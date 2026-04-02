Escobar: Das China-Pakistan-GCC-Rätsel

Pepe Escobar

Niemand wettet darauf, dass die meisten GCC-Petromonarchien in Westasien erkannt haben, wohin der Wind weht.

China und Pakistan veröffentlichten eine gemeinsame 5-Punkte-Erklärung zum Krieg gegen den Iran, die auf den ersten Blick so schwach wirken könnte, wie es nur geht:

Sofortiger Waffenstillstand und humanitärer Zugang zu allen betroffenen Gebieten.

Frühe Friedensgespräche; Respekt vor der Souveränität Irans und der Golfstaaten; Diplomatie statt Gewalt.

Schutz von Zivilisten und nichtmilitärischer Infrastruktur gemäß internationalem Recht.

Sicherheit der Schifffahrtswege, insbesondere der Straße von Hormus.

Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen und eines auf der UN-Charta basierenden Friedensrahmens.

Trotz der grenzenlosen Begeisterung von Pakistans Außenminister Ishaq Dar klingt das wie eine Sammlung von Klischees ohne Biss. Dar stellte stark heraus, dass sowohl die USA als auch der Iran ihr „Vertrauen“ in Pakistans Vermittlung geäußert hätten. Das ist äußerst fragwürdig.

Ein mögliches Szenario: China war überhaupt nicht überzeugt von den Gesprächen eines „Quad“ – der Außenminister von Pakistan, der Türkei, Saudi-Arabiens und Ägyptens – bei einem Treffen in Islamabad. Daher musste Dar nach Peking eilen, um schwierige Fragen zu beantworten.

Vor allem konnte China unmöglich riskieren, Garant für einen Nicht-Plan zu werden, der mit Sicherheit in kürzester Zeit von dem „Baboon of Barbaria“ bombardiert würde.

Natürlich steckt viel mehr dahinter. Aber das muss streng zwischen China und dem Iran besprochen werden. Dar musste nach Peking reisen, weil Teheran Pakistan nicht vollständig vertraut – ganz zu schweigen von den Türken und Arabern. Damit etwas Sinnvolles geschieht, braucht der Iran ernsthafte Garantien von China.

Zuvor hatte die iranische Regierung – mit allen Ministern – auf den 15-Punkte-Brief der USA reagiert, der über Pakistan übermittelt wurde (im Grunde eine weitere Aufforderung zur Kapitulation). Sie lehnten alle US-Forderungen ab und bestanden auf dem Recht zur Urananreicherung, der Weiterentwicklung ihrer Raketenprogramme, der Forderung nach Entschädigung für den illegalen Krieg sowie einem dauerhaften Kriegsende, garantiert durch die UN.

Ein weiteres interessantes Szenario: Die vage Abschlusserklärung könnte als Öffnung interpretiert werden, damit China eingreift und den post-amerikanischen Persischen Golf formt.

Pakistans Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, der starke Mann des aktuellen Regimes, hat den „Baboon of Barbaria“ auf Kurzwahl. Das war Ishaq Dars zweite Reise nach China in drei Monaten. Er telefonierte kürzlich mehrfach mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi.

Wie sind wir also hierher gekommen?

Was hat dieses muslimische Quad wirklich vor?

Um es klar zu sagen: Ägypten ist geopolitisch bedeutungslos – und hat zudem nichts gegen den schrecklichen Gaza-Genozid unternommen. Ägypten und Pakistan können in vielerlei Hinsicht als Vasallen Saudi-Arabiens und der VAE gesehen werden, die wiederum Vasallen einer US-geführten Machtstruktur in Westasien sind (was sich im Fall Saudi-Arabiens möglicherweise ändert).

Es gab viel Gerede, das Treffen in Islamabad sei von einer „sunnitischen Achse“ koordiniert worden. Unsinn. Entscheidend ist, dass sie alle diese Machtstruktur in Westasien unterstützen; etwa die Türkei, die trotz „offiziellen“ Verbots weiterhin Hintertür-Handel betreibt.

