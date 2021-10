Es wird noch schlimmer! Die vollständig Geimpften entwickeln das „Acquired Immunodeficiency Syndrome“ (AIDS) viel schneller!

Der letzte Impfüberwachungsbericht der britischen Gesundheitsbehörde (PHE) enthielt schreckliche Ergebnisse für die gesunde, vollständig geimpfte Bevölkerung.

In dem Bericht heißt es: „Die Covid-19-Fälle zeigen, dass doppelt geimpfte 40- bis 79-Jährige 44 % ihrer Immunsystemkapazität verloren haben. Ihr Immunsystem verschlechtert sich um etwa 5 % pro Woche (zwischen 3,8 % und 9,1 %)“.

Wenn das so weitergeht, werden die 30- bis 59-Jährigen bis Weihnachten keine Covid-/Virusabwehr mehr haben (und vielleicht eine Form des erworbenen Immunschwächesyndroms), und alle doppelt geimpften Menschen über 30 werden bis Januar nächsten Jahres den Teil ihres Immunsystems, der Covid-19 bekämpft, vollständig verloren haben.“

Die Abbildung zeigt, dass 50 % der Impfstoffwirksamkeit bedeutet, dass geimpfte Menschen zu 50 % besser geschützt sind als ungeimpfte. Die Delta-Fallrate in der geimpften Bevölkerung ist halb so hoch wie bei den Ungeimpften.

Eine Impfeffizienz von minus 50 % bedeutet, dass Ungeimpfte besser geschützt sind als die geimpfte Bevölkerung. Die Delta-Fallrate in der geimpften Bevölkerung ist also doppelt so hoch wie die der Ungeimpften.

Zu guter Letzt bedeutet eine Wirksamkeit von 0 %, dass die geimpfte Bevölkerung nicht besser geschützt ist als die Ungeimpften. SO ist die Delta-Rate in der geimpften Bevölkerung die gleiche wie die der Ungeimpften.

Die Schlussfolgerung?

Wir können keine natürliche Immunität erlangen, und die Wirksamkeit des Impfstoffs ist dahin!