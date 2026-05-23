EXKLUSIV: Iranischer Vertreter skizziert neuen Vorschlag zur Beendigung des US-Krieges – während Trump neue Angriffe erwägt

Der Rahmen würde Gespräche über Urananreicherung verschieben, bis es eine Vereinbarung zur Beendigung des Krieges und zur Öffnung der Straße von Hormus gibt, sagte ein hochrangiger iranischer Vertreter gegenüber Drop Site.

Jeremy Scahill, Murtaza Hussain

Iran hat Mediatoren seinen neuesten Vorschlag übermittelt, um ein Ende des US-Krieges auszuhandeln, sagte ein hochrangiger iranischer Vertreter gegenüber Drop Site News. Dies geschieht vor dem Hintergrund anhaltender Drohungen aus dem Weißen Haus und Berichten, wonach die Trump-Regierung möglicherweise bereits an diesem Wochenende eine militärische Eskalation vorbereitet. Der hochrangige iranische Vertreter enthüllte Details der laufenden Gespräche Teherans mit der Trump-Regierung über regionale Vermittler und skizzierte Irans neuesten Vorschlag für eine diplomatische Lösung.

Der Vertreter sagte, Teheran habe eine Reihe von Bedingungen als Rahmen für ein Abkommen vorgeschlagen, darunter die vorläufige Wiederöffnung der Straße von Hormus – unter der Voraussetzung eines Endes der US-Blockade iranischer Häfen, der Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte in Milliardenhöhe sowie eines Plans zur Entschädigung Irans für die im Krieg entstandenen Schäden. Der Vertreter, der anonym bleiben wollte, da er nicht befugt sei, öffentlich Stellung zu nehmen, erklärte außerdem, dass der iranische Rahmen zunächst eine Vereinbarung zur dauerhaften Beendigung des Krieges verlange, gefolgt von sofortigen Verhandlungen über das Atomprogramm.

„Heute erklärten die Vermittler, dass Trump ernsthaft daran interessiert scheint, ein Ende des Krieges zu verkünden“, sagte der Vertreter, fügte jedoch hinzu, dass die Signale gemischt seien, ob Trump positiv auf Irans jüngste Bedingungen reagieren werde.

Er warnte jedoch, dass zwischen beiden Seiten weiterhin erhebliche Differenzen bestünden, und bekräftigte, dass Iran Vergeltungsschläge vorbereitet habe, falls die USA und Israel ihre Angriffe wieder aufnehmen sollten.

„Da die amerikanische Seite darauf besteht, die Diskussionen ausschließlich im Rahmen der Atomfrage zu führen, wurden hinsichtlich der vor dem Besuch der Vermittler ausgetauschten Vorschläge keine bedeutenden Fortschritte erzielt.“

Mitten in den Gesprächen erwägt Trump Berichten zufolge weitere Angriffe auf Iran – eine Taktik, die er bereits mehrfach während der Verhandlungen eingesetzt hat. Am Freitag traf er sich mit Kriegsminister Pete Hegseth und hochrangigen Sicherheitsbeamten im Oval Office. Axios berichtete, Trump ziehe „ernsthaft neue Angriffe gegen Iran in Betracht, falls es nicht in letzter Minute zu einem Durchbruch bei den Verhandlungen kommt.“ Später schrieb Trump auf Truth Social, er werde nicht an der Hochzeit seines Sohnes teilnehmen und das lange Wochenende wegen „Umständen im Zusammenhang mit der Regierung und meiner Liebe zu den Vereinigten Staaten von Amerika“ in Washington verbringen.

Gerade die Reihenfolge – erst Kriegsende oder zuerst Atomverhandlungen – bleibe ein zentraler Streitpunkt, erklärte der iranische Vertreter. In seinem neuesten Vorschlag habe Iran angeboten, sein Nuklearmaterial unter Aufsicht zu verdünnen und gleichzeitig Beschränkungen seiner Urananreicherungskapazitäten zu akzeptieren.

Doch Präsident Donald Trump habe die US-Kampagne gegen Iran an die Bedingung geknüpft, Irans „Fähigkeit zur Herstellung einer Atomwaffe“ vollständig zu beseitigen – eine rote Linie, an der das Weiße Haus weiterhin festhalte. Trump habe „seine roten Linien unmissverständlich klargemacht“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, gegenüber CBS News: „Iran darf niemals eine Atomwaffe besitzen, und Iran darf sein angereichertes Uran nicht behalten.“ Keine Geheimdienstbewertung habe jemals festgestellt, dass Iran kurz vor der Entwicklung einer Atomwaffe gestanden habe.

