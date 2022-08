Das WEF wurde ertappt, wie es einen Artikel für Pläne der Gedankentrolle mit „Schallwellen“ löscht

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) wurde dabei erwischt, wie es das Internet von Beweisen für seine Pläne zur Bewusstseinskontrolle der Massen mittels modernster Schallwellentechnologie säuberte. Zum Leidwesen des WEF von Klaus Schwab vergisst das Internet nichts.

Das WEF ist wirklich eine der bösartigsten und verlogensten Organisationen, die je auf diesem Planeten gelebt haben.

Im Jahr 2018 veröffentlichten sie einen Artikel mit dem Titel „Mind control using sound waves? We ask a scientist how it works. Natürlich wurde er von ihrer Website gelöscht, aber dank der Wayback Machine haben wir den Beweis für ihre technokratische Verderbtheit.

Im Artikel:

Wie dystopisch kann es noch werden?

Ich sehe den Tag kommen, an dem ein Wissenschaftler in der Lage sein wird, zu kontrollieren, was eine Person vor ihrem geistigen Auge sieht, indem er die richtigen Wellen an die richtige Stelle in ihrem Gehirn sendet. Ich vermute, dass die meisten Einwände ähnlich lauten werden wie die, die wir heute über unterschwellige Botschaften in der Werbung hören, nur viel vehementer. Diese Technologie ist nicht frei von Risiken des Missbrauchs. Sie könnte eine revolutionäre Gesundheitstechnologie für Kranke sein, oder ein perfektes Kontrollinstrument, mit dem die Rücksichtslosen die Schwachen kontrollieren. In diesem Fall wäre die Kontrolle jedoch wörtlich zu nehmen.

In Klaus Schwabs üblicher hegelianischer Manier schafft der WEF das Problem, lässt die Psychose der Massenbildung auf das Problem ablaufen und stürzt sich dann mit der „Lösung“ darauf. Zum Beispiel:

Die Politiker sollten sich daran erinnern, dass, wenn wir es nicht tun, eine andere Person wird es trotzdem tun… möglicherweise unreguliert.

Sie kehren immer wieder zur Idee der autoritären Regulierung zurück, die ein Code für die Hyperzentralisierung ist, die ihre WEF/UN 4. industrielle Revolution, die posthumane Hölle auf Erden, ermöglicht.