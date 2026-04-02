Während Trump das Ende des Iran-Kriegs verkünden will, veröffentlicht der iranische Präsident einen offenen Brief an die Amerikaner und weitere Kriegs-Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump soll erklären, dass der Krieg gegen den Iran sich dem Ende zuneigt und andere die Lage am Schmalz-Straße lösen müssen

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat einen offenen Brief an das amerikanische Volk veröffentlicht , in dem er in Frage stellt, ob Washington wirklich „America First“ setzt oder lediglich als „Stellvertreter Israels“ agiert, der bereit ist, „bis zum letzten amerikanischen Soldaten“ zu kämpfen.

, in dem er in Frage stellt, ob Washington wirklich „America First“ setzt oder lediglich als „Stellvertreter Israels“ agiert, der bereit ist, „bis zum letzten amerikanischen Soldaten“ zu kämpfen. In Dubai wurde die Luftabwehr aktiviert und 5 ballistische Raketen sowie 35 Drohnen abgeschossen, die aus dem Iran abgefeuert worden waren

abgeschossen, die aus dem Iran abgefeuert worden waren Der neue Ayatollah des Iran twittert: „Ich erkläre nachdrücklich, dass die konsequente Politik der Islamischen Republik Iran, die dem Weg von Imam Khomeini und dem gefallenen Führer folgt, darin besteht, den Widerstand gegen den zionistisch-amerikanischen Feind weiterhin zu unterstützen.“

„Nicht wahr“: Der Iran weist Trumps Behauptung zurück, der „Präsident des neuen Regimes“ habe um einen Waffenstillstand gebeten (das ist seit 2024 Pezeshkian)

(das ist seit 2024 Pezeshkian) Die VAE erwägen, als erstes Golfstaat direkt am US-amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran teilzunehmen, und setzen sich für eine strenge Sicherheitsresolution des UN-Sicherheitsrats ein.

gegen den Iran teilzunehmen, und setzen sich für eine strenge Sicherheitsresolution des UN-Sicherheitsrats ein. Trump gegenüber Reuters: man werde „den Iran ziemlich schnell verlassen“ und könne bei Bedarf für „Punktangriffe“ zurückkehren . Er sagt auch, er sei offen dafür, die „Papiertiger“-NATO nach Beendigung des Iran-Kriegs zu verlassen, und ist verärgert über die mangelnde Hilfe in der Hormuz-Krise.

. Er sagt auch, er sei offen dafür, die „Papiertiger“-NATO nach Beendigung des Iran-Kriegs zu verlassen, und ist verärgert über die mangelnde Hilfe in der Hormuz-Krise. Ein an QatarEnergy vermieteter Öltanker wurde am Mittwoch in katarischen Gewässern von einer iranischen Marschflugrakete getroffen .

. Die IRGC hat erneut geschworen, weiterhin mit „voller Intensität und Kraft“ anzugreifen – was darauf hindeutet, dass dies noch lange nicht vorbei ist, da die Waffenstillstandsgespräche weiterhin nur Theater ohne viel Substanz sind. Ayatollah lobt die Hisbollah in einer schriftlichen Erklärung.

Trump will (fast) „Mission erfüllt“ verkünden

Trump wird seine Ansprache aus dem Oval Office am Mittwochabend um 21 Uhr (Ostküstenzeit) nutzen, um – vor dem Hintergrund sinkender Umfragewerte – zu verkünden, dass der seit einem Monat andauernde Krieg im Iran sich dem Ende zuneigt und dass andere die Blockade der Straße von Hormus lösen müssen, berichtete Politico. Der Präsident hat diese Botschaft in Interviews, Social-Media-Beiträgen und öffentlichen Äußerungen in den letzten 24 Stunden angedeutet und damit den Grundstein für eine Rede gelegt, in der er voraussichtlich behaupten wird, dass alle militärischen Ziele erreicht worden seien, so sechs Personen, die mit der Planung vertraut sind und anonym bleiben dürfen, um offen sprechen zu können. Er beabsichtigt zudem, die NATO-Verbündeten für die größte ungelöste Frage des Krieges zu kritisieren: die anhaltenden Beschränkungen des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus durch den Iran.