Iran glaubt, dass Trump selbst – der zwischen wilden Drohungen gegen Iran und Siegeserklärungen schwanke – ein entscheidender Unsicherheitsfaktor für jedes Abkommen sei. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi erklärte dem UN-Generalsekretär am Freitag, dass die „überzogenen Forderungen“ des Weißen Hauses das Haupthindernis für ein Abkommen seien.

„Die persönliche politische Entscheidung Trumps bleibt ein ernsthaftes Hindernis für Frieden. In seiner Botschaft an die pakistanische Seite äußerte er Bereitschaft zur Beendigung des Krieges, doch nachdem die pakistanische Delegation heute in Teheran eingetroffen war, vertrat er in den ausgetauschten Botschaften erneut andere Positionen“, sagte der iranische Vertreter. „Wegen des Mangels an konstruktiver Zusammenarbeit auf amerikanischer Seite wurde bislang noch kein Vertragsentwurf erstellt.“

Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Zweigleisige Lösung

Die Verhandlungen seien in zwei getrennte Bereiche aufgeteilt worden, sagte der Vertreter. Ein Bereich konzentriere sich auf eine Vereinbarung zur offiziellen Beendigung des Krieges, der zweite auf den Streit um das iranische Atomprogramm.

Der iranische Rahmen sehe vor, dass Iran – nach einer ersten Vereinbarung zur offiziellen Beendigung des Krieges und der Erklärung eines Endes der US-Seeblockade iranischer Häfen – die Straße von Hormus vorübergehend wieder öffne und auf Transitgebühren verzichte.

„Diese Regelung bleibt bestehen, bis das neue Verwaltungssystem für Hormus, das Iran bald ankündigen wird, endgültig festgelegt ist“, fügte der Vertreter hinzu.

Er erklärte weiter, diese Formel sei von Iran als Reaktion auf die zerstörerischen Auswirkungen des Konflikts auf die globalen Energie- und Lebensmittelmärkte sowie auf Hilfegesuche regionaler, europäischer und asiatischer Staaten akzeptiert worden.

Im Gegenzug müssten die USA der Freigabe eines Teils der eingefrorenen iranischen Vermögenswerte zustimmen sowie einen internationalen Mechanismus schaffen, an dem die USA und andere am Krieg beteiligte Staaten beteiligt seien, um Iran für Verluste zu entschädigen. Die iranische Position verlange außerdem ein Ende des Krieges in der gesamten Region, insbesondere im Libanon, wo Israel trotz nomineller Waffenruhe weiterhin massive Militärangriffe durchführe.

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Beendigung des Krieges habe Iran im Rahmen späterer Verhandlungen über die Atomfrage Bedingungen formuliert, die Verpflichtungen beinhalten würden, keine Atomwaffe zu entwickeln. Im Gegenzug fordere Iran die Anerkennung seines Rechts auf Urananreicherung, das im Rahmen des Abkommens über mehrere Jahre begrenzt bleiben würde.

„Iran wird freiwillig für einen Zeitraum von zehn Jahren die Urananreicherung über 3,6 % aussetzen. Bereits vorhandenes Uran mit einem Anreicherungsgrad über 20 % wird innerhalb Irans unter Beteiligung der Vermittler verdünnt und für friedliche Zwecke im Inland verwendet“, sagte der iranische Vertreter.

Bezüglich einer iranischen Verpflichtung, keine Atomwaffe zu entwickeln, erklärte er:

„Dies wird aus unserer Sicht eine verbindliche Voraussetzung sein, vorausgesetzt, dass die offiziellen Rechte des Landes anerkannt werden, und es wird ausdrücklich in die offiziellen Texte des Atomabkommens aufgenommen.“

Viele Details zu Anreicherungsgraden und den Iran garantierten Rechten im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags entsprächen weitgehend früheren iranischen Vorschlägen vor dem Krieg sowie dem erfolgreichen Atomabkommen von 2015 zwischen Washington und Teheran.

