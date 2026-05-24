Israelische Angriffe auf Gaza folgen auf Trump’s Iran-Ansage und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Israel startet neue massive Angriffe auf den Gazastreifen , gerade als die Nachricht von einem vorläufigen Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die internationalen Schlagzeilen beherrscht.

, gerade als die Nachricht von einem vorläufigen Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die internationalen Schlagzeilen beherrscht. Trump erklärt, ein Friedensabkommen mit dem Iran sei „weitgehend ausgehandelt“ und werde „in Kürze“ bekannt gegeben, wobei die Wiederöffnung der Straße von Hormus zu den Kernpunkten des Abkommens gehöre.

wobei die Wiederöffnung der Straße von Hormus zu den Kernpunkten des Abkommens gehöre. Vermittler glauben, dass sie einer Einigung zur Verlängerung des US-Waffenstillstands mit dem Iran um 60 Tage näher kommen

Abwarten in Teheran , laut dem iranischen Außenministerium: „Wir müssen abwarten und sehen, was in den nächsten drei bis vier Tagen passiert.“

, laut dem iranischen Außenministerium: „Wir müssen abwarten und sehen, was in den nächsten drei bis vier Tagen passiert.“ Trump und Regierungsvertreter haben frühere Reisepläne abgesagt: Trump sagt, „Umstände im Zusammenhang mit der Regierung“ hinderten ihn daran, an diesem Wochenende an der Hochzeit seines Sohnes Donald Trump Jr. teilzunehmen.

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Neue Angriffe auf Gaza, während Israel vorgeworfen wird, das vorläufige Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran „sabotieren“ zu wollen

Reuters bestätigt neue massive Angriffe auf Gaza, gerade als Washington bekannt gab, dass ein vorläufiges Friedensabkommen mit dem Iran „weitgehend ausgehandelt“ sei und sich an der Ziellinie befinde:

Bei israelischen Angriffen wurden am Sonntag in Gaza mindestens drei Palästinenser getötet, darunter zwei Angehörige der von der Hamas geführten Polizei, wie Gesundheitsbehörden mitteilten. Diese Gewalttaten unterstrichen die Fragilität des von den USA vermittelten Waffenstillstands. Sanitäter berichteten, dass bei einem israelischen Luftangriff im Flüchtlingslager Maghazi im Zentrum von Gaza eine Person getötet und zwei weitere verletzt wurden.

Diese Entwicklung wird mit Vorwürfen konfrontiert, Israel könnte versuchen, das, was es als „schlechtes Abkommen“ mit Teheran ansieht, zu sabotieren. All dies stößt im gesamten politischen Spektrum auf polarisierte und gemischte Reaktionen:

What is possibly left to bomb?

Children and people in tents?? https://t.co/TEETwUgFj6 — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) May 23, 2026

Übersetzungenv von „X“: Was ist noch zu bombardieren übrig geblieben? Kinder und Menschen in Zelten??

Neuer massiver Luftangriff in Gaza gemeldet, während die USA und der Iran offenbar einer Einigung nahekommen, um den US-israelischen Krieg gegen den Iran zu beenden.

Ted Cruz ist nicht glücklich…

I am deeply concerned about what we are hearing about an Iran “deal,” being pushed by some voices in the administration.



President Trump’s decision to strike Iran was the most consequential decision of his second term. He was right to do so, and we achieved extraordinary… — Ted Cruz (@tedcruz) May 24, 2026

Übersetzung von „X“: Ich bin tief besorgt über das, was wir über ein Iran-„Abkommen“ hören, das von einigen Stimmen in der Administration vorangetrieben wird. Präsident Trumps Entscheidung, Iran anzugreifen, war die folgenreichste Entscheidung seiner zweiten Amtszeit. Er hatte recht damit, und wir erzielten außergewöhnliche militärische Erfolge – einschließlich der Zerstörung all ihrer Raketen & Drohnen und der Versenkung ihrer gesamten Marine. Wenn das Ergebnis all dessen ein iranisches Regime sein soll – immer noch geführt von Islamisten, die „Tod Amerika“ skandieren –, das nun Milliarden von Dollar erhält, in der Lage ist, Uran anzureichern & Nuklearwaffen zu entwickeln, und effektive Kontrolle über die Straße von Hormus hat, dann wäre dieses Ergebnis ein katastrophaler Fehler. Die Details kommen immer noch ans Licht – und ich bete, dass die frühen Berichte falsch sind –, aber die Tatsache, dass Bidens Rob Malley das Abkommen lobt, ist nicht ermutigend. Präsident Trump glaubt an Frieden durch Stärke, und seine starke Führung hat Amerika bereits viel sicherer gemacht. Er sollte weiterhin die Linie halten, Amerika verteidigen & die roten Linien durchsetzen, die er wiederholt gezogen hat.