Steve Bannon, Trumps ehemaliger Chefstratege im Weißen Haus, sagte, der Präsident werde im Wesentlichen den Sieg erklären und darlegen, was er im Iran erreicht habe und was er tun werde, bevor die USA das Land verlassen, sowie „die NATO-Verbündeten niedermachen – das ist deren Problem. Zwei, drei Wochen, definierbare Ziele. ‚Ich kam, ich sah, ich siegte‘ – und wir bleiben noch ein paar Wochen, um noch mehr zu erobern – vielleicht sogar dann einen Waffenstillstand, während wir bekräftigen, dass die Situation am Hormuz von den Golfstaaten und den Europäern gelöst werden muss, und den Sieg erklären“, fügte er hinzu.

Angesichts des andauernden Konflikts bietet die Rede Trump die Gelegenheit, die Kriegsziele darzulegen, zu definieren, was einen Sieg ausmacht, und zu erklären, wie er vorgehen will, falls die Waffenstillstandsverhandlungen ins Stocken geraten. Die Entscheidung des Präsidenten, eine große Rede über das Ende des Krieges zu halten, während weitere 2.500 US-Marines in die Region entsandt werden, könnte in erster Linie ein Versuch sein, die Sorgen der Wähler und die Unruhe an der Wall Street hinsichtlich der Energiemärkte und der Folgewirkungen der Sperrung der Meerenge zu beschwichtigen.

„Dies ist eine große Herausforderung für Präsident Trump, da es nicht sein natürliches Umfeld ist. Es darf nicht konfrontativ sein. Sie muss beruhigend wirken“, sagte eine der mit der Angelegenheit vertrauten Personen. „Sie muss sehr direkt sein, denn er kommuniziert nicht nur mit dem amerikanischen Volk, sondern auch mit den Iranern, unseren Verbündeten in der Region und unseren Verbündeten in Europa.“

Die erste Primetime-Ansprache des Präsidenten seit Kriegsbeginn erfolgt etwa zwei Wochen vor dem oft wiederholten Zeitrahmen von vier bis sechs Wochen für Militäroperationen im Iran.

Obwohl Trump in mehreren öffentlichen Erklärungen betont hat, dass die indirekten Gespräche mit dem Iran Fortschritte machen, gibt es nach wie vor kaum Anzeichen dafür, dass die beiden Länder auch nur annähernd einer Einigung nahe sind – und einige Vertreter des iranischen Regimes beharrn weiterhin darauf, dass überhaupt keine Gespräche stattfinden. In einem Social-Media-Beitrag am Mittwochmorgen behauptete Trump, der Iran habe „um einen Waffenstillstand gebeten!“ Er fügte jedoch eine entscheidende Bedingung für die Zustimmung hinzu: „Wir werden darüber nachdenken, wenn die Straße von Hormus offen, frei und sicher ist.“

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Iranischer Präsident veröffentlicht offenen Brief an das amerikanische Volk,

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat einen offenen Brief an das amerikanische Volk veröffentlicht, in dem er in Frage stellt, ob Washington wirklich „America First“ setzt oder lediglich als „Stellvertreter Israels“ agiert, der bereit ist, „bis zum letzten amerikanischen Soldaten“ zu kämpfen.

In der Botschaft vom Mittwoch, die die Wurzeln der Spannungen zwischen den USA und dem Iran bis zum Staatsstreich von 1953 zurückverfolgt und gleichzeitig die jüngsten Bombenangriffe auf die iranische Infrastruktur verurteilt, stellt Pezeshkian fest, dass Teheran keine Feindseligkeit gegenüber gewöhnlichen Amerikanern hegt. Stattdessen fordert er die US-Bevölkerung auf, hinter die „künstlich geschaffenen Narrative“ zu blicken, und argumentiert, dass die wahrgenommene iranische Bedrohung eine Erfindung des militärisch-industriellen Komplexes und israelischer politischer Interessen sei.

To the people of the United States of America pic.twitter.com/3uAL4FZgY7 — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 1, 2026

Der vollständige Wortlaut des Schreibens lautet wie folgt:

Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Gnädigen An das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika und an alle, die inmitten einer Flut von Verzerrungen und erfundenen Erzählungen weiterhin nach der Wahrheit suchen und nach einem besseren Leben streben: Der Iran – mit diesem Namen, diesem Charakter und dieser Identität – ist eine der ältesten ununterbrochen bestehenden Zivilisationen der Menschheitsgeschichte. Trotz seiner historischen und geografischen Vorteile zu verschiedenen Zeiten hat der Iran in seiner modernen Geschichte niemals den Weg der Aggression, der Expansion, des Kolonialismus oder der Herrschaft eingeschlagen. Selbst nachdem er Besatzung, Invasion und anhaltenden Druck seitens globaler Mächte erdulden musste – und obwohl er über militärische Überlegenheit gegenüber vielen seiner Nachbarn verfügt –, hat der Iran niemals einen Krieg begonnen. Dennoch hat er diejenigen, die ihn angegriffen haben, entschlossen und mutig zurückgeschlagen. Das iranische Volk hegt keine Feindseligkeit gegenüber anderen Nationen, einschließlich der Menschen in Amerika, Europa oder den Nachbarländern. Selbst angesichts wiederholter ausländischer Interventionen und Druckausübung im Laufe seiner stolzen Geschichte haben die Iraner stets klar zwischen Regierungen und den von ihnen regierten Völkern unterschieden. Dies ist ein tief verwurzeltes Prinzip in der iranischen Kultur und im kollektiven Bewusstsein – keine vorübergehende politische Haltung. Aus diesem Grund entspricht die Darstellung des Iran als Bedrohung weder der historischen Realität noch den heute beobachtbaren Tatsachen. Eine solche Wahrnehmung ist das Produkt politischer und wirtschaftlicher Launen der Mächtigen – der Notwendigkeit, einen Feind zu konstruieren, um Druck zu rechtfertigen, militärische Dominanz aufrechtzuerhalten, die Rüstungsindustrie zu stützen und strategische Märkte zu kontrollieren. In einem solchen Umfeld wird eine Bedrohung, wenn sie nicht existiert, erfunden. In diesem Rahmen haben die Vereinigten Staaten die größte Anzahl ihrer Streitkräfte, Stützpunkte und militärischen Kapazitäten rund um den Iran konzentriert – ein Land, das zumindest seit der Gründung der Vereinigten Staaten noch nie einen Krieg begonnen hat. Jüngste amerikanische Aggressionen, die von eben diesen Stützpunkten aus gestartet wurden, haben gezeigt, wie bedrohlich eine solche militärische Präsenz tatsächlich ist. Natürlich würde kein Land, das mit solchen Bedingungen konfrontiert ist, darauf verzichten, seine Verteidigungsfähigkeiten zu stärken. Was der Iran getan hat – und weiterhin tut –, ist eine angemessene Reaktion, die auf legitimer Selbstverteidigung beruht, und keineswegs eine Kriegserklärung oder Aggression. Die Beziehungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten waren ursprünglich nicht feindselig, und die frühen Kontakte zwischen dem iranischen und dem amerikanischen Volk waren nicht von Feindseligkeit oder Spannungen geprägt. Der Wendepunkt war jedoch der Staatsstreich von 1953 – eine illegale amerikanische Intervention, die darauf abzielte, die Verstaatlichung der iranischen Ressourcen zu verhindern. Dieser Staatsstreich unterbrach den demokratischen Prozess im Iran, führte zur Wiedereinführung der Diktatur und säte tiefes Misstrauen unter den Iranern gegenüber der US-Politik. Dieses Misstrauen vertiefte sich weiter durch die Unterstützung der USA für das Regime des Schahs, ihre Unterstützung für Saddam Hussein während des aufgezwungenen Krieges der 1980er Jahre, die Verhängung der längsten und umfassendsten Sanktionen der modernen Geschichte und schließlich durch unprovozierte militärische Aggressionen – zweimal, mitten in Verhandlungen – gegen den Iran. Doch all dieser Druck hat den Iran nicht geschwächt. Im Gegenteil, das Land ist in vielen Bereichen stärker geworden: Die Alphabetisierungsrate hat sich verdreifacht – von etwa 30 % vor der Islamischen Revolution auf über 90 % heute; das Hochschulwesen hat sich dramatisch ausgeweitet; bedeutende Fortschritte wurden in der modernen Technologie erzielt; die Gesundheitsversorgung hat sich