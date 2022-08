Es wird ganz plötzlich passieren

Mit dem Fortschreiten des großen Umbruchs werden wir viele negative Entwicklungen erleben, von denen einige noch nie dagewesen sind.

Noch vor einem Jahr glaubte der Durchschnittsbürger, die Welt befinde sich im Aufschwung, die Wirtschaft sei, wenn auch nur zaghaft, auf dem Wege der Besserung.

Und das ist auch verständlich. Schließlich haben die Medien die Situation in einer Art und Weise erklärt, die den Aufschwung als eine allgemeine Annahme behandelt. Der einzige Diskussionspunkt ist die Methode, mit der der Aufschwung erreicht werden soll, aber der Aufschwung selbst wird als gegeben betrachtet.

Doch so gründlich die Medien (und die Regierungen der Welt) auch ablenken, der Durchschnittsbürger hat begonnen zu erkennen, dass etwas grundlegend falsch ist. Er hat jetzt ein Bauchgefühl, dass er, auch wenn er nicht versiert genug ist, um mit wirtschaftlichen Begriffen zu beschreiben, was an dem endlosen Geschwätz, das er im Fernsehen sieht, falsch ist, jetzt spürt, dass die Situation nicht gut ausgehen wird.

Ich neige dazu, seine Situation mit jemandem zu vergleichen, der plötzlich feststellt, dass in seinem Haus alle Lichter aus sind. Er stolpert im Dunkeln herum und versucht, sich zurechtzufinden. Obwohl er sich den Grundriss seines Hauses vorstellen kann, hat er Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden, und stößt oft an Dinge. Dies ist vergleichbar mit dem Versuch, in normalen Zeiten durch die Nebelwände der Medien und der Regierung zu blicken.

Aber bald, wenn seine Regierung zusammenbricht, wird er noch größere Überraschungen erleben. Er wird feststellen, dass die Möbel auf unerklärliche Weise umgestellt worden sind. Gegenstände befinden sich nicht dort, wo sie sein sollten, und es ist nicht mehr möglich, sich im Dunkeln zurechtzufinden.

Viele derjenigen, die die täglichen Nachrichten verfolgen, beginnen zu begreifen, dass sie mit Fehlinformationen gefüttert werden. Viele beginnen zu erkennen, dass keine der politischen Parteien sie wirklich vertritt oder sich auch nur um ihr Wohlergehen kümmert.

Diese Menschen tappen nun im Dunkeln.

Aber die größeren Überraschungen sind noch nicht eingetreten. Es wird eine gewisse Vorlaufzeit und viel Verwirrung geben, aber die eigentlichen Ereignisse werden plötzlich eintreten. Niemand wird in der Lage sein, die Zeitpunkte vorherzusagen, an denen sie eintreten, außer den wenigen Menschen, die die Auslöser für diese Ereignisse kontrollieren.

Zusammenbrüche an den Märkten

Große Bullenmärkte enden selten mit einem Wimmern. Sie enden mit einem großen Aufwärtsschub. Und leider neigen Makler und Anleger gleichermaßen zu der Annahme, dass, wenn der Markt in der letzten Woche, im letzten Monat oder im letzten Jahr gestiegen ist, er auch morgen wieder steigen wird. Das macht sie zur ersten Wahl für Regierungen, die einen bestimmten Markt fälschlicherweise aufblähen und einen Aufwärtsschub erzeugen, um die Anleger zu ermutigen, ihre letzten Münzen in den Topf zu werfen, kurz bevor der Tiefpunkt erreicht ist.

In früheren Epochen konnte es einige Zeit dauern, bis die Leute verkauften, und selbst in Zeiten der Panik erfolgte der Aderlass nicht sofort. Mit dem Internet ist jedoch nur ein größerer Ausverkauf durch ein Unternehmen erforderlich – einer, der die Stopps einer großen Anzahl von Anlegern durchbricht, und der Markt geht blitzschnell zu Boden. (Anmerkung der Redaktion: Stopps sind Aufträge an einen Makler, ein Wertpapier zu verkaufen, wenn es einen bestimmten Preis erreicht.) Der durchschnittliche Anleger wacht am Morgen auf und stellt fest, dass er leer ausgegangen ist.

