nicht verringert werden konnte.

„Wir haben das klinische Entwicklungsprogramm für PAXLOVID umfassend und ehrgeizig angelegt mit dem Ziel, COVID-19 in einer sehr breiten Patientenpopulation bekämpfen zu können“, sagte Albert Bourla, Chairman und Chief Executive Officer von Pfizer.

„Wir sind zwar enttäuscht über das Ergebnis dieser speziellen Studie, aber diese Ergebnisse haben keinen Einfluss auf die starken Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten, die wir in unserer früheren Studie zur Behandlung von COVID-19-Patienten mit hohem Risiko für die Entwicklung einer schweren Erkrankung beobachtet haben, und wir freuen uns über den zunehmenden weltweiten Einsatz von PAXLOVID in dieser Bevölkerungsgruppe“, fügte Bourla hinzu.