verbessert; und die Infrastruktur hat sich in einem Tempo und Ausmaß entwickelt, das mit der Vergangenheit nicht zu vergleichen ist. Dies sind messbare, beobachtbare Realitäten, die unabhängig von erfundenen Narrativen bestehen. Gleichzeitig dürfen die zerstörerischen und unmenschlichen Auswirkungen von Sanktionen, Krieg und Aggression auf das Leben des widerstandsfähigen iranischen Volkes nicht unterschätzt werden. Die Fortsetzung der militärischen Aggression und die jüngsten Bombardierungen beeinflussen das Leben, die Einstellungen und die Perspektiven der Menschen zutiefst. Dies spiegelt eine grundlegende menschliche Wahrheit wider: Wenn Krieg Leben, Häuser, Städte und Zukunftsperspektiven irreparablen Schaden zufügt, werden die Menschen den Verantwortlichen gegenüber nicht gleichgültig bleiben. Dies wirft eine grundlegende Frage auf: Welchen Interessen des amerikanischen Volkes dient dieser Krieg tatsächlich? Gab es eine objektive Bedrohung durch den Iran, die ein solches Verhalten rechtfertigen würde? Dient das Massaker an unschuldigen Kindern, die Zerstörung von Einrichtungen zur Krebsbehandlung oder das Prahlen damit, ein Land „in die Steinzeit zurückzubomben“, einem anderen Zweck als dem, das Ansehen der Vereinigten Staaten in der Welt weiter zu schädigen? Der Iran strebte Verhandlungen an, erzielte eine Einigung und erfüllte alle seine Verpflichtungen. Die Entscheidung, von diesem Abkommen zurückzutreten, die Eskalation in Richtung Konfrontation und die Durchführung zweier Aggressionsakte mitten in den Verhandlungen waren destruktive Entscheidungen der US-Regierung – Entscheidungen, die den Wahnvorstellungen eines ausländischen Aggressors dienten. Angriffe auf die lebenswichtige Infrastruktur des Iran – einschließlich Energie- und Industrieanlagen – richten sich direkt gegen das iranische Volk. Solche Handlungen stellen nicht nur ein Kriegsverbrechen dar, sondern haben auch Konsequenzen, die weit über die Grenzen des Iran hinausreichen. Sie führen zu Instabilität, erhöhen die menschlichen und wirtschaftlichen Kosten und perpetuieren Spannungszyklen, indem sie den Keim für Ressentiments säen, die noch Jahre andauern werden. Dies ist kein Zeichen von Stärke; es ist ein Zeichen strategischer Ratlosigkeit und der Unfähigkeit, eine nachhaltige Lösung zu erreichen. Ist es nicht auch so, dass Amerika diese Aggression als Stellvertreter Israels begonnen hat, beeinflusst und manipuliert von diesem Regime? Ist es nicht wahr, dass Israel durch die Erfindung einer iranischen Bedrohung versucht, die weltweite Aufmerksamkeit von seinen Verbrechen gegenüber den Palästinensern abzulenken? Ist es nicht offensichtlich, dass Israel nun darauf abzielt, den Iran bis zum letzten amerikanischen Soldaten und bis zum letzten Dollar der amerikanischen Steuerzahler zu bekämpfen – und dabei die Last seiner Wahnvorstellungen auf den Iran, die Region und die Vereinigten Staaten selbst abwälzt, um unrechtmäßige Interessen zu verfolgen? Gehört „America First“ heute wirklich zu den Prioritäten der US-Regierung? Ich lade Sie ein, hinter die Maschinerie der Desinformation zu blicken – die ein wesentlicher Bestandteil dieser Aggression ist – und stattdessen mit denen zu sprechen, die den Iran besucht haben. Beobachten Sie die vielen erfolgreichen iranischen Einwanderer – ausgebildet im Iran –, die heute an den renommiertesten Universitäten der Welt lehren und forschen oder in den fortschrittlichsten Technologieunternehmen des Westens mitwirken. Stimmen diese Realitäten mit den Verzerrungen überein, die Ihnen über den Iran und sein Volk erzählt werden? Heute steht die Welt am Scheideweg. Den Weg der Konfrontation weiter zu beschreiten, ist kostspieliger und sinnloser denn je zuvor. Die Wahl zwischen Konfrontation und Engagement ist sowohl real als auch folgenreich; ihr Ausgang wird die Zukunft künftiger Generationen prägen. Im Laufe seiner jahrtausendealten, stolzen Geschichte hat der Iran viele Angreifer überdauert. Von ihnen sind nur noch befleckte Namen in der Geschichte übrig geblieben, während der Iran fortbesteht – widerstandsfähig, würdevoll und stolz.