Auch die pro-israelischen Hardliner sind nicht zufrieden…

Correct. Israel will not tolerate this. https://t.co/R3BoQrIZwR — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) May 23, 2026

Übersetzungen von „X“: Richtig. Israel wird das nicht tolerieren.

Wenn in der Region wahrgenommen wird, dass ein Abkommen mit dem Iran dem Regime ermöglicht, zu überleben und im Laufe der Zeit mächtiger zu werden, werden wir Benzin auf die Konflikte im Libanon und im Irak gegossen haben. Ein Abkommen, das als ermöglichend wahrgenommen wird, dass der Iran überlebt und in der Zukunft die Fähigkeit besitzt, die Straße von Hormus zu kontrollieren, wird die Hisbollah im Libanon und die schiitischen Milizen im Irak auf Steroiden setzen.

The deal being floated with Iran seems straight out of the Wendy Sherman-Robert Malley-Ben Rhodes playbook: Pay the IRGC to build a WMD program and terrorize the world.



Not remotely America First. It’s straightforward: Open the damned strait. Deny Iran access to money. Take out… — Mike Pompeo (@mikepompeo) May 23, 2026

Übersetzung von „X“: Der Deal, der mit dem Iran ausgehandelt wird, scheint direkt aus dem Spielbuch von Wendy Sherman, Robert Malley und Ben Rhodes zu stammen: Bezahlt die IRGC, damit sie ein WMD-Programm aufbaut und die Welt terrorisiert. Das hat rein gar nichts mit America First zu tun. Es ist ganz einfach: Öffnet die verdammte Straße. Verweigert dem Iran den Zugang zu Geld. Schaltet genug iranische Kapazitäten aus, damit es unsere Verbündeten in der Region nicht bedrohen kann. Überfällig. Los geht’s.

Trump: Iran-Abkommen „weitgehend ausgehandelt“, Wiederöffnung der Straße von Hormus inbegriffen

Präsident Trump hat nun mitgeteilt, dass ein Friedensabkommen mit dem Iran „weitgehend ausgehandelt“ sei und zwischen den Vereinigten Staaten, dem Iran und den an den Gesprächen beteiligten Regierungen der Region „noch finalisiert werden“ müsse.

Trump sagte, er befinde sich nach einem, wie er es bezeichnete, „sehr guten Gespräch“ mit den Staats- und Regierungschefs von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Pakistan, der Türkei, Ägypten, Jordanien und Bahrain, das sich auf eine Absichtserklärung zum Thema „FRIEDEN“ konzentrierte, weiterhin im Oval Office. Er sagte außerdem, er habe separat mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gesprochen, und dieses Gespräch sei „ebenso sehr gut verlaufen“.

„Die letzten Aspekte und Details des Abkommens werden derzeit diskutiert und in Kürze bekannt gegeben“, schrieb Trump. Vor allem sagte er, dass als Teil der Vereinbarung „die Straße von Hormus geöffnet wird“.

Diese Erklärung stellt eine erhebliche Eskalation gegenüber früheren Äußerungen dar, wonach die Gespräche lediglich voranschritten, auch wenn Trump die Vereinbarung als noch nicht endgültig abgeschlossen darstellte. Wichtige offene Fragen bleiben weiterhin ungeklärt, darunter das iranische Atomprogramm, die Aufhebung der Sanktionen, eingefrorene Vermögenswerte sowie die Modalitäten für die Wiederöffnung und Verwaltung der Straße von Hormus.

