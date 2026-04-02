Paukenschlag aus der Schweiz: Covid-Injektion bietet keinen Fremdschutz – Corona-Narrativ gerät ins Wanken

Eine brisante Medienmitteilung vom 1. April 2026 der Bewegung MASS-VOLL! sorgt für politischen Sprengstoff: Die Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic hat im Zuge eines Verfahrens faktisch eingeräumt, dass die Covid-19-Impfung keinen garantierten Fremdschutz bietet – ein Punkt, der jahrelang als zentrale Begründung für staatliche Maßnahmen diente.

Auslöser war eine Werbekampagne der Coop-Vitality-Apotheken mit dem Slogan „Schützen Sie sich und andere“. Dagegen ging MASS-VOLL! juristisch vor – mit Erfolg. Die Behörden bestätigten den Abschluss des Verfahrens, die beteiligten Unternehmen wurden gebüsst.

Damit gerät ein zentrales Argument der Pandemiepolitik unter Druck: Die Bewerbung der mRNA-Spritze gegen Corona wurde mit dem Schutz Dritter begründet – wird dieser nicht gewährleistet, steht auch die Grundlage entsprechender Maßnahmen zur Debatte.

Für Kritiker markiert der Fall einen Wendepunkt: Sie sprechen von einem Zusammenbruch eines über Jahre geprägten Narrativs. MASS-VOLL! selbst bezeichnet die Entwicklung als historischen Erfolg und fordert eine umfassende Aufarbeitung der Corona-Politik.

Die Debatte ist damit neu entfacht – und könnte weit über die Schweiz hinaus Wirkung zeigen.