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Luftabwehr in Dubai aktiviert

Die Aktienmärkte gerieten 90 Minuten vor Handelsschluss am Mittwoch in Unruhe, als der Optimismus, den Trump am Morgen noch verbreitet hatte, wie ein Eis am Stiel im Juli dahinschmolz. Nicht nur haben sich die Kämpfe im Laufe des Tages verschärft, das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate gab offiziell bekannt, dass Luftabwehrsysteme 5 ballistische Raketen und 35 Drohnen abgefangen haben, die aus dem Iran abgefeuert worden waren.

🇦🇪 فيديو الدفاع الجوي الإماراتي يقول "الهدف تم تدميره" .. ما أقدر أتجاوزه!

يرسل قشعريرة في القلب لما نشوف الفريق يشتغل بكفاءة عالية لحمايتنا. فخورين جداً. 💪



I simply can’t get over this video of UAE air defense saying “Target Destroyed”. It sends chills to my heart seeing our… pic.twitter.com/XgatfMNopp — 𝔼𝕃𝔻𝔼ℝ 𝕆𝕄𝕆ℝ𝕌𝕐𝕀 (@omoruyi_valz) April 1, 2026

Übersetzung von „X“: Ich komme einfach nicht über dieses Video der Luftabwehr der Vereinigten Arabischen Emirate hinweg, in dem es heißt: „Ziel zerstört“. Es lässt mir einen Schauer über den Rücken laufen, zu sehen, wie unsere Leute so effektiv daran arbeiten, uns zu schützen.

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USA und Iran verhandeln über Waffenstillstand im Gegenzug für die Wiederöffnung der Straße von Hormus durch den Iran: Axios

Im Vorfeld von Trumps Rede heute Abend um 21 Uhr ET berichtet Axios unter Berufung auf drei Quellen, dass die USA und der Iran über ein mögliches Abkommen diskutieren, das einen Waffenstillstand im Austausch für die Wiederöffnung der Straße von Hormus durch den Iran beinhalten würde. „Die Beamten gaben nicht an, ob diese Gespräche direkt oder nur über Vermittler stattgefunden hätten, und sie wiesen darauf hin, dass unklar sei, ob eine Einigung erzielt werden könne. Die Beamten sagten jedoch, Präsident Trump diskutiere die Möglichkeit mit Beamten innerhalb und außerhalb der Regierung.“Zur Erinnerung: Am Mittwoch hatte Trump behauptet, der Iran habe die USA um einen Waffenstillstand gebeten, betonte jedoch, er würde dies nur in Betracht ziehen, wenn die Meerenge wieder geöffnet würde. Daraufhin entgegnete der Iran, er habe keinen Waffenstillstand gefordert.

🚨Three U.S. officials told me discussions are taking place about a possible ceasefire with Iran in return for the reopening of the Hormuz strait. The officials said it is unclear if a deal can be reached https://t.co/an8vwqcEj6 — Barak Ravid (@BarakRavid) April 1, 2026

Übersetzungen von „X“: Drei US-Beamte teilten mir mit, dass derzeit Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand mit dem Iran im Gegenzug für die Wiederöffnung der Straße von Hormus geführt werden. Die Beamten sagten, es sei unklar, ob eine Einigung erzielt werden könne

Trump behauptet, der Iran habe die USA um einen Waffenstillstand gebeten. Mein Bericht auf @axios https://axios.com/2026/04/01/tru

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Der oberste Führer des Iran verspricht, „den Widerstand gegen den zionistisch-amerikanischen Feind weiterhin zu unterstützen“

Inmitten von Spekulationen, er sei tot oder schwer verwundet, erklärte der neue oberste Führer des Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, vor wenigen Augenblicken auf X, er „erkläre nachdrücklich, dass die konsequente Politik der Islamischen Republik Iran, die dem Weg von Imam Khomeini und dem gefallenen Führer folgt, darin besteht, den Widerstand gegen den zionistisch-amerikanischen Feind weiterhin zu unterstützen.“

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Iran: Es ist nicht wahr, dass der Iran um einen Waffenstillstand gebeten hat

Der Iran hat Trumps Darstellung erneut zurückgewiesen, nachdem dieser vor wenigen Stunden behauptet hatte, dass „der Präsident des neuen iranischen Regimes“ gerade „die Vereinigten Staaten von Amerika um einen Waffenstillstand gebeten“ habe. Das iranische Außenministerium reagierte darauf mit der Erklärung, dass „an Trumps Aussagen, der Iran habe um einen Waffenstillstand gebeten, nichts Wahres dran ist“. Die Erklärung des Sprechers des iranischen Außenministeriums fährt fort:

„Es ist noch keine Entscheidung gefallen. Wir müssen viele Aspekte berücksichtigen. Unsere Bedingungen für ein Kriegsende sind ganz klar. Wir akzeptieren keinen Waffenstillstand; wir streben ein vollständiges Ende an.“

Zur Erinnerung: Masoud Pezeshkian ist seit Juli 2024 Präsident des Iran – und er ist auch in den letzten Tagen in Teheran öffentlich aufgetreten. Es gibt keinen „Präsidenten des neuen Regimes“.

