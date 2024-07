Es steckt eine wichtige Lektion in all diesen Demokraten, die Trump eine schnelle Genesung wünschen

Von Caitlin Johnstone

Warum sollte man sich auf das Drama ihrer vorgetäuschten Wahlen und ihrer vorgetäuschten Opposition einlassen, wenn sie es selbst nicht tun? Sie zeigen dir, dass alles nur vorgetäuscht ist. Glauben Sie ihnen.

❖

All die prominenten Demokraten, die Trump eine schnelle Genesung von seinem Attentatsversuch wünschen, nachdem sie ihn jahrelang als existenzielle Bedrohung bezeichnet haben, sind dieselben Leute, die George W. Bush jetzt wie ein knuddeliges Kuscheltier behandeln, nachdem sie ihn jahrelang einen bösen Diktator genannt haben. Die Feindschaft zwischen diesen Fraktionen ist ein Schauspiel, wie bei Käfigkämpfern, die sich nach wochenlangem Trash-Talk herzlich umarmen, wenn ihr Kampf vorbei ist und sie zugeben, dass es bei dem ganzen Drama eigentlich nur darum ging, den Kampf zu promoten und Pay-Per-Views zu verkaufen.

Ihre Handlungen zeigen, dass ihre Konflikte vorgetäuscht sind und sie genauso wenig Feinde sind, wie Schauspieler auf der Bühne Feinde sind, warum also sollte man ihre Darbietung für echt halten? Warum sollte man sich auf das Drama ihrer vorgetäuschten Wahlen und ihrer vorgetäuschten Opposition einlassen, wenn sie selbst es nicht tun? Sie zeigen dir, dass alles nur vorgetäuscht ist. Glauben Sie ihnen.

Die beiden “Seiten” der Mainstream-Politik kämpfen nicht gegeneinander, sie kämpfen nur gegen Sie. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, Sie dazu zu bringen, bei dem zweihändigen Puppenspiel mitzuklatschen, während sie Sie blindlings ausrauben und Ihre Ketten enger schnallen, während Ihr Blick auf die Vorstellung gerichtet ist.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret… — President Biden (@POTUS) July 13, 2024

I have been briefed on the shooting at former President Trump’s event in Pennsylvania.



Doug and I are relieved that he is not seriously injured. We are praying for him, his family, and all those who have been injured and impacted by this senseless shooting.



We are grateful to… — Vice President Kamala Harris (@VP) July 14, 2024

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.… — Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024

Alle Gratulanten von Trumps Demokratischer Partei beweisen, dass sie trotz all des Gejammers der letzten Jahre über den Tod des Anstands und darüber, wie heftig die Fehden zwischen den Parteien in den USA geworden sind, in Wirklichkeit alle Kumpel sind, die nur so tun, als ob die andere Seite eine existenzielle Bedrohung für die Welt wäre.

In Washington sind sie alle im selben Team und haben im Allgemeinen herzliche Beziehungen zu den Menschen auf der anderen Seite des Ganges. Sie ermutigen die normalen Amerikaner lediglich dazu, ihre Unzufriedenheit mit dem Status quo in ein hyperemotionales politisches Umfeld zu tragen, in dem die kaum vorhandenen Spaltungen zwischen den beiden großen Fraktionen von den Mainstream-Panikern und -Politikern angeheizt werden, so dass die Wut auf die völlig unwirksame Aktivität des Wählens gelenkt wird, anstatt auf direktere und revolutionäre Maßnahmen. Aus der Sicht der Manager des Imperiums heißt das: Feindselige Parteiwut für dich, freundschaftliche Cocktailparty-Beziehungen für uns.

❖

Jeder einzelne Tag in Gaza seit dem 7. Oktober war empörender, bedeutsamer und berichtenswerter als Trump, der einen Pickel am Ohr hat.

❖

Ich habe viele schrille, hysterische Kommentare von Amerikanern erhalten, die darauf bestanden, dass es irgendwie abscheulich und unangemessen sei, wenn ich diesen politischen Moment nutze, um auf die Kriminalität des US-Imperiums hinzuweisen, wie ich es jeden Tag bei jeder sich bietenden Gelegenheit tue. Ich möchte klarstellen, dass ich dafür keinen Respekt habe. Weniger als null Respekt.

Die emotionale Hysterie, die wir im Zusammenhang mit dem Attentat auf Trump erleben, ähnelt sehr dem, was wir rund um den 11. September und den 7. Oktober gesehen haben, was historisch gesehen bedeutet, dass die Manager des Imperiums einige zutiefst ungesunde Maßnahmen ergreifen werden. Jetzt ist es an der Zeit, der imperialen Machtstruktur gegenüber kritischer zu sein, nicht weniger.

Wenn Sie es entsetzlich und böse finden, dass ich Trumps Ohrwurm benutze, um über exponentiell mehr grausame Gewalttaten zu sprechen, kann ich nur sagen: Reiß dich verdammt noch mal zusammen. Reißen Sie sich zusammen. Ihr Land unterstützt in diesem Moment einen regelrechten Völkermord. Hören Sie auf, sich vom mediengesteuerten emotionalen Rausch des Augenblicks mitreißen zu lassen, reißen Sie sich zusammen, hören Sie auf, unkritisch zu denken, und fangen Sie an, wie ein Erwachsener zu handeln.

❖

Die Zionist Federation of Australia versucht, einen australischen Journalisten wegen unzulässiger Kritik an Israel strafrechtlich verfolgen zu lassen. Ja, Sie haben richtig gelesen, und ja, das ist die eigentliche Geschichte hier. Der Geschäftsführer der ZFA, Alon Cassuto , versucht, eine Klage bei der Menschenrechtskommission gegen die renommierte ehemalige SBS-Senderin Mary Kostakidis einzureichen, weil sie Kritik an Israel in einer Weise getwittert hat, die laut Cassuto gegen die australischen Gesetze über Hassreden verstößt, insbesondere durch das Teilen einer Rede des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah, in der er sagt: “Vom Fluss bis zum Meer ist das Land Palästina für das palästinensische Volk – und nur für das palästinensische Volk.”

Dies geschieht nur wenige Tage, nachdem die australische Regierung ihren ersten “Antisemitismus-Beauftragten” ernannt hat, ein Schritt, von dem viele befürchten, dass er zu einem harten Durchgreifen gegen israelkritische Äußerungen führen wird.

Ich kann wirklich nicht genug betonen, wie verrückt und böse das ist. Dies ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um wieder einmal darauf hinzuweisen, dass es in Australien keine Bill of Rights gibt, und das zeigt sich.