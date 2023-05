Es wäre gesünder und sicherer für die Menschheit, ein Abkommen mit dem kolumbianischen Drogenkartell zu unterzeichnen als mit der WHO, so der Abgeordnete

Der dritte internationale Covid-Gipfel fand letzte Woche, am 3. Mai, im Europäischen Parlament statt. Die anwesenden Mitglieder des Europäischen Parlaments („MdEP“) bezeichneten ihn als historisches Ereignis.

Der Gipfel behandelte alle Aspekte der Pandemie. Es ging auch um die Dokumentation der zunehmenden Machtübernahme durch die Weltgesundheitsorganisation („WHO“) und die verstärkte Kontrolle durch organisierte globale Organisationen.

Am Tag nach dem Gipfel nahmen Dr. Robert Malone und Dr. Byram Bridle an einer Pressekonferenz teil, die von acht Mitgliedern des Europäischen Parlaments abgehalten wurde, von denen einige an der Organisation des Gipfels beteiligt waren. Ziel der Pressekonferenz war es, die Höhepunkte des vorangegangenen Tages zusammenzufassen.

Die Europaabgeordnete Christine Anderson (Deutschland) schloss ihre kurzen Ausführungen mit den Worten: „Wir werden weiterhin eine abweichende Stimme sein. Und wir werden alles tun, was nötig ist, um die globalisierten Eliten zu stürzen.“

Der Europaabgeordnete Mislav Kolakušić (Kroatien) sagte: „Die Weltgesundheitsorganisation will, dass alle Länder ein Abkommen über die Übergabe der Befugnis zur Ausrufung einer Pandemie, zur Beschaffung von Impfstoffen und Medikamenten unterzeichnen. Es wird gesünder und sicherer für die Menschheit sein, ein Abkommen mit dem kolumbianischen Drogenkartell zu unterzeichnen.“

In einem Artikel von letzter Woche stellte Dr. Tess Lawrie fest: „Es gab eine starke Beteiligung von Mitgliedern der alternativen Medien, aber es überrascht nicht, dass die klassische Presse, das Radio und das Fernsehen (Tell-Lie-Vision?) nirgendwo zu sehen waren. Aber „die Botschaft kommt an, trotz der intensiven Zensur“. Nebenbei bemerkt ist Dr. Lawries Artikel ein Muss, da er eine gute Zusammenfassung der verschiedenen Veranstaltungen bietet, die weltweit stattfinden und von denen organisiert werden, die wollen, dass die Wahrheit bekannt wird.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Redner, die teilgenommen haben, und soweit möglich, eine kurze Beschreibung ihrer Präsentation vor dem Europäischen Parlament letzte Woche. Sie können den gesamten Gipfel, aufgeteilt in drei Videos, auf dem Rumble-Kanal des International Covid Gipfel HIER ansehen. Der Europaabgeordnete Cristian Terhes (Rumänien) hat auf seinem YouTube-Kanal HIER ebenfalls Videos des Gipfels hochgeladen. Dass es sich bei dem Spike-Protein um ein Toxin handelt, wurde während der gesamten Konferenz wiederholt betont.