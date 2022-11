Facebook lässt dich von Ex-CIA-Agenten zensieren – Meta ist eigentlich ein Regierungsunternehmen

Viele der leitenden Angestellten von Facebook, die dafür zuständig sind, zu moderieren, was man online sehen kann und was nicht, sind ehemalige CIA-Agenten.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Viele der Personen, die bei Facebook für die Moderation von Inhalten zuständig sind, wurden von der Regierung rekrutiert, einschließlich der Central Intelligence Agency, des FBI und des Verteidigungsministeriums

So viele ehemalige Regierungsmitarbeiter sind jetzt bei Facebook beschäftigt, dass es schwierig ist, Meta als privates Unternehmen und nicht als Partner der Regierung zu betrachten, der jeden zum Schweigen bringen will, der sich gegen die offizielle Darstellung ausspricht

Im Januar 1977 wurde ein 25.000 Wörter langer Artikel des Washington Post-Reporters Carl Bernstein im Rolling Stone veröffentlicht, in dem er die enge Beziehung zwischen der CIA und der Presse beschrieb

Das Programm war unter dem Namen „Operation Mockingbird“ bekannt und beinhaltete, dass die CIA Hunderte von Journalisten bezahlte, um gefälschte Geschichten zu schreiben und Propaganda statt echter Nachrichten zu verbreiten.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg hat erklärt, dass die Werte von Facebook auf der amerikanischen Tradition der freien Meinungsäußerung beruhen. Dennoch hat sich die Zensur in den sozialen Medien als Teil der Kampagne zur Kontrolle dessen, was Sie online sehen, und damit auch dessen, was Sie denken und wie Sie die Realität wahrnehmen, durchgesetzt.

In einem offiziellen Facebook-Video erklärt ein als „Aaron“ identifizierter Meta-Mitarbeiter, er sei der Leiter des „Teams, das die Regeln für Facebook schreibt“ und entscheide, „was akzeptabel ist und was nicht“. Diese Torwächter diktieren effektiv, was die 2,9 Milliarden aktiven Nutzer der Plattform sehen, wenn sie durch ihre Feeds scrollen.

Insgesamt gehören 40.000 Personen zu den Moderatoren der Facebook-Inhalte, die eine unglaubliche Macht über öffentliche Informationen haben. Der Journalist Alan Macleod schreibt für MintPress News und erklärt:

„Hier werden Entscheidungen darüber getroffen, welche Inhalte erlaubt sind, was gefördert wird und wer oder was unterdrückt wird. Diese Entscheidungen beeinflussen, welche Nachrichten und Informationen Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt jeden Tag sehen. Daher haben die Verantwortlichen für die Algorithmen weit mehr Macht und Einfluss auf die Öffentlichkeit als selbst die Redakteure der größten Nachrichtenagenturen.“

Laut Macleods MintPress-Untersuchung wurden viele der Personen, die für die Moderation von Inhalten bei Facebook zuständig sind, von der Regierung rekrutiert, einschließlich der Central Intelligence Agency, des FBI und des Verteidigungsministeriums (DoD), und zwar in einem Ausmaß, dass, so Macleod, „manche meinen, es sei schwierig zu erkennen, wo der nationale Sicherheitsstaat der USA aufhört und Facebook beginnt“.

Aaron ist CIA

Der Facebook-Mitarbeiter Aaron, der in dem Marketingvideo zu sehen ist, arbeitete bis Juli 2019 für die CIA, was Facebook jedoch nicht bekannt gibt. Laut Macleod:

„In seiner 15-jährigen Karriere stieg Aaron Berman zu einem äußerst einflussreichen Mitglied der CIA auf. Jahrelang bereitete er den täglichen Brief des Präsidenten der Vereinigten Staaten vor und redigierte ihn. Er „verfasste und überwachte nachrichtendienstliche Analysen, um den Präsidenten und hochrangige US-Beamte in die Lage zu versetzen, Entscheidungen über die kritischsten Fragen der nationalen Sicherheit zu treffen“, insbesondere über „die Auswirkungen von Einflussoperationen auf soziale Bewegungen, Sicherheit und Demokratie“, heißt es in seinem LinkedIn-Profil. Nichts davon wird in dem Facebook-Video erwähnt.“

