JP Morgan warnt: Ab diesen Daten wird die globale Energieversorgung kritisch

Thailand zeigt es bereits, JP Morgan rechnet es durch – und eine Karte macht sichtbar, wie schnell eine Energiekrise global eskalieren kann. Die im Bericht von news.com.au veröffentlichte Analyse ist kein simpler „Countdown bis zum Stillstand“, sondern ein deutlich ernsteres Warnsignal: ein Zeitfenster, ab dem die Lage kippen kann.

Die Karte basiert auf einem Szenario, in dem die Straße von Hormus – eine der wichtigsten Öladern der Welt – ausfällt. Entscheidend ist dabei nicht der sofortige Zusammenbruch, sondern die Logik der Lieferketten. Tanker, die bereits unterwegs sind, erreichen noch ihre Ziele. Danach beginnt das Problem.

Genau hier setzt der Zeitverlauf an, den JP Morgan beschreibt. Asien wäre demnach ab Anfang April als erste Region betroffen, Europa wenige Tage später, Nordamerika mit Verzögerung – und Australien zuletzt. Diese Daten markieren jedoch keinen Moment, in dem „der Treibstoff ausgeht“. Sie markieren den Punkt, an dem der Nachschub versiegt und die Systeme unter Druck geraten.

Das macht die Karte so brisant. Sie zeigt nicht den Kollaps, sondern den Beginn der kritischen Phase.

Denn ab diesem Zeitpunkt beginnt eine Kettenreaktion: Preise steigen, Lieferketten geraten ins Stocken, Staaten konkurrieren um knappe Ressourcen. Besonders anfällig sind Regionen mit hoher Importabhängigkeit – allen voran Asien und Australien. Europa und die USA sind besser diversifiziert, aber auch dort würde der Druck schnell spürbar.

Der entscheidende Punkt: Das globale Energiesystem ist zeitlich verzahnt. Ein Ausfall an einem Engpass wirkt nicht sofort überall gleich, sondern breitet sich verzögert aus – aber unausweichlich.

Damit wird klar, warum die Analyse Aufmerksamkeit erzeugt. Sie zeigt, wie wenig Puffer das System tatsächlich hat. Es geht nicht um Monate, sondern um Tage. Nicht um abstrakte Risiken, sondern um konkrete Zeitfenster, in denen sich entscheidet, ob aus einer Störung eine Krise wird.

Die eigentliche Botschaft der Karte ist deshalb deutlich schärfer, als viele glauben:

Nicht „wann alles zusammenbricht“ – sondern ab wann es gefährlich wird.

Und genau diese Schwelle scheint näher zu liegen, als es lange angenommen wurde.