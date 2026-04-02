Studie gestoppt: Pfizer und BioNTech scheitern – das Vertrauen in die Covid-Impfung ist dahin

Was jahrelang als alternativlos verkauft wurde, gerät nun sichtbar ins Wanken: Pfizer und BioNTech mussten eine große Covid-Impfstudie in den USA abbrechen – nicht wegen medizinischer Probleme, sondern weil schlicht nicht mehr genug Menschen teilnehmen wollten.

Laut Reuters scheiterte das Projekt an massiven Rekrutierungsproblemen. Zu wenige Freiwillige, zu viele Ausschlüsse – und vor allem: zu wenig Interesse. Ein stilles, aber deutliches Signal.

Denn hinter den Zahlen steckt eine unbequeme Realität: Die Bereitschaft der Bevölkerung, sich weiter die Injektion verabreichen zu lassen oder an „Studien“ teilzunehmen, ist drastisch gesunken. Auffrischungsquoten bleiben niedrig, die Motivation bricht ein.

Offiziell ist von „praktischen Schwierigkeiten“ die Rede. Doch tatsächlich zeigt sich hier ein strukturelles Problem: Ohne Vertrauen keine Teilnehmer – ohne Teilnehmer keine Studien – ohne Studien keine neuen Zulassungen.

Was bleibt, ist ein wachsendes Misstrauen. Viele Menschen stellen sich inzwischen Fragen, die lange kaum öffentlich diskutiert wurden: Wie wirksam sind die Impfstoffe wirklich langfristig? Welche Nebenwirkungen wurden unterschätzt? Und warum wurden kritische Stimmen so lange marginalisiert?

Der Studienabbruch wirkt damit wie ein Symptom eines größeren Wandels. Nicht die Wissenschaft ist gescheitert – sondern das Vertrauen in Big-Pharam, die sie vertreten.

Für die Hersteller ist das eine gefährliche Entwicklung. Denn ein Produkt, das auf wiederholte Anwendung angewiesen ist, braucht eines zwingend: Akzeptanz.

Und genau diese scheint gerade zu verschwinden.