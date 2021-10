Es waren nicht nur Beagles und Affen – Faucis NIH finanzierte auch medizinische Experimente an AIDS-Waisen in NY City

Im August berichtete Cassandra Fairbanks, Mitarbeiterin von Gateway Pundit, über die Verwendung von Steuergeldern durch Dr. Fauci zur Folterung von Beagles in barbarischen Tierversuchen.

Dr. Fauci gab 2018 außerdem über 16 Millionen Dollar an Steuergeldern für beunruhigende Experimente mit „toxischen Gehirninjektionen“ an Affen aus.

Und erst kürzlich wurde Dr. Fauci dabei erwischt, wie er die „gain-of-function“-Forschung in einem Labor in Wuhan, China, finanzierte, das für die Produktion und Verbreitung des Coronavirus verantwortlich gemacht wird.

Fauci hat mehrfach unter Eid über seine Finanzierung des Labors gelogen.

Und jetzt das…

Dr. Faucis NIH wurde 2004 bei der Finanzierung von Experimenten an AIDS-Waisen in einem Krankenhaus in New York City erwischt.

Das NIH von Fauci genehmigte Experimente an Hunderten von Waisenkindern in New York City. Regierungsbehörden und Pharmaunternehmen setzten die Waisen in tödlichen AIDS-Medikamentenversuchen ein.

Im Jahr 2005 beauftragte die Stadt New York das VERA-Institut mit der Erstellung eines Abschlussberichts über die Medikamentenversuche. VERA erhielt keinen Zugang zu den medizinischen Unterlagen der Kinder, die an den Versuchen teilnahmen. Der Bericht wurde im Jahr 2008 veröffentlicht. Sie berichteten, dass 25 Kinder während der Medikamentenstudien starben, dass weitere 55 Kinder im Anschluss an die Studien (in Pflegefamilien) starben und dass laut Tim Ross, Direktor des Kinderschutzprogramms bei VERA (Stand 2009), 29 % der verbleibenden 417 Kinder, die in den Medikamentenstudien verwendet wurden, gestorben waren (von insgesamt 532 Kindern, die nachweislich verwendet wurden). [LINK]

Wie nicht anders zu erwarten, verschweigen die WIKIPEDIA-Autoren alle Details.

Keines der Kinder, die an den Versuchen teilgenommen haben, oder ihre Familien haben eine Entschädigung erhalten.

Eine Krankenhauskrankenschwester äußerte sich später gegenüber Reportern über die Tests. Sie berichtete, dass die Kinder während der Tests sofort krank wurden, oder sich übergaben.

Es handelte sich um Waisenkinder des Incarnation Children’s Center in New York City.

Auf der Website der ICC-Untersuchung finden Sie mehrere Dokumente und Interviews mit Kindern und Kinderbetreuern des Krankenhauses, die an der Untersuchung teilgenommen haben.

Inside Incarnation | Deutsche Übersetzung NY Press Juli/Aug 2005 – Interviews mit Kindern und Kinderbetreuern aus dem Waisenhaus. Radiointerview mit einer Kinderbetreuerin des ICC.

The House That AIDS Built | The Nurse’s Story – Altheal.org Januar 2004 – Die ursprüngliche Enthüllung.

Die ICC-Untersuchung geht weiter – Altheal.org Mai 2004

Die ICC-Audio-Interviews und das Contergan-Dokument Februar 2007 – Interview mit dem medizinischen Leiter des Waisenhauses und die Verabreichung von Contergan an Waisenkinder im ICC.

Immer noch vor Gericht NY Press, April 2005

Noble Doctors Crux Magazine, November 2004 | Reduktionismus auf dem Prüfstand Eine Aids-Debatte, Sommer 2006

Wissen ist schön und Sexualverbrechen – Teil eins und zwei von „The Hidden Face of HIV“ GNN 2005 – eine Übersicht und Analyse der so genannten „HIV-Tests“ in zwei Teilen. PDF – Teil 1 | Teil 2 | Referenzen

Hinweis: Der Ermittler, dem die Aufdeckung dieser schrecklichen Studie über AIDS-Waisen zugeschrieben wird, ist (oder war) ein AIDS-„Skeptiker“, aber seine Recherchen und Interviews waren brisant und beunruhigend.