Zudem droht Trump nun damit, den Iran „in die Steinzeit zurückzubomben“, falls die Straße von Hormus nicht wieder geöffnet wird, hat aber erst gestern angedeutet, dass es ihm recht sei, wenn sie geschlossen bleibe, und dass letztendlich andere sie öffnen sollten.

Here’s a clue that the new president of Iran has not in fact begged for a CEASEFIRE:



They do not have a new president. https://t.co/zqAUthm1d8 — Scott Horton (@scotthortonshow) April 1, 2026

Übersetzung von „X“: Hier ist ein Hinweis darauf, dass der neue Präsident des Iran gar nicht um einen Waffenstillstand gebeten hat: Es gibt gar keinen neuen Präsidenten.

Wird die amerikanische Öffentlichkeit auf einen Rückzug vorbereitet?

Präsident Trump hat gegenüber Reuters neue Äußerungen zu seiner mit Spannung erwarteten Rede heute Abend (21 Uhr ET) gemacht:

Die Vereinigten Staaten werden „den Iran ziemlich schnell verlassen“ und könnten bei Bedarf für „gezielte Angriffe“ zurückkehren, erklärt Präsident Donald Trump gegenüber Reuters, wenige Stunden bevor er eine Ansprache an die Nation zur besten Sendezeit halten sollte. Trump sagt außerdem, er werde in der Rede erklären, dass er erwäge, die USA aus dem NATO-Bündnis zurückzuziehen.

Es wird erwartet, dass der Schwerpunkt stark auf der Zurechtweisung der NATO liegen wird. Sollte dies tatsächlich der Moment im Stil von Bushs „Mission Accomplished“ sein, könnte es sein, dass er bereit ist, den westlichen Verbündeten die Schuld für die Sperrung der Straße von Hormus zu geben – ein Problem, das vor der Operation „Epic Fury“ nicht existierte.

Trump: Der iranische Präsident hat um einen Waffenstillstand gebeten

Präsident Trump hat auf Truth Social behauptet, die USA seien direkt um einen Waffenstillstand gebeten worden; er verband dies jedoch mit der typischen Drohung, den Iran „zurück in die Steinzeit zu bomben!!!“ Hier ist, was er gesagt hat (Anmerkung: Der Iran hat keinen neuen Präsidenten):

Der Präsident des neuen iranischen Regimes, der weit weniger radikalisiert und weitaus intelligenter ist als seine Vorgänger, hat gerade die Vereinigten Staaten von Amerika um einen WAFFENSTILLSTAND gebeten! Wir werden darüber nachdenken, sobald die Straße von Hormus offen, frei und sicher ist. Bis dahin werden wir den Iran in die Vergessenheit sprengen oder, wie man so schön sagt, zurück in die Steinzeit!!! Präsident DJT

Und doch bleibt die Frage nach dem Schmalstreif von Hormus bestehen, nachdem Trump erst gestern seltsamerweise erklärt hatte, die für den Energietransport lebenswichtige Seestraße werde sich „automatisch öffnen“. Die Ölpreise brachen zunächst auf Trumps Ankündigung hin ein, erholten sich aber schnell wieder – möglicherweise aufgrund des letzten Teils von Trumps Aussage. Es müsste noch viel geschehen – zum einen dürfte Washington von Teheran verlangen, dass es auf die Erhebung einer Gebühr von rund 2 Millionen Dollar für die sichere Durchfahrt von Tankern verzichtet. Der Ölmarkt zeigte sich davon unbeeindruckt…

Erstes Land am Persischen Golf, das sich direkt am Krieg beteiligt?

Das kleine, aber wohlhabende Land Vereinigte Arabische Emirate scheint auf eine offene Konfrontation zuzusteuern. Arabische Regierungsvertreter berichten, dass es sich darauf vorbereitet, gemeinsam mit den USA und ihren Verbündeten die Straße von Hormus gewaltsam wieder zu öffnen, nachdem es iranische Angriffe abgewehrt hat. Sollte dies zutreffen, wäre dies das erste Mal, dass ein Staat am Persischen Golf offiziell als Kriegsteilnehmer in den Konflikt eintritt. Hinter den Kulissen drängt Abu Dhabi Berichten zufolge bei der UNO auf eine Resolution des Sicherheitsrats, um militärische Maßnahmen zu legitimieren, und drängt gleichzeitig Washington und seine europäischen und asiatischen Partner dazu, eine handlungsbereite Koalition zu bilden, wie The Wall Street Journal berichtet.