Zusagen der Regierungen

Sollte es zu einem Währungscrash kommen, wie er in vielen Ländern zu erwarten ist, werden Versprechen von Regierungen plötzlich aufgegeben, als hätte es sie nie gegeben. Während Millionen von Menschen ohne ihre Ansprüche auf verlorenem Posten stehen werden, werden die Regierungen ihre Schuld durch Schuldzuweisungen von sich weisen. Die Tories werden der Labour-Partei die Schuld geben; die Labour-Partei wird den Tories die Schuld geben. (Das Gleiche wird in anderen Ländern geschehen.) Das Ergebnis wird sein, dass die Ansprüche ganz oder teilweise wegfallen. Die Öffentlichkeit wird ihre Wut durch verstärkten Hass auf die Partei ausleben, die sie ohnehin schon als die böse Partei ansieht. Sie werden nicht verstehen, dass der Zusammenbruch unvermeidlich war.

Angenommene nationale Stärken werden verschwinden

Internationale Bündnisse werden sich auflösen. Ehemalige Verbündete werden plötzlich nicht mehr an der Seite der scheiternden Nation stehen.

Ehemalige Freunde werden Bündnisse mit der anderen Seite schließen.

Handelsabkommen werden plötzlich hinfällig.

Reichtum, Initiative und Gunst werden an das neue führende Land und seine Verbündeten fließen.

All dies wird schrittweise geschehen – keineswegs am selben Tag -, aber in jedem Fall wird das eigentliche Ereignis plötzlich eintreten.

So wie Julius Cäsar auf dem Höhepunkt seiner Macht war, als seine Kollegen im Senat ihre Messer zogen, wird eine mächtige Nation bis zu ihrem Untergang verhätschelt. In dieser Hinsicht werden die USA den größten Loyalitätsschwund erleben, den eine Nation je erlebt hat.

(Je größer das Imperium, desto größer die vorgetäuschte Loyalität zu ihm. Und umso größer ist die Abkehr, wenn der Untergang kommt.)

Wenn ein Imperium zusammenbricht, stirbt es langsam. Wenn es nicht durch Eroberung zu einem Ende kommt, zerfällt es in einer Reihe von plötzlichen Erschütterungen. Seine Führer greifen nach allem, was einen Aufschub bewirken könnte, selbst wenn dies am Ende ein schlechteres Ergebnis bedeutet. Dieser Prozess kann sich über Jahre und sogar Jahrzehnte hinziehen. In den ersten Jahren treten jedoch die wichtigsten Ereignisse auf – Ereignisse, die den größten Schaden anrichten.

Dafür gibt es zwei Gründe. Der erste ist, dass die Führer des Landes im Glauben an ihre eigene Macht glauben, dass sie die Kontrolle über ihren Handel, ihre Kontrolle über das Ausland, ihr Militär usw. aufrechterhalten können, und feststellen, dass, wenn der Zusammenbruch kommt, die Ratten das Schiff in allen Bereichen verlassen. Der zweite Grund ist, dass jedes Imperium seine Stärke ebenso auf Lügen und Übertreibungen aufbaut wie auf seine wahren Eigenschaften. Nach einem Zusammenbruch fallen diese Lügen und Übertreibungen weg, und in kurzer Zeit wird klar, dass das Imperium in seiner letzten Phase ein Kartenhaus war.

Die Warnzeichen sind bereits vorhanden, werden aber nicht groß publik gemacht.

Die Bühne ist bereitet, und wir nähern uns den ersten großen Ereignissen.

Die Opfer in diesem Stück sind leider die Durchschnittsbürger, die einfach nur hoffen, ein anständiges Leben zu führen. Sie werden unvorbereitet getroffen und können nicht einmal begreifen, was geschehen ist, geschweige denn etwas unternehmen, um sich zu retten. Diejenigen, die die letzten Jahre nicht damit verbracht haben, sich zu bilden und ein alternatives Leben vorzubereiten, werden am meisten leiden.

Alle, die in einem Land leben, das sich im Zusammenbruch befindet, werden negativ betroffen sein. Einigen wird es besser gehen als anderen, aber mit dieser schwachen Hoffnung zu leben, ist in etwa so, als hätte man das Glück gehabt, 1945 am Rande von Hiroshima zu leben.

Es ist ein schwacher Trost, zu den am wenigsten Geschädigten zu gehören. Es ist besser, in einem anderen Land zu leben – sowohl während des eigentlichen Ereignisses als auch während der schrecklichen Zeit, die mit Sicherheit folgen wird.