Die Trump-Regierung wolle jedoch, so der Vertreter, dass ein Atomabkommen und das Ende des Krieges gleichzeitig erfolgen.

„In den Botschaften der Trump-Regierung wurde die Freigabe finanzieller Mittel an das Ergebnis der Atomverhandlungen geknüpft. Das ist für uns nicht akzeptabel“, sagte der Vertreter.

„Wir betrachten die vollständige Aufhebung der Sanktionen als vernünftiges Ergebnis im Gegenzug für einen erfolgreichen Abschluss der Atomverhandlungen. Unsere blockierten Vermögenswerte müssen sofort für den Wiederaufbau des Landes freigegeben werden – im Gegenzug für die offizielle Erklärung zur Beendigung des Krieges“, fügte er hinzu. „Sie haben sowohl die geforderte Summe als auch den vorgeschlagenen Mechanismus für den Zugang zu den Finanzmitteln ausdrücklich abgelehnt.“

In den vergangenen Tagen hätten regionale Staaten intensive Pendeldiplomatie zwischen Iran und den USA betrieben, während Trump gleichzeitig mit einer Wiederaufnahme der Angriffe drohte. Nachdem die USA Anfang der Woche ihren jüngsten Vorschlag übermittelt hatten, sagte Trump:

„Wenn wir nicht die richtigen Antworten bekommen, geht alles sehr schnell. Wir sind alle bereit.“

Die Gespräche zwischen Washington und Teheran würden offiziell von Pakistan vermittelt, während andere Länder – darunter China, Katar, Saudi-Arabien und Ägypten – unterstützende Rollen bei der Ausarbeitung eines Abkommens spielten.

„Unsere Vorschläge wurden von allen konsultierten Parteien akzeptiert, einschließlich der direkt vermittelnden Staaten sowie anderer regionaler Akteure, die über den Verhandlungsprozess informiert sind“, sagte der Vertreter. „Dieser Rahmen gilt als praktisch umsetzbar.“

Gleichzeitig bereite sich die iranische Regierung auf eine Eskalation vor, falls Trump die Bombardierungen wieder aufnehme.

„Unsere aktuelle Einschätzung ist, dass Trumps geäußerte Bereitschaft zu einem Abkommen zur Beendigung des Krieges nicht vollständig verlässlich ist. Daher wird die iranische Seite volle Bereitschaft zur Verteidigung des Landes aufrechterhalten“, sagte der Vertreter.

„Entsprechend den verabschiedeten höheren politischen Richtlinien wird Iran im Falle eines Krieges auch amerikanische Interessen außerhalb Westasiens angreifen, und alle Staaten, die solche Basen innerhalb der Reichweite iranischer Operationen beherbergen, könnten ebenfalls Ziele werden.“

Druck auf Iran

Die US-Strategie zur Druckausübung auf Iran – nachdem mehrere Wochen amerikanisch-israelischer Luftangriffe während der Operation Epic Fury weder die Regierung stürzten noch Iran zur Kapitulation zwangen – habe sich inzwischen auf die Blockade iranischer Häfen und den Versuch verlagert, Irans Energieexporte zu stoppen. China ist Hauptabnehmer iranischen Öls und deckt etwa 90 % der iranischen Exporte ab.

Zu Beginn des Krieges hätten die USA vorübergehende Ausnahmen erlaubt, damit bereits auf See befindliches iranisches Öl trotz Sanktionen verkauft werden konnte, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Blockade der Straße von Hormus hinauszuzögern. Je länger der Krieg dauere und je stärker Irans faktische Kontrolle über die Meerenge werde, desto mehr hätten asiatische und europäische Länder ihre diplomatischen Kontakte mit Iran wieder aufgenommen, nachdem sie zuvor an der von den USA geführten Isolationskampagne gegen Teheran teilgenommen hatten.

„China nutzt die Situation nun zu seinem eigenen Vorteil und genießt es zuzusehen, wie Amerika seine militärischen Ressourcen und Munition verschleißt. Sie werden nichts tun, um das zu stoppen“, sagte Mohammed Sani, ein iranischer Analyst aus Teheran.

