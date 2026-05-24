Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Escobar, Baud, Ritter, Marandi, Marouf: Analysen und Meinungen. Interviews zur aktuellen Lage im Krieg gegen den Iran
Abteilung für Geowissenschaften und Fernerkundung, Lyndon B. Johnson Space Center

Escobar, Baud, Ritter, Marandi, Marouf: Analysen und Meinungen. Interviews zur aktuellen Lage im Krieg gegen den Iran

Zwischen diplomatischen Signalen, Drohungen weiterer Eskalation und widersprüchlichen Meldungen aus Washington, Teheran und Tel Aviv überschlagen sich derzeit die Ereignisse rund um den Krieg gegen den Iran. Während offiziell über Waffenstillstand, Hormus-Abkommen und neue Verhandlungen gesprochen wird, warnen zahlreiche Analysten, Militärs und geopolitische Beobachter vor einer möglichen Ausweitung des Konflikts mit globalen Folgen für Energieversorgung, Weltwirtschaft und die gesamte Machtbalance im Nahen Osten. In den folgenden Interviews und Analysen kommen unterschiedliche Stimmen, Einschätzungen und Perspektiven zur aktuellen Lage zu Wort.

Pepe Escobar: Iran stoppt Trumps Angriff – Russlands und Chinas gewaltiger Schachzug

Oberst Jacques Baud: USA vs. China – Die Iran-Falle und Taiwans Schatten

Seyed M. Marandi: Iran droht mit völliger Vernichtung jedes US-/israelischen Angriffsursprungs

Scott Ritter: Trumps Iran-Angriff ist eine Falle, die zu großer Demütigung führt

Larry Johnson: Iran feuert Anti-Schiffs-Raketen auf US-Kriegsschiff ab

Max Blumenthal: Israels Niederlage beginnt – Das zionistische Machtgefüge bricht in den USA zusammen

Seyed M. Marandi: Warum die Straße von Hormus die Weltwirtschaft ins Wanken bringen könnte

Laith Marouf: Hisbollah trifft 3 Iron-Dome-Batterien – Pufferzone zerstört

Oberst Larry Wilkerson: Israels schlimmste Niederlage bisher – es ist vorbei