Vance hat die antirussischen Falken in der Republikanischen Partei verärgert, indem er die Unterstützung der USA für die Ukraine kritisierte, vertritt aber eine konventionellere Linie bei der Unterstützung Israels.

Die Nachricht, dass der ehemalige Präsident Donald Trump den Senator JD Vance (R-OH) als seinen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen 2024 ausgewählt hat, hat in Washington für Aufregung gesorgt:

Ukraine.

Der Senator aus Ohio hat die fortgesetzte Militärhilfe für das Kiewer Regime scharf kritisiert und in einem Leitartikel der New York Times geschrieben, dass “die Rechnung für die Ukraine nicht aufgeht”. Den USA fehle “die Fähigkeit, die Menge an Waffen zu produzieren, die die Ukraine von uns braucht, um den Krieg zu gewinnen”.

Der 39-jährige Gesetzgeber wies auch darauf hin, dass der durchschnittliche ukrainische Soldat älter sei als er selbst, da das Kiewer Regime Schwierigkeiten habe, genügend Männer für den Konflikt zu rekrutieren. “Jeder, der bei Verstand ist, weiß, dass dies mit Verhandlungen enden wird”, sagte Vance in einem CNN-Fernsehinterview und behauptete, die Ukraine sei nicht in der Lage, Moskau aus den Volksrepubliken Donezk und Luhansk zu vertreiben.

Russland

Pläne, russisches Vermögen zu beschlagnahmen, um die Kosten des Stellvertreterkrieges in der Ukraine auszugleichen, bezeichnete Vance als gefährlich”. Ende letzten Jahres forderte er Wolodymyr Zelensky auf, seine Ansprüche auf die neuen russischen Gebiete in der Ostukraine aufzugeben und ein Abkommen auszuhandeln, um den Konflikt des Landes mit Moskau zu beenden.

Diese Ansichten brachten ihn in Konflikt mit etablierten Persönlichkeiten der Republikanischen Partei wie Senator Lindsay Graham, der eine entschieden antirussische Position vertritt.

Palästina-Israel

Der Kandidat Trump ist ein überzeugter Anhänger Israels und unterstützt die Bemühungen um Normalisierungsabkommen zwischen Tel Aviv und den arabischen Staaten. Er befürwortet die fortgesetzte Unterstützung der Regierung Netanjahu für ihre Operationen im Gazastreifen, bei denen mehr als 38.000 Menschen getötet wurden, und hat erklärt, dass der Status der Vereinigten Staaten als “das Land mit der größten christlichen Bevölkerungsmehrheit in der Welt” die USA dazu verpflichte, ihren Verbündeten im Nahen Osten zu unterstützen.

Er warnte jedoch vor einer drohenden Eskalation zwischen den USA und dem regionalen Feind Iran.

Wer ist JD Vance?

Der Senator von Ohio, JD Vance, wurde während der “roten Welle” der Republikanischen Partei 2022 in den Kongress gewählt.

Nach seinem Abschluss an der Ohio State University und der Yale Law School arbeitete Vance in der Anwaltskanzlei Sidley Austin LLP in Chicago, bevor er nach San Francisco zog, um im Silicon Valley eine Karriere als Risikokapitalgeber zu verfolgen. Im Jahr 2016 wurde er einer der Hauptaktionäre der Firma Mithril Capital des konservativen Unternehmers Peter Thiel.

Vance’ Memoiren “Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis” machten ihn kurzzeitig zum Liebling der Liberalen, da er die sozioökonomischen Probleme der ländlichen Appalachen reflektierte, indem er über den Hintergrund seiner Familie in Kentucky und Middletown, Ohio, schrieb. Die Washington Post bezeichnete ihn als “Stimme des Rust Belt”, während die New York Times sein Buch 2016 als “eines der sechs besten Bücher zum Verständnis des Wahlsiegs von Donald Trump” bezeichnete.

JD Vance stand Donald Trump zunächst sehr kritisch gegenüber, nannte ihn “verwerflich” und behauptete, er sei ein “Niemals-Trump-Typ”. Im Jahr 2018 änderte Vance seine Meinung und behauptete, dass Trump “die Frustration in den postindustriellen Gebieten von Ohio und anderen Staaten im Mittleren Westen der USA anerkennt”. Er unterstützte Trumps Kampagne zur Wiederwahl im Jahr 2020 und behauptete, der Immobilienmagnat habe aufgrund eines großangelegten Wahlbetrugs verloren.

Mit der Wahl von Vance zum Vizepräsidenten hat Trump einen Kandidaten aus einem Bundesstaat, der immer wieder von den USA beeinflusst wird. Der ehemalige Präsident will damit die Wähler ansprechen, die 2016 für seinen Sieg in den Staaten des Mittleren Westens wie Michigan, Pennsylvania, Iowa und Wisconsin entscheidend waren.