Gleichzeitig prüft die VAE stillschweigend, welchen Beitrag sie zu den Kampfhandlungen leisten kann – von Minenräumungsoperationen bis hin zu umfassenderer logistischer und maritimer Unterstützung zur Sicherung der lebenswichtigen Schifffahrtsroute. Doch die Ambitionen hören damit nicht auf, angesichts der Gelegenheit, alte Streitigkeiten und einen Territorialkonflikt beizulegen. Quellen aus der Golfregion berichten, dass die Emiratis auch eine weitaus aggressivere Idee ins Spiel bringen: dass die USA wichtige Inseln in der Wasserstraße besetzen sollten, darunter Abu Musa – das seit Jahrzehnten vom Iran gehalten wird, aber von den VAE beansprucht wird.

Allerdings ist hier das Kleingedruckte wichtig…

Headline: The UAE is “ready to join the fight” to open Strait of Hormuz!



Article text: The UAE would like to put American troops in harm’s way while Emiratis provide “support services.” https://t.co/loAwKtQGdm pic.twitter.com/WLy2OHClDp — Eli Clifton (@EliClifton) April 1, 2026

Übersetzung von „X“: Überschrift: Die VAE sind „bereit, sich dem Kampf“ um die Öffnung der Straße von Hormus anzuschließen! Artikeltext: Die VAE möchten amerikanische Truppen in Gefahr bringen, während die Emiratis „Unterstützungsdienste“ leisten.

Trump erwägt NATO-Austritt

In einem Interview mit der Zeitung „The Telegraph“ bezeichnete der Präsident das Bündnis als „Papiertiger“ und antwortete auf die Frage, ob er die Mitgliedschaft der USA in der Organisation überdenken würde: „Oh ja, ich würde sagen, das steht außer Frage.“

„Ich habe mich nie von der NATO beeindrucken lassen. Ich wusste schon immer, dass sie ein Papiertiger sind, und Putin weiß das übrigens auch“, sagte er in den am Mittwoch veröffentlichten Äußerungen. Er ist natürlich verärgert über die Weigerung der Verbündeten, sich an einer Militäraktion zu beteiligen, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen.

„Abgesehen davon, dass sie nicht dabei waren, war es eigentlich kaum zu glauben. Und ich habe nicht groß darauf gedrängt. Ich habe nur gesagt: ‚Hey‘, wissen Sie, ich habe nicht allzu sehr darauf bestanden. Ich finde einfach, es sollte automatisch sein“, fuhr er fort. „Wir waren automatisch da, auch in der Ukraine. Die Ukraine war nicht unser Problem. Es war eine Bewährungsprobe, und wir waren für sie da, und wir wären immer für sie da gewesen. Sie waren nicht für uns da.“

Und hier ist, was Außenminister Marco Rubio am Montag gegenüber Al Jazeera sagte: „Wenn es bei der NATO nur darum geht, dass wir Europa verteidigen, wenn es angegriffen wird, uns dann aber Stützpunktrechte verweigern, wenn wir sie brauchen, ist das keine besonders gute Vereinbarung. Es ist schwer, dabei zu bleiben und zu sagen, dass dies gut für die Vereinigten Staaten ist. All das muss also neu überdacht werden.“

Öltanker in katarischen Gewässern getroffen; Flughafen in Kuwait erneut angegriffen

Ein an QatarEnergy vermieteter Tanker wurde am Mittwoch in katarischen Gewässern von einer iranischen Marschflugrakete getroffen – eine weitere Eskalation, die sich direkt auf wichtige Energiekorridore auswirkt. Nach Angaben des katarischen Verteidigungsministeriums wurden drei Raketen aus dem Iran abgefeuert; zwei davon konnten abgefangen werden, doch die dritte traf den Heizöltanker „Aqua 1“. Zwar gab es keine Opfer und der Schaden blieb oberhalb der Wasserlinie, doch der Treffer erfolgte nur 17 Seemeilen vor Ras Laffan, dem Standort der weltweit größten Gasanlage, wie Reuters ausführlich berichtet. Bloomberg merkte an: „Seit Beginn des Krieges im Iran hat die UKMTO 16 Angriffe auf Schiffe gemeldet, die im Persischen Golf, in der Straße von Hormus und im Golf von Oman operieren.“

An anderer Stelle meldete Kuwait nach einem weiteren iranischen Angriff einen „großen Brand“ an Treibstofftanks in der Nähe seines internationalen Flughafens. Dies ist das siebte Mal seit Kriegsbeginn, dass der internationale Verkehrsknotenpunkt getroffen wurde, und beim letzten Mal brauchten die Rettungskräfte weit über zwei Tage, um die Brände zu löschen.

