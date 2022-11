Jetzt geht es schnell: Digitale Währung, die an Ihre digitale ID gebunden ist

Die Türkei will eine neue digitale Währung der Zentralbank in ihr digitales Ausweissystem integrieren.

Erinnern Sie sich an die Zeit, als ich davor warnte, dass der nächste Schritt eine digitale Zentralbankwährung sein würde, die an Ihre digitale ID gebunden ist?

Nun, genau wie bei den Klimasperren, die jetzt im Wesentlichen in Italien stattfinden, hatte ich wieder einmal recht.

Denn jetzt plant die Türkei die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung und raten Sie mal – sie wird in ihr digitales ID-System integriert!

Diese Integration ist Teil der nächsten Phase ihres Forschungsprojekts zur digitalen türkischen Lira.

Die türkische Zentralbank plant, ihre digitale Währung bereits im nächsten Jahr einzuführen.

Die Dinge entwickeln sich jetzt schnell.

Das System der digitalen türkischen Lira wird mit der digitalen Identität und FAST integriert werden“, heißt es in einem offiziellen Bericht des Landes (FAST ist ein Zahlungssystem, das von der türkischen Zentralbank betrieben wird

Da haben wir es also. Was letztes Jahr noch als verrückte Verschwörungstheorie bezeichnet wurde, wird nun Realität. Eine digitale Währung der Zentralbank, die an Ihre digitale ID gebunden ist.

Mit einer digitalen Zentralbankwährung wird es für den Staat sehr einfach, Andersdenkende vom Kauf oder Verkauf zu hindern. Hier geht es um totale Kontrolle.

Und bedenken Sie, dass die Türkei in letzter Zeit eine sehr hohe Inflationsrate hatte, und jetzt kündigt sie eine digitale Währung an, die eine ausgezeichnete Gelegenheit für eine Art „Reset“ bieten könnte…

Wir erleben derzeit in vielen westlichen Ländern eine hohe Inflation. Ich kann mir vorstellen, dass eine digitale Währung unter dem Vorwand eingeführt wird, weitere wirtschaftliche Probleme zu verhindern. Ein Reset der Weltwirtschaft, wenn Sie so wollen. Vielleicht ein „Great Reset“…

Wir wissen bereits, dass die EU mit niemand anderem als Amazon an einem digitalen Euro arbeitet.

Meine nächste Vorhersage ist, dass wir persönliche Kohlenstoff-Tracker bekommen werden, die den gesamten CO₂-Ausstoß aufzeichnen, den Sie mit Ihren digitalen Währungseinkäufen verursachen. Dies geschieht bereits bis zu einem gewissen Grad, viele Banken haben damit begonnen, die C02-Emissionen Ihrer Einkäufe zu verfolgen, und in Schweden haben wir bereits eine Kreditkarte, die Sie sperrt, wenn Sie Ihr C02-Limit überschreiten!

Die Dinge entwickeln sich schnell, und die digitalen Währungen der Zentralbanken und der digitale Personalausweis sind die nächste große Sache, die sie vorantreiben werden.

Eine weitere Sache, die man bedenken sollte, ist, dass eine digitale Währung so programmiert werden könnte, dass man sie nur für Dinge ausgibt, von denen der Staat will, dass man sie ausgibt. Natürlich werden sie behaupten, dass sie dies tun, um „die Wirtschaft zu retten“. Die Möglichkeiten der Kontrolle und Tyrannei sind endlos.

Wir haben bereits gesehen, dass PayPal eine Regel hat, nach der sie einfach 2500 Dollar von Ihrem Konto rauben können, wenn sie der Meinung sind, dass Sie „irreführende Informationen“ verbreiten. Zuerst wurde behauptet, es handele sich um einen Fehler, aber sobald sich der Medienrummel gelegt hatte, wurde diese Regel wieder eingeführt.

Zum Glück ist PayPal freiwillig, und jeder kann und sollte sein PayPal löschen. Aber was passiert, wenn es sich um eine digitale Zentralbankwährung handelt und man gezwungen wird, sie zu benutzen? Was ist, wenn man nichts kaufen kann, wenn man es nicht benutzt?

Sehen Sie hier das Problem? Dies öffnet die Tür für eine neue Stufe der Tyrannei, die wir noch nie zuvor gesehen haben.

Darüber wird in den Medien offensichtlich nicht viel berichtet, also verbreiten Sie diesen Artikel bitte überall, wo Sie können!