Deshalb wollen sie auch keine ungeimpften Ärzte in Krankenhäusern! Kinderchirurg: Das Gewebe von geimpften Kindern ist lebendig

Vasiliki Soulimanova, Kinderchirurgin am Allgemeinen Krankenhaus von Larissa/Griechenland, sprach bei einer Bürgerversammlung in Chalkida über die Auswirkungen von Impfungen auf Kinder:

Es ist SCHRECKLICH, was passiert“, sagte sie.

SCHOCKIERENDE DETAILS nach den Impfungen!!!

Jetzt soll eine Staatsanwaltschaft eingreifen und den Fall aufklären.

Die Ärztin schlägt Alarm und stellt fest, dass es unethisch sei, auch nur einen Eingriff in den jungfräulichen Organismus von Kindern durch Impfungen anzudeuten.

„Das Risiko für Kinder durch Coronaviren ist verschwindend gering, während das Risiko durch Impfungen RIESIG ist“, sagte sie und fuhr fort:

„Als die Impfungen bei Kindern begann, hatte ich in keiner Weise erwartet, dass ich das finden würde, was ich gefunden habe.

Kinder mit Blinddarmentzündung kamen in die Notaufnahme, sie nahmen um 300–400 % zu, aber was mich schockierte, war, was ich zuerst zufällig fand. Beim Öffnen des Gewebes, um an den Blinddarm zu gelangen, habe ich einen so veränderten Gewebezustand gefunden, dass ich wirklich verwirrt war.

Ich empfand es als sehr schwierig, die Operation durchzuführen. Ich brauchte Instrumente, die wir normalerweise in der Kinderchirurgie nicht verwenden.

Wir mussten einen anderen Satz von Erwachsenenwerkzeugen öffnen und Haken einhängen, weil das Gewebe nicht zusammenhielt.

Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, es war ein Geleezustand des Gewebes … Schleim, der durch einige Zustände bei chronisch kranken Erwachsenen mit Missbrauch und chronischen schweren Krankheiten gerechtfertigt ist, ist nicht einmal bei einem mäßigen Krankheitsgrad eines Erwachsenen gerechtfertigt .

In schweren Fällen, bei Krebspatienten mit mehreren Chemo- und Strahlenbehandlungen, sehen wir manchmal dieses Bild. Aber ich habe dieses Bild bei Kindern noch nie gesehen.

Um Euch die blanke Wahrheit zu sagen, da Impfungen, jede einzelne von ihnen, mich als Kinderchirurgin nichts angehen, war mir beim Öffnen und Angesicht dieses Bildes nicht bewusst, ob dieses Kind geimpft ist oder nicht, und zunächst wussten wir es nicht einmal und es kam uns nicht in den Sinn, dass so etwas existieren könnte.

Ich erwartete ganz andere Nebenwirkungen, ich erwartete z.B. Blutgerinnsel.

Obwohl ich entschieden gegen diese Impfungen war und bin, aber weil ich nicht voreingenommen sein wollte, öffnete ich Literatur….nichts…. selbst der schwerste Gesundheitszustand eines Kindes, rechtfertigte dieses Bild nicht.

Es ist eine Sache zu lesen, dass es Nebenwirkungen gibt, und eine andere, sie zu sehen.

Es ist KRIMINELL, was passiert.

Wir Chirurgen sehen die Dinge, wie sie sind.“

Hört zu, wie die Kinderchirurgin verantwortungsbewusst über das spricht, was sie bei geimpften Kindern gesehen hat, was sie hinterher sagt!

Wird irgendein Staatsanwalt IHRE WISSENSCHAFTLICHEN BESCHWERDEN am Ende untersuchen??