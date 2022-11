Es sind schon mehr als tausend! Japan zahlt heimlich seinen Bürger für Covid-Impfschäden.

Wenn Sie wie ich die Nachrichten über Covid in Japan verfolgen, ist Ihre Reaktion auf die Überschrift dieses Beitrags wahrscheinlich ähnlich wie meine Reaktion gestern, als ich von dieser Information erfuhr: „WAS!? Wann zum Teufel ist das passiert?“

Nun, es geschieht schrittweise seit Dezember 2021. Das Ministerium für Gesundheit, Arbeit, and Welfare’s Covid Vaccine Health Harm Adjudication Panel (新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会) hat sich ein- oder zweimal im Monat getroffen zusammen, um zu entscheiden, ob medizinische Unterstützung und andere Formen der Entschädigung an Personen gezahlt werden sollen, die aufgrund der Covid-Impfung ärztlich behandelt werden mussten oder deren Familienangehörige gestorben sind. Bisher hat das Gremium die Kausalität mit dem Impfstoff anerkannt und in 1096 Fällen die Zahlung von Entschädigungen beschlossen und nur 97 Fälle abgelehnt. Weitere 3660 Fälle sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht entschieden. (Alle nachstehenden Diagramme wurden mit freundlicher Genehmigung des Anwalts/Bloggers Hitofumi Yanai erstellt, der anscheinend der Einzige ist, der das Thema verfolgt).

Linke Achse: Kumulative anerkannte Fälle (orangefarbene Balken) und abgelehnte Fälle (grüne Balken). Rechte Achse: Ablehnungsquote (grüne Linie).

Nur 4 der 1096 anerkannten Fälle verliefen tödlich: zwei Männer in den 70ern (70代) und ein Mann und eine Frau in den 90ern (90代), die in den nachstehenden Grafiken in Klammern hervorgehoben sind. Bei den meisten erkannten Fällen handelte es sich um Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 50 Jahren.

Zahl der anerkannten Fälle nach Altersgruppen

Auch bei den Impfungen gibt es keine Chancengleichheit für die Geschlechter: 19 % der anerkannten Fälle waren männlich (男性) und 81 % weiblich (女性).

Erkannte weibliche (orange) und männliche (blau) Fälle.

Diese großen Alters- und Geschlechtsunterschiede mögen überraschen, aber sie stehen im Einklang mit der wissenschaftlichen Literatur über unerwünschte Ereignisse nach mRNA-Impfungen in Japan.

Ich behaupte nicht, dass es eine vollständige Medienverdunkelung gegeben hat. Hier ist ein Artikel von der Nachrichtenseite CB News aus dem Gesundheitswesen, der letzte Woche auf Yahoo! News veröffentlicht wurde.

MHLW’s Covid Vaccine Health Harm Adjudication Panel berichtet über die Ergebnisse: 100 Fälle anerkannt

Der Artikel listet die verschiedenen Nebenwirkungen auf, die als Folge der Impfungen anerkannt sind1. Da aber die Gesamtzahl nicht genannt wird, könnte man meinen, dass bisher nur 100 Fälle bekannt geworden sind. Noch wichtiger ist, dass das Fernsehen und die großen überregionalen Zeitungen nicht einmal diese unvollständige Information aufgegriffen haben.

Die Gründe dafür sind nicht schwer zu erkennen. Zum einen würde eine offene Berichterstattung wahrscheinlich dazu führen, dass mehr Menschen eine Entschädigung beantragen. Die 1096 anerkannten Fälle sind ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man bedenkt, dass in Japan bisher 1854 Todesfälle nach Covid-Impfungen gemeldet wurden. Aber wenn man bedenkt, dass es von 1977 bis 2021 nur 191 anerkannte Fälle von Gesundheitsschäden durch Grippeimpfstoffe gab, dann erscheinen 1096 Fälle etwas übertrieben.

Der Hauptgrund ist jedoch, dass die Medien und die Regierung zweifellos befürchten, dass eine offene Berichterstattung dazu führen würde, dass weniger Menschen russisches Roulette spielen und sich impfen lassen. Und das würde ihre Pläne durchkreuzen.

1: Für den Fall, dass es Sie interessiert, hier eine schnelle Maschinenübersetzung:

Anaphylaxie, akute allergische Reaktion, anaphylaktoide Symptome, Fieber, Übelkeit, Dehydrierung, Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit, Taubheit der Gliedmaßen, Kopfbeschwerden, Nesselsucht, Erbrechen, Schmerzen in der linken Achselhöhle, Brustschmerzen, Lymphadenitis, Bewusstseinsstörungen, Krämpfe, Dyspnoe, Taubheitsgefühl in den Extremitäten, hypertensiver Notfall, Taubheitsgefühl in beiden oberen Extremitäten, Schüttelfrost, Schmerzen, Hyperventilationssyndrom, Herzklopfen, Taubheit, schlechte Nahrungsaufnahme, Dehydrierung, Bewegungsschwierigkeiten, Sehnenscheidenentzündung der linken Schulter, Periarthritis der linken Schulter, Hyperventilationssyndrom, Hustenasthma, Beschwerden in der Brust, Unwohlsein, Gesichtslähmung links, vorübergehende Bewusstseinsstörung, akute Herzmuskelentzündung, akute Herzbeutelentzündung, akute Hepatitis, schlechte Laune, Taubheitsgefühl in der linken Körperhälfte, Gelenkschmerzen, Schmerzen im linken Deltamuskel, Schwäche, Appetitlosigkeit, vorübergehende Bewusstseinsverminderung, Bauchschmerzen, Inkontinenz, Schwierigkeiten beim Sprechen, Husten, Asthma bronchiale, vorübergehender Bluthochdruck, Verdacht auf NSAIDs Zwölffingerdarmgeschwür, Durchfall, Erythema multiforme, Schwindel beim Aufstehen, Gesichtslähmung rechts, Drogenausbruch, Erythem der Extremitäten, periphere Neuropathie der linken oberen Extremität, vorübergehende Bewusstlosigkeit, Krampf der linken unteren Extremität, verstärkte Entzündungsreaktion, Taubheit der linken Handfläche, Rückenschmerzen, steifer Nacken, verminderter Sauerstoffpartialdruck im Blut, Entzündung des linken Deltamuskels, Zellulitis am linken Arm, Hautdepression am linken Oberarm, Leberfunktionsstörung, Verdacht auf Erythema nodosum, Verdacht auf Hepatitis-B-Virus-Aktivierung, Polylymphadenitis, Appetitlosigkeit, Schwellung der rechten oberen Extremität, Husten, Schleim, Exazerbation der atopischen Dermatitis, Taubheitsgefühl in beiden oberen und unteren Extremitäten, verminderte Griffstärke, Migräne, skintillierendes Skotom.