Es versteht sich von selbst: Sollte dies bis Dienstag so bleiben, könnten Ihre Ohren aufgrund des plötzlichen Höhenunterschieds knacken.

USA und Iran nähern sich einer Verlängerung des Waffenstillstands um 60 Tage, sagen Vermittler

Die FT berichtet, dass die Vermittler davon ausgehen, einer Einigung näher zu kommen, um den Waffenstillstand der USA mit dem Iran um 60 Tage zu verlängern und den Rahmen für Gespräche über das Atomprogramm der Islamischen Republik zu schaffen.

Personen, die über die hochbrisanten Gespräche informiert wurden, sagten, dass dies eine schrittweise Wiederöffnung der Straße von Hormus sowie die Verpflichtung beinhalten würde, über die Verdünnung oder Übergabe der iranischen Bestände an hochangereichertem Uran zu verhandeln.

🇮🇷 Iran's foreign ministry spokesman:



▫️We are focused on finalizing the MOU



▫️A 30 and 60 day timeframe is included in the text of the MOU.



▫️But as long as the MOU has not been agreed, this period has not yet begun.



▫️Over the past week, the two sides' positions have been… pic.twitter.com/GXzrKHj4WI — Nader Itayim | ‌‌نادر ایتیّم (@ncitayim) May 23, 2026

Übersetzung von „X“: Sprecher des iranischen Außenministeriums:

▫️Wir konzentrieren uns darauf, das MOU abzuschließen

▫️Ein Zeitrahmen von 30 und 60 Tagen ist im Text des MOU enthalten.

▫️Aber solange das MOU nicht vereinbart ist, hat diese Periode noch nicht begonnen.

▫️In der vergangenen Woche haben sich die Positionen beider Seiten einander angenähert.

▫️Wir müssen abwarten und sehen, was in den nächsten drei bis vier Tagen passieren wird.

Die USA würden zudem ihre Blockade der iranischen Häfen lockern und schrittweise einer Aufhebung der Sanktionen sowie der Freigabe der im Ausland gehaltenen Vermögenswerte Teherans zustimmen.

Donald Trump erklärte am Samstag gegenüber Axios, er werde sich mit seinen Spitzenbeamten treffen, um den Vorschlag zu erörtern, fügte jedoch hinzu, es stehe „50:50“, ob er in der Lage sei, ein „gutes“ Abkommen zu erzielen oder sie stattdessen „in die Luft zu jagen“.

Außerdem sollte er am Samstag ein Telefonat mit den Staatschefs von Saudi-Arabien, Pakistan, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und der Türkei führen, wie ein arabischer Beamter mitteilte.

Rubio über Abkommen, Anreicherung und „Fortschritt“

Außenminister Rubio spricht aus Indien:

Außenminister Marco Rubio erklärte am Samstag, dass bei den laufenden Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran Fortschritte erzielt worden seien, und sagte während eines Besuchs in Indien, der Konflikt werde „so oder so“ gelöst werden. „Es wurden einige Fortschritte erzielt. Selbst während ich jetzt zu Ihnen spreche, wird daran gearbeitet“, sagte Rubio gegenüber Reportern in Delhi. „Dieses Problem muss, wie der Präsident sagte, auf die eine oder andere Weise gelöst werden.“

Der oberste US-Diplomat hat viele Worte gefunden, doch was „Neues“ angeht, das auf einen Durchbruch hindeuten könnte, war der Inhalt eher dürftig:

Rubio: „Es könnte im Laufe des Tages Neuigkeiten (zum Iran) geben. Vielleicht auch nicht. Ich hoffe, dass es welche geben wird. Ich bin mir noch nicht sicher. Es wurden bereits einige Fortschritte erzielt. Selbst während ich gerade mit Ihnen spreche, wird daran gearbeitet. Es besteht die Möglichkeit, dass wir vielleicht später heute, morgen oder in ein paar Tagen etwas zu berichten haben, aber diese Frage muss auf die eine oder andere Weise gelöst werden. Der Iran darf niemals über Atomwaffen verfügen. Die Meerenge muss ohne Mautgebühren offen sein. Sie müssen ihr angereichertes Uran abgeben. Wir müssen die Frage der Anreicherung angehen. Der Präsident zieht es vor, dies auf diplomatischem Wege zu regeln. Daran arbeiten wir gerade.“

