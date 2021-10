Eine verzweifelte Biden-Regierung wendet sich dem Terrorismus zu

Für Amerikaner, die die schockierende Re-Nazifizierung Deutschlands beobachten – wo wieder einmal die Möglichkeit, Lebensmittel zu kaufen, vom physiologischen/medizinischen Status einer Person abhängt -, mag es verlockend sein, das Wiederauftauchen eines bösen deutschen politischen Virus herunterzuspielen und zu spotten, dass „so etwas hier nicht passieren kann!“ Aber es passiert hier.

Die Biden-Administration versinkt unter dem Gewicht ihrer schwachen Galionsfigur, die ganz offensichtlich in einer von ihr selbst geschaffenen Welt und nicht auf dem Planeten der Realität lebt. Während Bidens Zustimmungswerte auf ein fast historisches Niveau sinken, lassen die Leute, die seine Verwaltung leiten – manche sagen, sie wird in Wirklichkeit von der Dämonin Susan Rice geführt – nicht von ihrem hyper-autoritären Ansatz ab… nun ja, von allem.

Sie verdoppeln sie sogar noch.

Krankenschwesternmangel? Pech gehabt – holen Sie sich Ihre Spritze. Milliarden von Containern, die darauf warten, entladen und abtransportiert zu werden, um leere Regale zu füllen? Pech gehabt – holen Sie sich ihre Impfung. Mörderische Gassen in Chicago mit 50 % weniger Polizisten, weil diejenigen, die die Impfung nicht wollen, entlassen werden? Pech gehabt – holen Sie sich ihre Impfung. Keiner, der das Flugzeug fliegt? Pech gehabt – holen Sie sich ihre Impfung. Keine Lehrer? Pech gehabt – holen Sie sich ihre Impfung!

In diese Explosion bösartiger Inkompetenz taumelt die stellvertretende US-Finanzministerin Wally Adeyemo – die zweithöchste Position im gesamten Ministerium. Der in Nigeria geborene Adeyemo, der zuvor als Direktor für afroamerikanische Kontakte für die inspirierende Präsidentschaftskampagne von John Kerry im Jahr 2004 und als leitender Berater des korrupten „wachen“ Multimilliardärs Larry Fink tätig war, sollte dafür gelobt werden, dass er zumindest ehrlich über die Absichten seiner Chefs in der Biden-Regierung ist.

Manchmal sagen sie aus Versehen die Wahrheit.

In einem Interview mit ABC News am Donnerstag wurde Adeyemo zu den Tausenden von Containerschiffen befragt, die vor der kalifornischen Küste und anderswo vor Anker liegen, während die Regale in den US-Geschäften allmählich wie in Bulgarien um 1975 aussehen – und selbst der Weihnachtsmann schwitzt angesichts des nahenden Weihnachtsfestes über die Strangulierung der Lieferkette“.

Das liegt nicht daran, dass Newsoms Kalifornien ein marxistisches Höllenloch ist, in dem der religiöse Fundamentalismus der Green-New-Deal-Fanatiker eine große Zahl von Lastwagenfahrern von der Straße geholt hat. Nö.

Es liegt nicht an Bidens Impf-Mandat, das eine massive Abwanderung von Arbeitnehmern von ihren Arbeitsplätzen ausgelöst hat – sie haben gekündigt oder wurden entlassen – und das in einer Zeit, in der es an Arbeitskräften mangelt. Nö.

Das Problem seid ihr. Ihr ungewaschenes Ungeziefer, das sich weigert, sich einen Cocktail aus experimentellem Impfstoff in den Arm spritzen zu lassen.

In dem ABC-Interview gab Adeyemo zu, was wir alle wissen: Die Inflation macht der amerikanischen Mittelschicht das Leben schwer (auch wenn Bidens millionenschwerer Stabschef dies als „Probleme der Oberschicht“ abtut).

„Wir sehen hohe Preise für einige der Dinge, die die Leute f den täglichen Bedarf kaufen müssen“, sagte Adeyemo zu Stephanie Ramos von ABC. Aber das ist nicht die Schuld der Verwaltung. Leere Regale? Die Nummer Zwei des Finanzministeriums sagt Amerika, dass es die Schuld derjenigen ist, die sich noch nicht der Forderung seines Chefs unterworfen haben, dass sie sich den Impfstoff spritzen lassen müssen:

Die Realität sieht so aus, dass wir diesen Übergang nur schaffen können, wenn sich alle Amerikaner und alle Menschen auf der Welt impfen lassen.

Es gibt ein Wort dafür, und es heißt eigentlich nicht Erpressung. Es heißt Terrorismus. Solange der Teil Amerikas, der bisher entschieden hat, dass er eine unbewiesene medizinische Behandlung nicht annehmen will, nicht mit Gewalt – oder schlimmer – dazu gebracht wird, sich Faucis Nadel zu unterwerfen, wird der Rest des Landes weiterhin unter leeren Regalen und einem beschissenen Weihnachtsfest leiden.

Ein zu starkes Wort? Das Wörterbuch definiert Terrorismus folgendermaßen:

Drohung: Ihr werdet nichts essen und glücklich sein.

Politisches Ziel: Holt euch den Schuss!

Das ist schlicht und einfach Terrorismus, und der „Krieg gegen uns“ der Biden-Regierung nimmt eine gefährliche Wendung. Die Millionen, die sich haben impfen lassen, werden geködert, um diejenigen anzugreifen, die sich aus welchen Gründen auch immer – einschließlich des medizinisch fundierten Erwerbs einer natürlichen Immunität durch die Ansteckung mit dem Virus und dessen Besiegung – geweigert haben, das medizinische Verfahren in Anspruch zu nehmen. In Wirklichkeit sollten sich beide Gruppen gegen die letzten beiden Regierungen zusammenschließen, die die Amerikaner fast vom ersten Tag an wegen des Virus belogen und eingeschüchtert haben. Aber das würde die Eliten bedrohen, die mit einer Taktik des Teilens und Eroberns regieren.

Es ist keine Übertreibung, wenn man – nachdem man genau beobachtet hat, wie die dunkle Wolke der durch Propaganda hervorgerufenen Hysterie auf das niederging, was viele von uns im Nachhinein fälschlicherweise für einen mehr oder weniger freiheitsliebenden amerikanischen Geist hielten – anfängt, sich Sorgen zu machen, dass sie die Waggons mobilisieren und die Öfen anheizen…