„Es scheint, dass auch andere Länder in Europa und Asien begonnen haben, die Realität der Lage zu akzeptieren, darunter Südkorea, Japan, Frankreich und Spanien. Früher warteten sie auf eine US-Militäraktion zur Öffnung der Straße, jetzt kommen sie einer nach dem anderen direkt nach Iran, verhandeln unmittelbar, akzeptieren die iranische Kontrolle und setzen nicht länger auf eine amerikanische Militärlösung.“

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, die den Revolutionsgarden nahesteht, berichtete Anfang des Monats, die USA hätten erneut Ausnahmen für den Verkauf iranischen Öls gewährt, was US-Beamte bestritten.

Der iranische Vertreter gegenüber Drop Site erklärte jedoch, dass eine Vereinbarung zur Wiederaufnahme bestimmter iranischer Ölverkäufe nach China getroffen worden sei, obwohl dies bislang nicht öffentlich gemacht wurde.

„Wir haben einen Teil unseres Öls über Vorverkäufe an China verkauft, und die Lieferung der gekauften Mengen hat bereits begonnen“, sagte der Vertreter.

„Die amerikanische Seite soll laut ihren bilateralen Gesprächen mit Peking keine Hindernisse für den Transport dieses Öls durch chinesische Tanker schaffen.“

Nach einem Besuch in China in der vergangenen Woche, bei dem Trump keine Unterstützung Pekings für eine Öffnung der Straße von Hormus zu amerikanischen Bedingungen erhalten habe, erklärte Trump gegenüber Fox News, Xi Jinping habe ihm gesagt:

„Ich würde gerne helfen, wenn ich irgendwie helfen kann“, fügte jedoch hinzu, dass China trotz Zusagen, keine militärische Ausrüstung an Iran zu verkaufen, „viel Öl dort kauft und das gerne weiter tun möchte.“

Drohende Eskalation

Trotz der laufenden Gespräche zwischen den USA und Iran bestehe weiterhin die ernsthafte Gefahr eines neuen Krieges. In einem kürzlichen Telefonat mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu habe Trump laut Axios erklärt, er neige dazu, die Angriffe auf Iran wieder aufzunehmen, darunter auch eine letzte „entscheidende“ Angriffswelle.

Trump habe wiederholt seinen Wunsch nach einem schnellen Ende des unpopulären und kostspieligen Krieges gegen Iran geäußert und gleichzeitig gedroht, iranische Energieinfrastruktur anzugreifen – ein Ziel, das laut Bericht von Israel immer wieder gefordert worden sei. Gleichzeitig stehe Trump im Wahljahr unter wachsendem Druck republikanischer Senatoren wegen der wirtschaftlichen Folgen des Krieges.

Iranische Analysten mit Verbindungen zu den Revolutionsgarden erklärten gegenüber Drop Site, dass Iran im Falle eines neuen Krieges eine groß angelegte Offensive vorbereite, die sich nicht auf einen begrenzten Zeitraum beschränken würde. Ziel wären regionale Infrastrukturen, die für die Weltwirtschaft kritisch sind, sowie US-Basen und Marineeinheiten innerhalb der Reichweite der iranischen Küste. Auch die Meerenge Bab al-Mandab nahe Jemen, die bisher vom Krieg verschont geblieben sei, würde in einer neuen Eskalationsrunde wahrscheinlich angegriffen werden – was die globale Wirtschaft zusätzlich belasten würde.

„Wenn sie einen Infrastrukturkrieg führen, wird Iran Vergeltung üben – und nicht nur Energiezonen im südlichen Bereich des Persischen Golfs bombardieren, sondern auch die Bab al-Mandab-Meerenge schließen. Die Weltwirtschaft würde in Verwüstung gestürzt werden, einschließlich der US-Wirtschaft“, sagte Mostafa Khoshchesm, ein Sicherheitsexperte mit Nähe zu den Revolutionsgarden.

„Sie haben es schon vor der Waffenruhe versucht – sie griffen Brücken, wissenschaftliche Zentren, Forschungseinrichtungen, Universitäten und Krankenhäuser an. Die Iraner hielten stand, nicht nur die Streitkräfte, sondern auch die Bevölkerung und die Regierung. Sie haben das bereits getestet und wissen, dass es nicht funktionieren wird. Die Iraner werden nicht kapitulieren.“

Die USA und Israel hätten ihre erschöpften militärischen Ressourcen in der Region inzwischen wieder aufgefüllt. Doch aus iranischer Sicht habe Teheran trotz der massiven amerikanischen Truppenpräsenz nach dem ersten Schlagabtausch seine Raketen- und Drohnenfähigkeiten behalten und besitze deshalb weiterhin die Eskalationsdominanz.