Neueste Äußerungen aus Teheran zum Stand der Verhandlungen

Laut Bloomberg: Die Gespräche des Iran mit den USA konzentrieren sich auf die Beendigung des Krieges an allen Fronten, und weder die Atomfrage noch Sanktionen würden zum gegenwärtigen Zeitpunkt erörtert, zitiert das staatliche Fernsehen den Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, mit den Worten:

„Wir müssen abwarten, was in den nächsten drei bis vier Tagen passiert.“

„Nachdem die Absichtserklärung fertiggestellt ist, muss sie in späteren Phasen ausgehandelt werden.“

„Der endgültige Entwurf eines Abkommenstextes zwischen dem Iran und den USA wird derzeit noch geprüft.“

Es heißt, dass Fristen von 30 und 60 Tagen in den Text aufgenommen wurden.

„In den letzten Tagen wurden Diskussionen und Vorschläge zu bestimmten Punkten und Formulierungen vorgebracht, bei denen noch Meinungsverschiedenheiten bestanden. Einige davon werden noch geprüft und stehen zur endgültigen Bewertung aus.“

„In dieser sehr frühen Phase muss die Frage der Freigabe eingefrorener Vermögenswerte geklärt werden.“

Kriegsvorbereitungen im Gange: CBS

CBS berichtet, dass die Trump-Regierung, insbesondere das Pentagon – sowie Vertreter der Geheimdienste – derzeit Vorbereitungen für eine mögliche neue Runde militärischer Angriffe gegen den Iran innerhalb der nächsten drei Tage treffen.

Wie bei vielen der jüngsten Spekulationen und Berichte über den weiteren Verlauf des Iran-Konflikts enthielt der Bericht jedoch den wichtigen Vorbehalt, dass letztlich nichts bestätigt oder endgültig ist: „Bis Freitagnachmittag war noch keine endgültige Entscheidung über Angriffe gefallen. „

„Einige Mitglieder des US-Militärs und der Geheimdienste haben ihre Pläne für das Memorial-Day-Wochenende in Erwartung möglicher Angriffe abgesagt“, sagten mehrere Quellen.

„Vertreter des Verteidigungsministeriums und der Geheimdienste begannen damit, die Rückruflisten für US-Stützpunkte im Ausland zu aktualisieren, da Truppenkontingente, die im Nahen Osten stationiert sind, aus dem Einsatzgebiet abgezogen werden – als Teil der Bemühungen, die militärische Präsenz der USA in der Region angesichts der Sorge vor möglichen iranischen Vergeltungsmaßnahmen zu reduzieren“, so CBS.

Trump bleibt in der Nähe des Oval Office

Zudem hat Trumps eigener Beitrag auf Truth Social darüber, dass er die Hochzeit seines Sohnes verpasst, eine Lawine von Spekulationen ausgelöst, dass erneute Angriffe unmittelbar bevorstehen.

„Umstände im Zusammenhang mit der Regierung“ hindern ihn daran, an diesem Wochenende an der Hochzeit seines Sohnes Donald Trump Jr. teilzunehmen, schrieb Trump in dem Beitrag. „Ich halte es für wichtig, in dieser wichtigen Zeit in Washington, D.C., im Weißen Haus zu bleiben. Herzlichen Glückwunsch an Don und Bettina!“, sagte Trump. Am Tag zuvor hatte er die Fragen der Reporter zu diesem Thema nur vage beantwortet.

„Er möchte, dass ich komme, aber es wird nur eine kleine private Feier sein, und ich werde versuchen, dabei zu sein“, hatte er gesagt. Eine Reihe von Experten wies darauf hin, wie leicht es ihm fällt, häufig nach Florida zu fahren, um Golf zu spielen, und dass es seltsam sei, dass er nun die Hochzeit seines Sohnes verpassen würde. Die Hochzeit findet jedoch im Ausland statt, auf einer kleinen Insel auf den Bahamas, was zusätzliche logistische und sicherheitstechnische Planungen mit sich bringt.