Das Pentagon verlegt weiterhin Tausende von Marines, Spezialeinheiten und Luftlandetruppen in die Region. Dies reicht zwar nicht für eine vollständige Bodeninvasion aus, könnte aber eine Vorbereitung auf eine Offensive sein, um den Iran von seinen strategischen Inseln abzuschneiden, wie beispielsweise der Öl-Exportdrehscheibe Kharg-Insel…

As I said here during this term, whenever Trump builds up forces in a region, it leads to escalation despite whatever conflicting statements he makes. Right now, we're seeing a buildup for ground ops targeting Iranian islands, and I still believe we're moving in that direction. https://t.co/lzjb6aKBYk — Dave DeCamp (@DecampDave) April 1, 2026

Übersetzungen von „X“: Wie ich hier bereits während dieser Amtszeit gesagt habe: Wann immer Trump Truppen in einer Region aufbaut, führt dies zu einer Eskalation, ungeachtet aller widersprüchlichen Aussagen, die er macht. Derzeit beobachten wir eine Aufstockung der Truppen für Bodenoperationen gegen iranische Inseln, und ich glaube nach wie vor, dass wir uns in diese Richtung bewegen.

„Derzeit beobachten wir eine Aufstockung der Truppen für mögliche Bodenangriffe auf iranische Inseln und Häfen – und ich hoffe, ich irre mich, aber leider glaube ich, dass wir genau darauf achten müssen.“ Der Antiwar-Nachrichtenredakteur @DecampDave warnt, dass das Pentagon die Weichen für eine Bodeninvasion im Iran stellt – ein Schritt, der wahrscheinlich mit hohen Verlusten auf US-Seite einhergehen würde. Sehen Sie sich heute „The Matt Gaetz Show“ auf YouTube TV an!

Unterdessen gleicht die Diplomatie weiterhin einem Theaterstück. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte, er habe „kein Vertrauen“ in Gespräche mit Washington, und bestätigte, dass zwar Botschaften ausgetauscht worden seien, aber „keine Verhandlungen im Gange“ seien. Auf dem Schlachtfeld behauptet die iranische IRGC, ihr jüngster Angriff – bestehend aus mehr als 100 schweren Raketen, Angriffsdrohnen und rund 200 kleineren Raketen – habe Ziele in ganz Israel und US-Militärstellungen am Golf getroffen. Auch Einrichtungen in Bahrain und Kuwait seien getroffen worden, so die Gruppe, die behauptet, ein US-Hubschrauber sei zerstört worden. Die IRGC hat kürzlich geschworen, weiterhin mit „voller Intensität und Kraft“ anzugreifen – was darauf hindeutet, dass dies noch lange nicht vorbei ist.

Ayatollah bricht sein Schweigen mit einer Botschaft, in der er die Hisbollah lobt

Der neue, jüngere Ayatollah Khamenei – der möglicherweise in den ersten Tagen der US-amerikanisch-israelischen Angriffe verwundet wurde – war während des gesamten Krieges nicht öffentlich zu sehen, nicht einmal im Fernsehen. Es sind in letzter Zeit nicht einmal offizielle Bilder von ihm in Umlauf gebracht worden.

Doch Mojtaba Khamenei hat offenbar einige wenige schriftliche Erklärungen abgegeben, in denen er vor allem ausländische Stellvertreter ermutigt, sich dem Krieg gegen die US-amerikanischen und israelischen Streitkräfte in der Region anzuschließen. Staatliche Medien haben angedeutet, dass er angesichts der anhaltenden unerbittlichen Bombardierungskampagne und des Kriegszustands der Islamischen Republik keine öffentlichen Auftritte hat.

Der 56-jährige Khamenei hat am Mittwoch die Hisbollah für ihren Kriegseinsatz gegen Israel gelobt. Die Hisbollah hat Hunderte von Raketen auf Nord- und Zentralisrael abgefeuert, während im Südlibanon eine Bodenoffensive im Gange ist und Israel gleichzeitig Beirut aus der Luft bombardiert. In den neuen Äußerungen, die von den iranischen Staatsmedien verbreitet wurden, lobte er die Hisbollah für ihre „Beharrlichkeit, Standhaftigkeit und Geduld“ gegenüber „den rücksichtslosesten Feinden der islamischen Welt“.

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