Ist der Frieden in greifbarer Nähe? Mach dir keine allzu großen Hoffnungen

Larry C. Johnson

Seit Neville Chamberlain am 30. September 1938 von den Verhandlungen mit Hitler in München zurückkehrte, haben wir kein derartiges Schauspiel aus Täuschung und falscher Hoffnung mehr erlebt.

Trump hat dieses Wochenende über seine Plattform Truth Social eifrig verkündet:

„Ein Abkommen wurde weitgehend ausgehandelt, vorbehaltlich der endgültigen Fertigstellung zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, der Islamischen Republik Iran und den verschiedenen anderen aufgeführten Ländern … Die letzten Aspekte und Details des Abkommens werden derzeit diskutiert und in Kürze bekannt gegeben. Zusätzlich zu vielen anderen Elementen des Abkommens wird die Straße von Hormus geöffnet werden.“

Die Iraner haben jedoch eine andere Sichtweise: Trumps Behauptung über die Rückkehr der Straße von Hormus in ihren früheren Zustand ist nicht wahr. Laut Fars zeigen Nachforschungen des Reporters, dass diese Behauptung ebenfalls weit von der Realität entfernt ist.

Demnach wird die Straße von Hormus, falls ein mögliches Abkommen zustande kommt, weiterhin unter iranischer Kontrolle bleiben. Obwohl Iran zugestimmt hat, die Zahl der passierenden Schiffe wieder auf das Vorkriegsniveau anzuheben, bedeutet das keineswegs eine „freie Passage“ wie vor dem Krieg. Die Verwaltung der Meerenge, die Festlegung der Route, der Zeiten und der Art der Durchfahrt sowie die Erteilung von Genehmigungen würden weiterhin ausschließlich unter der Kontrolle und im Ermessen der Islamischen Republik Iran bleiben. Trumps Darstellung sei daher unvollständig und widerspreche der Realität.

Erwähnenswert ist auch, dass Trump zuvor Verhandlungen über Irans Atomprogramm als eine der zentralen und untrennbaren Bedingungen eines Abkommens bezeichnet hatte. Doch Iran habe keinerlei Zusagen gemacht, und die Atomfrage sei in dieser Phase überhaupt nicht diskutiert worden.

Unterdessen soll Saudi-Arabien Berichten zufolge einen Nichtangriffspakt mit Iran ins Gespräch gebracht haben. Dies geschieht, nachdem Riad beobachten musste, wie Teheran während der ersten fünf Wochen des Ramadan-Krieges — also des Krieges, der am 28. Februar begann — mehrere Schichten amerikanischer Luft- und Seeverteidigung in der Straße von Hormus mit erschreckend schnellen Angriffen durchbrach.

Laut der Financial Times prüft Saudi-Arabien — das sich einst auf die „eiserne“ Sicherheitsgarantie Washingtons verließ, die sich in Wirklichkeit als Fata Morgana erwies — nun stillschweigend ein regionales Abkommen nach dem Vorbild der alten Helsinki-Abkommen: wirtschaftliche Zusammenarbeit, Sicherheitsgarantien und Stabilität ohne ein Imperium, das die Regeln diktiert.

Sollte das zutreffen, würde dies bedeuten, dass Saudi-Arabien die USA faktisch nicht mehr als wichtigsten Beschützer betrachtet und stattdessen eine neue Sicherheitsarchitektur akzeptiert, die Iran als neuen Sheriff in einer gefährlichen Region anerkennt. Wenn dein Beschützer schwach und verwundbar wirkt, beginnst du mit dem Land zu reden, das gerade bewiesen hat, dass es liefern kann.

Laut einer hochrangigen pakistanischen diplomatischen Sicherheitsquelle:

„Wir nähern uns einem entscheidenden Moment. Der Rahmen steht im Wesentlichen. Die verbleibende Frage ist, ob die Diplomatie die letzte Distanz überwinden kann, bevor die Region in eine wesentlich größere Konfrontation abrutscht.“

Pakistan spielt in diesem Drama offenbar eine zentrale Rolle. Feldmarschall Asim Munir hat inzwischen eine zweite Mission nach Teheran abgeschlossen, die direkte Gespräche mit hochrangigen iranischen politischen, militärischen und religiösen Machtstrukturen umfasste — einschließlich Personen aus dem inneren Zirkel des Obersten Führers.

Gleichzeitig bleibt Innenminister Mohsin Naqvi aktiv daran beteiligt, die täglichen Mechanismen indirekter US-Iran-Kommunikation und die Koordination des Rahmenwerks zu ermöglichen.

Pakistan scheint derzeit das einzige Land zu sein, das gleichzeitig funktionierende Vertrauenskanäle zu Teheran, Peking, Doha, Riad, Abu Dhabi und zu Washington-nahen Vermittlern aufrechterhält.

Ebenso wichtig ist der rasch wachsende regionale Widerstand gegen eine erneute militärische Eskalation der USA. Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Pakistan sollen Washington Berichten zufolge direkt vor neuen militärischen Aktionen gewarnt haben.

Ihre Sorge beruht nicht auf ideologischer Sympathie für Teheran, sondern auf der Gefahr einer unkontrollierbaren regionalen Destabilisierung, die Golf-Infrastruktur, Energiesysteme, Schifffahrtsrouten, Entsalzungsanlagen und die globalen Ölmärkte erfassen könnte.

Gleichzeitig operiert Iran nicht mehr aus der geschwächten militärischen Position heraus, in der sich das Land noch zu Beginn dieses Jahres befand. Die iranische Raketeninfrastruktur wurde weitgehend wiederhergestellt. Marinekapazitäten wurden verteilt und gehärtet. Die Kommandostrukturen unter Führung der Revolutionsgarden haben sich stabilisiert.

Aktuelle Einschätzungen gehen davon aus, dass Teheran noch etwa 70 % seiner Raketenkapazitäten besitzt und die operative Funktionalität von rund 30 der 33 strategischen Raketenstandorte nahe der Straße von Hormus wiederhergestellt hat.

Auch China und Russland haben Irans Widerstandskraft stillschweigend gestärkt, ohne offen in den Konflikt einzutreten. Chinesische Unterstützung soll dual verwendbare Technologien, Satellitenunterstützung, Drohnen- und Raketenkomponenten, BeiDou-Integration sowie indirekte Verteidigungshilfe über verdeckte Kanäle umfassen.

Russland scheint Geheimdienstinformationen bereitzustellen und profitiert strategisch gleichzeitig von dem Energieschock, der durch die anhaltende Instabilität entsteht.

Halten Sie Ihr Pulver trocken und warten wir ab, was der Montag bringt.