Was mögliche neue Militäraktionen angeht, so ist offensichtlich, dass Trump angesichts der mangelnden Kompromissbereitschaft des Iran bei den Verhandlungen, die sich über mehrere Tage und Wochen hinzogen, zunehmend ungeduldig und frustriert geworden ist.

Das Weiße Haus hat die Rückgabe des angereicherten Urans des Landes zur obersten Priorität erklärt, während Teheran diese Option wiederholt abgelehnt hat und nicht von seiner Haltung abgewichen ist. Die Iraner beziehen die Atomfrage nicht einmal in die Friedensgespräche ein und haben deutlich gemacht, dass dies Gegenstand künftiger Verhandlungen nach dem Krieg sein soll.

Weitere aktuelle Verhandlungsentwicklungen

Hoffnungen auf eine Deeskalation zwischen den USA und dem Iran ließen Rohöl und Zinsen sinken und sorgten am Ende des Handelstages am Freitag für Aufschwung bei den Aktien, inmitten von Spekulationen, dass Präsident Trump das Memorial-Day-Wochenende im Weißen Haus verbringen würde, anstatt an den Hochzeitsfeierlichkeiten von Donald Trump Jr. und Bettina Anderson auf den Bahamas teilzunehmen.

„Da der Druck durch den Iran, Öl und Zinsen aufgrund der Hoffnungen auf eine Deeskalation nachließ, verlagerte sich der Fokus der Anleger auf Small Caps, gleichgewichtete Portfolios, Immobilien, Transport, zyklische Konsumgüter und ausgewählte defensive Wachstumswerte, wobei Short-Covering bei Tech- und zyklischen Konsumwerten mit hohem Short-Anteil und ohne Gewinne den Aufholhandel verstärkte“, schrieb UBS-Analyst Torsten Sippel am späten Freitag in einer Mitteilung an seine Kunden.

Am frühen Samstagmorgen berichtete Bloomberg, dass Präsident Trump ein Telefongespräch mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, geführt habe, in dem es um die von Pakistan angeführten Bemühungen zur Deeskalation der Spannungen am Golf und zur Aufrechterhaltung des fragilen Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran ging.

Der oberste iranische Unterhändler und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf traf sich heute früh in Teheran mit dem pakistanischen Armeechef Asim Munir, während die diplomatischen Bemühungen andauern, die USA und den Iran zu einem Friedensabkommen zu bewegen, berichtete Reuters unter Berufung auf iranische Staatsmedien. Ghalibaf erklärte Munir, die iranischen Streitkräfte hätten sich „während des Waffenstillstands so neu aufgestellt, dass sie, sollte Trump törichterweise den Krieg wieder aufnehmen, für die USA definitiv vernichtender und bitterer sein werden als am ersten Tag des Krieges“. Der iranische Chefunterhändler sagte außerdem: „Wir werden bei den Rechten unserer Nation und unseres Landes keine Kompromisse eingehen.“

Es gab eine Reihe von Schlagzeilen von Sky News Arabia, die sich auf Quellen beriefen und darauf hindeuteten, dass heute früh eine große Initiative für regionale Diplomatie im Gange war, bei der Beamte aus dem Irak, Oman, Jordanien und Katar daran arbeiteten, mit Teheran zu vermitteln, um eine weitere Eskalation des Konflikts abzuwenden. Quellen von Sky News Arabia sagten, Pakistans Vermittler habe dazu beigetragen, die Pattsituation in der iranischen Atomfrage zu überwinden, obwohl mehrere wichtige Fragen ungelöst blieben, darunter der Konflikt im Libanon, Sanktionen gegen Bankkonten, der Status iranischer Häfen und die Präsenz von US-Streitkräften im Golfgebiet.

Der Iran fordert Berichten zufolge die Aufhebung der Beschränkungen für seine Häfen und einen Abzug der US-Streitkräfte aus der Region, bevor er die Straße von Hormus wieder öffnet und innerhalb von 30 Tagen in eine neue Verhandlungsrunde eintritt.

Es wird auch von einem internen Konflikt zwischen der iranischen Regierung und der Revolutionsgarde über die Verhandlungsforderungen Teherans berichtet.

