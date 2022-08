Ein Mann, der für das Federal Bureau of Investigation (FBI) arbeitet, wurde verhaftet und angeklagt, mehrere Kinder missbraucht zu haben, wie die lokalen Nachrichten aus Salt Lake City, Utah, berichten.

Robert Alexander Smith, 65, sieht sich vier Anklagen wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes, vier Anklagen wegen Unzucht mit einem Kind (Klasse A) und zwei Anklagen wegen Unzucht (Klasse B) gegenüber.

Smith wurde verhaftet, nachdem ein damals sechs- oder siebenjähriges Mädchen ihrer Mutter erzählt hatte, dass er sie im Jahr 2020 gezwungen hatte, ihn unter seiner Kleidung unangemessen zu berühren.

Smith, der in Utah wohnt, hatte angeblich unangemessene Kontakte zu mindestens vier anderen Mädchen im Teenageralter und jünger.

Er soll eines der Mädchen gezwungen haben, ihn auf dieselbe Weise zu berühren wie das andere Opfer, und die drei anderen Mädchen sagten, Smith habe sie unter ihrer Kleidung unangemessen berührt.

Der angebliche Missbrauch fand in Smiths damaligem Haus in Stansbury Park statt, obwohl er jetzt in Tooele wohnt.

In den Gerichtsdokumenten wird betont, dass Smith „eine besondere Vertrauensstellung gegenüber den Opfern in diesem Fall innehatte“.

Smith wurde am 24. August verhaftet und am folgenden Tag vor Gericht angeklagt. Es wurde angeordnet, dass er ohne Kaution festgehalten wird.

Als Reaktion auf die Verhaftung gab das Federal Bureau of Investigation (FBI) die folgende Erklärung ab und verwies die Angelegenheit an seine Abteilung für interne Angelegenheiten:

Wir sind uns der Verhaftung eines FBI-Mitarbeiters bewusst. Das FBI nimmt Anschuldigungen über Fehlverhalten sehr ernst. Daher wurde der Vorfall an die Abteilung für interne Angelegenheiten des FBI weitergeleitet. Zu einer laufenden Personalangelegenheit können wir uns nicht weiter äußern.

Smiths Fall folgt auf die Verhaftung und Anklage mehrerer hochrangiger Politiker, die sich an Kindern vergangen und sie belästigt haben. Das Weiße Haus unter Biden hat auch Personen mit einer Vorgeschichte in der Verteidigung von Sexarbeit mit Minderjährigen in hochrangige Positionen in Behörden wie dem Energieministerium berufen.

Präsident Joe Biden selbst hat unbeantwortete Fragen zu seinem Verhalten gegenüber Minderjährigen, was dadurch unterstrichen wird, dass sein eigenes Justizministerium die Echtheit eines von seiner Tochter Ashley geschriebenen Tagebuchs bestätigte, in dem sie behauptet, Biden habe sie als Kind gezwungen, mit ihm zu duschen.

Die Nachricht kommt auch in derselben Woche, in der der FBI-Spezialagent Timothy Thibault aus der Außenstelle in Washington, D.C., begleitet wurde, nachdem er angeblich seine privilegierte Position dazu genutzt hatte, die Untersuchung von Hunter Bidens Laptop zu vertuschen, was effektiv dazu beitrug, die Wahl 2020 zugunsten von Joe Biden zu beeinflussen.