Die verflochtenen Beziehungen dieser vier muslimischen Nationen sind komplex. Pakistan und Iran teilen eine schwierige Grenze: Sistan-Belutschistan im Iran und Belutschistan in Pakistan, letzteres durchsetzt mit von CIA/MI6 beeinflussten Gruppen wie der Belutschistan-Befreiungsbewegung.

Islamabad hat einen Verteidigungspakt mit Riad (September letzten Jahres), doch das bedeutet nicht, dass Pakistan Saudi-Arabien gegen Iran unterstützen würde. Jeder weiß: Wenn Iran fällt, ist Pakistan das nächste Ziel.

Der türkische Außenminister Fidan gilt als Atlantiker. Pakistan und Ägypten werden de facto von zwei generalsdominierten Systemen geführt. Und dann erschwerte der „Baboon of Barbaria“ die Lage, indem er öffentlich MbS beleidigte.

Das Quad traf sich, während Saudi-Arabien, die VAE und Kuwait angeblich den USA privat zu einem Angriff auf Iran rieten. Nach dem Eklat änderte sich das sofort.

Jetzt ist der GCC bereits gespalten. Oman und Katar erklärten sich neutral. Riad reagierte später mit drastischen Aussagen: „Wir werden keine amerikanischen Waffen mehr kaufen.“ Das deutet auf den Zerfall eines zentralen Systems hin.

Schon vor Islamabad war klar: Iran würde keine US-Forderungen akzeptieren, die über dieses Quad übermittelt werden – nur über China.

Chinesische Diplomatie ist vorsichtig und zurückhaltend. China vermittelte bereits ein Abkommen zwischen Iran und Saudi-Arabien – das jedoch praktisch nie vollständig umgesetzt wurde.

China kann es sich nicht leisten, allein Garant für Frieden zu sein, da es weder den USA noch Israel vertraut.

Der einzig realistische Weg wäre ein Nichtangriffspakt, garantiert von den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates – doch selbst dieser könnte jederzeit zerstört werden.

Gegeneinander ausspielen: Perser, Araber, Türken, Kurden

Islamabad hat große Ambitionen: Es möchte einen „Hormus-Rahmen“ fördern, mit China als Garant, und so seinen geopolitischen Einfluss steigern.

Doch weder Iran noch China brauchen Pakistan dafür. Iran hat bereits Maßnahmen ergriffen, inklusive eines Systems von Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus.

Alle in Westasien wissen, was das Ziel der dominierenden Macht ist: „Teile und herrsche“, also das Gegeneinander-Ausspielen von Persern, Arabern, Türken und Kurden.

Falls der Krieg durch Verhandlungen enden würde (derzeit unwahrscheinlich), würde Pakistan stark profitieren – etwa durch die Iran-Pakistan-Gaspipeline.

Auch der Hafen Gwadar spielt eine Rolle – nahe dem iranischen Hafen Chabahar. Gwadar ist Teil des China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), eines zentralen Projekts der Neuen Seidenstraße.

Ein wirtschaftlicher Aufschwung dort würde die Integration zwischen West- und Südasien stärken – etwas, das die USA verhindern wollen.

Risse in den glänzenden Fassaden des GCC

Der GCC zerfällt sichtbar. Die VAE haben sich faktisch dem US-Krieg angeschlossen.

MbS verfolgt eigene Interessen, die nicht mit denen der VAE übereinstimmen. Iran hat gezeigt, dass es militärisch in der Lage ist, die Region erheblich zu destabilisieren.

Trotz aller aggressiven Rhetorik gibt es derzeit keinen realistischen Ausweg aus dem Konflikt.

China und der globale Süden hingegen erkennen, dass Irans Widerstand eine entscheidende Rolle spielt.

Geografie ist Schicksal: Iran ist ein zentraler Knotenpunkt zwischen Russland, Asien, Europa und Afrika. China und Russland können es sich nicht leisten, Iran nicht zu unterstützen.

Die Zukunft einer multipolaren Welt hängt davon ab, dass Iran bestehen bleibt.

Und dennoch glaubt niemand, dass die meisten GCC-Petromonarchien erkannt haben, wohin der Wind weht.