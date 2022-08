Das „Sudden Adult Death Syndrome“ ist die häufigste Todesursache: „Das gab es noch nie“.

Kanadische Ärzte, die heute sterben, sind der Kanarienvogel im Kohlebergwerk. Wenn man sich ansieht, wie viele „normale“ Kanadier sterben, ist die Zahl erschreckend, sagte der Pathologe Roger Hodkinson im Gespräch mit Laura-Lynn Tyler Thompson.

Offiziell sterben diese Menschen am Sudden Adult Death Syndrome, der häufigsten Todesursache in der kanadischen Provinz Alberta, so Hodkinson.

Das bedeutet, dass mehr Menschen unerwartet und ohne Ursache sterben als beispielsweise an Schlaganfall, Herzinfarkt oder Diabetes, betonte er. „Das ist noch nie passiert.“

Als Hodkinson vor 40 Jahren Autopsien durchführte, war es sehr selten, dass keine Todesursache festgestellt wurde. „Das ist fast nie passiert. Es gab fast immer eine Todesursache“.

Jetzt sterben viele Menschen am Plötzlichen Kindstod, weil Autopsien nicht durchgeführt werden, sagte der Pathologe. Das sollte durchgesetzt werden.

Zuvor war Hodkinson gefragt worden, wie wahrscheinlich es sei, dass in einem Gebiet, in dem etwa acht Millionen Menschen leben, innerhalb von zwei Wochen fünf Ärzte unter 50 Jahren sterben würden. Er sprach von einem „außergewöhnlichen Ereignis“.

„Das ist sehr ungewöhnlich. Statistisch gesehen ist es möglich, aber sehr unwahrscheinlich, dass sie nicht auf unbekannte Weise miteinander verbunden sind“, sagte er.