Aktuelle Schlagzeilenübersicht

Aktuelle Schlagzeilen zu den Verhandlungen (via Quellen) von Sky News Arabia:

Iranisches Außenministerium: Der irakische und der omanische Außenminister besprechen in einem Telefonat die laufenden diplomatischen Bemühungen zur Verhinderung einer Eskalation

Die Außenminister Jordaniens und Katars bekräftigen die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen, um den Erfolg der Vermittlungsbemühungen mit dem Iran sicherzustellen und eine nachhaltige Lösung zu erreichen, die alle Ursachen der Krise angeht und eine erneute Eskalation verhindert.

Die Außenminister von Jordanien und Katar bekräftigen die Fortsetzung der Koordinierung der Bemühungen zur Unterstützung gezielter Vermittlungsbemühungen, die darauf abzielen, die Eskalation in der Region zu beenden und Sicherheit und Stabilität wiederherzustellen.

Quellen gegenüber Sky News Arabia: Dem pakistanischen Vermittler ist es gelungen, die festgefahrene Situation in der iranischen Atomfrage zu überwinden.

Quellen gegenüber Sky News Arabia: Zu den noch ungelösten Fragen gehören die Beendigung des Krieges im Libanon und die Aufhebung des Verbots von Finanzkonten.

Quellen gegenüber Sky News Arabia: Der Iran fordert die Aufhebung der Blockade iranischer Häfen und den Abzug der Streitkräfte aus der Region, um die Straße von Hormus zu öffnen und innerhalb von 30 Tagen eine Verhandlungsrunde einzuleiten.

Quellen gegenüber Sky News Arabia: Zwischen der iranischen Regierung und der Revolutionsgarde herrscht erhebliche Uneinigkeit hinsichtlich der iranischen Forderungen für Verhandlungen.

Weitere Schlagzeilen der Nacht (mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg):

Wirtschaftliche Auswirkungen

Der Dollar beendete die Woche nahezu unverändert, da Risikoanlagen durch den Optimismus rund um die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran Auftrieb erhielten [BN]

Deutschlands Konjunkturausblick verbesserte sich zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs, wobei der Erwartungsindex im Mai auf 83,8 stieg [BN]

Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich sanken um 1,3 %, da die Verbraucher aufgrund der globalen Energiekrise infolge des Iran-Kriegs weniger Autofahrten unternahmen [BN]

Qatar Airways wird in diesem Jahr auf Bonuszahlungen für fast 60.000 Mitarbeiter verzichten, nachdem der Krieg die Streichung von Zehntausenden von Flügen erzwungen hatte [BN]

Militärische Bereitschaft

Die USA haben laut dem amtierenden Marineminister Hung Cao Waffenverkäufe an Taiwan gestoppt, um eine ausreichende Munitionsversorgung für den Iran-Krieg sicherzustellen [BN]

Die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Tulsi Gabbard, trat von ihrem Posten zurück, da ihre kriegsfeindlichen Ansichten zu Spannungen mit dem Weißen Haus geführt hatten [BN]

Handelsbeeinträchtigungen

Japan wird die erste Öllieferung aus dem Persischen Golf seit Kriegsbeginn erhalten, die die Straße von Hormus passiert: Die „Idemitsu Maru“ transportiert 2 Millionen Barrel saudisches Rohöl [BN]

Anglo American leitet brasilianische Eisenerzlieferungen nach Asien um, da die fast vollständige Sperrung der Straße von Hormus den Transport zu Bahrain Steel verhindert [BN]

Zusammenfassung der Ereignisse zwischen den USA und dem Iran vom Freitag

Iran sagt, es werde kein Abkommen geben, wenn die USA auf der Übergabe von angereichertem Uran bestehen

Engpass Hormuz:

Iran gibt an, 35 Schiffe hätten die Straße von Hormuz verlassen, während Rubio die Mautgebühren verurteilt

Chart des Tages

Risiken durch den „Fuel Shock“ greifen auf die Gesamtwirtschaft über

Der „Hormuz-Schock“ erhöht das Rezessionsrisiko, während Einzelhändler wegen der angespannten Lage der Verbraucher Alarm schlagen

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