Khoshchesm erklärte, Iran werde unter Gewalt keinem amerikanischen Ultimatum nachgeben und könne sogar selbst eine Eskalation einleiten – abhängig davon, wie sich die Lage entwickelt.

„Es wird keine Einigung geben, wenn Donald Trump an seinem maximalistischen Ansatz festhält und alles haben will“, sagte Khoshchesm.

„Viele Menschen in Iran glauben, dass dieser Krieg ein für alle Mal beendet werden sollte. Viele fordern die Streitkräfte zu einem Präventivangriff auf US-Schiffe und andere Basen in der Region auf. Sie glauben zu Recht, dass Iran die Oberhand hat und diese nutzen sollte, um jetzt alles zu beenden und nichts für die Zukunft offen zu lassen.“

Weitere iranische Analysten erklärten, ein neuer Krieg würde verstärkte iranische Angriffe auf Golfstaaten bedeuten, die sich mit den USA und Israel verbündet hätten – insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate.

Iran und die VAE hätten trotz der Waffenruhe vom 8. April weiterhin Angriffe ausgetauscht. Die Emirate, die sich während des Krieges eng an Israel gebunden hätten, hätten Berichten zufolge Stunden nach der Waffenruhe ein iranisches Öllager auf der Insel Lavan angegriffen. Anfang dieses Monats sei zudem eine angeblich von proiranischen Milizen gestartete Drohne in der Nähe des Barakah-Atomkraftwerks der Emirate eingeschlagen, was die VAE als „unprovozierten Terrorangriff“ bezeichneten.

„In Iran wartet jeder auf eine neue Runde, weil man angesichts der Positionen Irans und der Amerikaner die Chancen auf ein Abkommen für sehr gering hält. Es scheint, als wollten sie ihr Glück noch einmal versuchen, aber das Ergebnis wird dasselbe sein – nur dass Iran diesmal aggressiver reagieren wird als zuvor“, sagte Sani.

Zusätzlich zu einer erwarteten Koordination mit Ansarallah zur Schließung der Bab al-Mandab-Meerenge werde Iran laut Sani insbesondere wirtschaftliche Interessen und Infrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten massiv angreifen.

Während mehrere regionale Staaten, die zuvor US-Angriffe unterstützt hatten, inzwischen Vereinbarungen mit Iran getroffen hätten, um bei einer neuen Eskalation nicht erneut mit den USA zusammenzuarbeiten – im Gegenzug dafür, von iranischen Angriffen verschont zu bleiben –, hätten die VAE ihre Beziehungen zu Israel seit der Waffenruhe öffentlich weiter vertieft.

Israelische Militärressourcen seien während des Krieges auf emiratischem Boden stationiert worden. Außerdem hätten hochrangige israelische Politiker und Militärs, darunter Benjamin Netanjahu, die Emirate besucht.

„Die VAE suchen Ärger. Sie bauen Verteidigungsanlagen um Raffinerien, um sie vor Drohnenangriffen zu schützen, und bereiten sich auf eine neue Runde vor. Sie wollen diesen Weg bis zum Ende gehen, an der Seite Israels stehen und ein zweites Israel in der Region werden“, sagte Sani.

Nach dem gescheiterten Versuch, chinesische Unterstützung für eine Öffnung der Straße von Hormus zu gewinnen, verfüge die USA nur noch über sehr begrenzte Optionen – insbesondere angesichts dessen, was Sani als neue Realität iranischer Kontrolle über die Wasserstraße bezeichnete.

„Das einzige Land, das sich weigert, diese Realität anzuerkennen, sind die USA. Aber sie werden sie bald akzeptieren müssen – entweder vor oder nach einer neuen Kriegsrunde. Es gibt nur einen Weg nach vorne: Gemeinsam mit Iran zu verhandeln und diplomatisch um die Öffnung der Straße zu bitten. Am Ende werden sie wie andere Länder erkennen, dass es keine militärische Option zur Öffnung der Straße gibt und dass die USA ein Abkommen mit Iran schließen müssen.“