In Meta wimmelt es von Ex-Regierungsagenten

Berman ist nicht der einzige Ex-CIA-Agent, der bei Facebook arbeitet – weit gefehlt. So viele ehemalige Regierungsmitarbeiter sind jetzt bei Facebook beschäftigt, dass es schwierig ist, Meta als privates Unternehmen und nicht als Partner der Regierung zu betrachten, der darauf aus ist, jeden zum Schweigen zu bringen, der sich gegen die offizielle Sichtweise ausspricht. Macleods Untersuchung hat zum Beispiel die folgenden ehemaligen CIA-Agenten bei Facebook aufgedeckt:

Deborah Berman, Projektmanagerin für Vertrauen und Sicherheit bei Meta, war 10 Jahre lang Nachrichtenanalystin bei der CIA.

Bryan Weisbard, jetzt Direktor für Vertrauen und Sicherheit, Sicherheit und Datenschutz bei Meta, arbeitete von 2006 bis 2010 als CIA-Geheimdienstmitarbeiter, bevor er Diplomat wurde. Während seiner Tätigkeit bei der CIA leitete er „globale Teams zur Terrorismusbekämpfung und für digitale Cyber-Ermittlungen“ und „identifizierte Online-Fehlinformationspropaganda in sozialen Medien und verdeckte Einflusskampagnen“.

Cameron Harris, ein Projektmanager für Vertrauen und Sicherheit bei Meta, war bis 2019 CIA-Analyst

Ehemalige Mitglieder anderer Regierungsbehörden sind bei Meta ebenfalls häufig anzutreffen. Macleod enthüllte:

Emily Vacher, die von Facebook/Meta als Direktorin für Vertrauen und Sicherheit rekrutiert wurde, arbeitete von 2001 bis 2011 beim FBI und wurde dort Supervisor Special Agent

Mike Bradow, der seit 2020 als Manager für Fehlinformationspolitik bei Meta beschäftigt ist, arbeitete von 2010 bis 2020 für die United States Agency for International Development (USAID). „USAID ist eine von der US-Regierung finanzierte Organisation, die mehrere Regimewechsel-Operationen im Ausland finanziert oder inszeniert hat, darunter in Venezuela im Jahr 2002, in Kuba im Jahr 2021 und die laufenden Versuche in Nicaragua“, so Macleod.

Neil Potts, Facebooks Vizepräsident für Vertrauen und Sicherheit, ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps

Sherif Kamal, Programmmanager für Vertrauen und Sicherheit bei Meta, arbeitete bis 2020 als Programmmanager im Pentagon

Joey Chan, Programmmanager für Vertrauen und Sicherheit bei Meta, arbeitete bis 2021 als kommandierender Offizier für die US-Armee, wo er mehr als 100 Truppen im asiatisch-pazifischen Raum beaufsichtigte.

Ex-Geheimdienstmitarbeiter kontrollieren, was Sie sehen

Meta erscheint immer mehr wie ein weiterer Zweig der Regierung, der eingesetzt wurde, um die Ansichten der Gesellschaft zu formen, denn mit einer Belegschaft, die sich aus ehemaligen Geheimdienstlern zusammensetzt, ist es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, unparteiisch zu bleiben. Macleod schrieb:

„Die Einstellung so vieler ehemaliger US-Staatsbediensteter für die Leitung der politisch sensibelsten Bereiche von Facebook wirft beunruhigende Fragen über die Unparteilichkeit des Unternehmens und seine Nähe zur Regierungsmacht auf. Meta ist so voll von Staatsbediensteten im Bereich der nationalen Sicherheit, dass es ab einem gewissen Punkt immer schwieriger wird, Personen in den Bereichen Vertrauen und Sicherheit zu finden, die nicht früher Agenten des Staates waren. Trotz ihrer Bemühungen, sich als fortschrittliche, „wache“ Organisation darzustellen, ist die Central Intelligence Agency nach wie vor sehr umstritten. Ihr wird vorgeworfen, zahlreiche ausländische Regierungen (einige davon demokratisch gewählt) gestürzt oder zu stürzen versucht zu haben, prominenten Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg zur Flucht verholfen zu haben, große Mengen an Drogen und Waffen in die ganze Welt geschleust zu haben, inländische Medien zu unterwandern, routinemäßig Falschinformationen zu verbreiten und ein globales Netz von „Black Sites“ zu betreiben, in denen Gefangene wiederholt gefoltert werden. Daher argumentieren Kritiker, dass es zutiefst unangemessen ist, Agenten dieser Organisation die Kontrolle über unsere Newsfeeds zu übertragen.“

CIA-Geschichte der Kontrolle und Korruption

So beobachteten die US-Geheimdienste beispielsweise ukrainische nationalistische Organisationen als Quelle der Spionageabwehr gegen die Sowjetunion. Aus freigegebenen CIA-Dokumenten geht hervor, dass seit 1946 enge Verbindungen zwischen dem US-Geheimdienst und ukrainischen Nationalisten bestanden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg flohen Stepan Bandera, der Führer der radikalsten Sektion der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), die 1929 gegründet wurde und das Ziel hatte, eine ethnisch reine, unabhängige Ukraine zu schaffen, und andere ukrainische Naziführer nach Europa, und die CIA half, sie zu schützen. Später informierte die CIA die Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde, dass sie Bandera und andere Ukrainer vor den Sowjets versteckt hatte.

Während in den Nürnberger Prozessen die Führer des faschistischen Deutschlands vor Gericht gestellt wurden, „blieb den ukrainischen Nazis das gleiche Schicksal erspart, und einige wurden sogar von der CIA begnadigt“. In dem Film „Ukraine on Fire“ heißt es: „1951 entschuldigte die Agentur [CIA] die illegalen Aktivitäten der Sicherheitsabteilung der OUN im Namen der Notwendigkeit des Kalten Krieges“.

Ein weiteres beunruhigendes Beispiel: Einer der ersten Wissenschaftler, der während des Zweiten Weltkriegs dem geheimen Labor für biologische Kriegsführung in Fort Detrick zugeteilt wurde, war der Biowaffenexperte Frank Olson. 1953 starb Olson, nachdem er aus dem Fenster eines Hochhaus-Hotelzimmers in Manhattan zu Boden gestürzt war.

Tage zuvor war er von der CIA heimlich unter Drogen gesetzt worden, die behauptete, Olsons Tod sei ein Selbstmord gewesen. Jahrzehnte später stellte sich jedoch heraus, dass Olson nicht aus dem Fenster gesprungen war – er wurde vorsätzlich ermordet, nachdem die CIA befürchtete, er könnte störende streng geheime Operationen aufdecken.

Dazu gehört auch das streng geheime MK-Ultra-Projekt der CIA, das Experimente zur Bewusstseinskontrolle, Menschenfolter und andere medizinische Studien durchführte, darunter auch die Frage, wie viel LSD nötig ist, um „den Verstand zu erschüttern und das Bewusstsein wegzusprengen“.

Die Kontrolle der Medien ist der „Traum der CIA“

Die Zusammenarbeit der Medien mit Regierungsstellen ist nichts Neues. Im Januar 1977 wurde ein 25.000 Wörter langer Artikel des Washington Post-Reporters Carl Bernstein im Rolling Stone veröffentlicht, in dem er die enge Beziehung zwischen der CIA und der Presse beschrieb. Bernstein beschrieb Vollzeit-CIA-Agenten, die als Journalisten arbeiteten, und mehr als 400 US-Journalisten, die über einen Zeitraum von 25 Jahren heimlich Aufträge für die CIA ausführten.

Das Programm war als Operation Mockingbird bekannt und beinhaltete, dass die CIA Journalisten dafür bezahlte, gefälschte Geschichten zu schreiben und Propaganda anstelle von echten Nachrichten zu verbreiten. Activist Post fügte hinzu:

„Die Implementierung einer Lösung zur Überprüfung von Fakten, die ein zentralisierter Mechanismus ist, der von Journalisten betrieben wird, die sie leicht kontrollieren können, ist sicherlich der … Traum der CIA, da ein CIA-Direktor einmal mit der Aussage zitiert wurde, dass ihre Mission erfüllt wäre, sobald die Öffentlichkeit nicht mehr wüsste, was real ist und was Propaganda. Man könnte meinen, dass es verschwörerisch ist, wenn die CIA Journalisten besitzt, aber so war es auch bei der Operation Mockingbird“ von MKultra.“

Wie die Monatszeitschrift Monthly Review weiter feststellt, hat sich die Situation nur verschlimmert, wie der stetige Strom ehemaliger CIA-Agenten zeigt, die jetzt die Richtlinien und die Moderation von Inhalten bei Facebook leiten. „Früher hat die CIA die Medien infiltriert. Jetzt ist die CIA die Medien“, so das Nachrichtenmagazin:

„In den guten alten Zeiten, als die Dinge noch unschuldiger und einfacher waren, musste die psychopathische Central Intelligence Agency (CIA) die Nachrichtenmedien verdeckt infiltrieren, um die Informationen, die die Amerikaner über ihr Land und die Welt konsumierten, zu manipulieren. Heutzutage gibt es überhaupt keine sinnvolle Trennung mehr zwischen den Nachrichtenmedien und der CIA.“

Soziale Medien werden von Regierungsbehörden infiltriert

Um das klarzustellen: Nicht nur Facebook verlässt sich auf ehemalige CIA-Agenten, um zu entscheiden, was Sie sehen können. Andere Social-Media-Giganten sind in ähnlicher Weise betroffen und beschäftigen Personen aus einer Vielzahl von Regierungsbehörden.

„In früheren Untersuchungen“, schreibt Macleod, „hat dieser Autor detailliert beschrieben, wie TikTok von NATO-Beamten überschwemmt wird, wie ehemalige FBI-Agenten bei Twitter im Überfluss vorhanden sind und wie Reddit von einem ehemaligen Kriegsplaner für den NATO-Thinktank Atlantic Council geleitet wird“. Er sagt jedoch: „Das schiere Ausmaß der Infiltration von Facebook stellt all dies in den Schatten. Kurz gesagt, auf Facebook wimmelt es nur so von Spionen“.

Was bedeutet das für die Informationen, die Sie täglich sehen, vorausgesetzt, Sie gehören zu den Milliarden Menschen, die tagsüber einen oder zwei Blicke auf Facebook werfen? Macleod erklärt:

„Das Problem ist, dass die Leitung der wichtigsten Informations- und Nachrichtenplattform der Welt durch so viele ehemalige CIA-Mitarbeiter nur einen kleinen Schritt davon entfernt ist, dass die Behörde selbst entscheidet, was wir online sehen und was nicht – und das alles im Wesentlichen ohne öffentliche Kontrolle. In diesem Sinne ist dieses Arrangement für Washington das Beste aus beiden Welten. Sie können erheblichen Einfluss auf die globalen Nachrichten- und Informationsströme ausüben, aber gleichzeitig eine gewisse Fassade der plausiblen Abstreitbarkeit aufrechterhalten. Die US-Regierung muss Facebook nicht direkt vorschreiben, welche Maßnahmen es zu ergreifen hat. Das liegt daran, dass in den Entscheidungspositionen überwiegend Personen sitzen, die zuvor in den Rängen des nationalen Sicherheitsstaates aufgestiegen sind, was bedeutet, dass ihre Ansichten mit denen Washingtons übereinstimmen. Und wenn Facebook nicht mitspielt, können auch leise Drohungen über Regulierung oder die Zerschlagung des enormen Monopols des Unternehmens die gewünschten Ergebnisse erzielen.“

