EXKLUSIV: Weltkrieg oder „Great Reset“? Die Grenzen verschwimmen zunehmend | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Bis die Menschen begreifen, was vor sich geht, könnte es bereits zu spät sein.

Irgendetwas an diesem Moment kommt mir unangenehm bekannt vor.

Die Schlagzeilen sind andere. Die Akteure haben sich gewandelt. Doch das Muster ist unverkennbar…

Eine globale Krise bahnt sich an. Die Lieferketten verengen sich. Das Reisen wird eingeschränkt. Regierungen greifen mit weitreichenden Maßnahmen ein, die das tägliche Leben fast über Nacht neu gestalten.

Das haben wir schon einmal erlebt.

Doch dieses Mal sind die Folgen nicht nur theoretischer Natur. Sie sind sichtbar. Greifbar. Schiffe sitzen fest. Die Energieversorgung ist angespannt. Die Preise steigen.

Und hinter all dem nimmt eine noch beunruhigendere Frage Gestalt an.

Entfaltet sich dieses Chaos auf natürliche Weise … oder beschleunigt es etwas viel Größeres?

Jemand, der sich seit Jahren mit dem Great Reset und den wahren geopolitischen Zielen der Neuen Weltordnung beschäftigt, ist Alex Newman. Er kennt die Geschichte – und er weiß, was als Nächstes kommt.

Alex ist bei uns zu Gast, um darüber zu diskutieren.

EXCLUSIVE: Global War or Great Reset? The Lines Are Starting to Blur



Something about this moment feels uncomfortably familiar.



The headlines are different. The players have changed. But the pattern is unmistakable…



A global crisis emerges. Supply chains tighten. Travel gets… pic.twitter.com/Os27AKxgeT — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 31, 2026

Alex Newman beginnt damit, ein Muster zu skizzieren, das einem unangenehm vertraut vorkommt.

Was gerade geschieht, mag oberflächlich betrachtet anders aussehen, doch im Kern, so sagt er, folgt es demselben Drehbuch, das wir schon während COVID gesehen haben. Der Auslöser hat sich geändert, doch das Ergebnis sieht auffallend ähnlich aus.

Er nennt unterbrochene Lieferketten, steigende Preise und neue Bewegungsbeschränkungen als erste Warnzeichen. Die Ursache mag diesmal geopolitischer Natur sein, doch die Auswirkungen spiegeln genau das wider, was die Menschen vor wenigen Jahren erlebt haben – und genau das fällt auf.

Aus seiner Sicht scheint jede Krise zu derselben Reaktion zu führen: mehr zentralisierte Kontrolle, strengere Bewegungsbeschränkungen und verstärkte Koordination auf globaler Ebene. Wie er es ausdrückt: „Die Lösung ist immer dieselbe.“

Das ist das Muster, das er den Menschen bewusst machen möchte. Die Krise mag sich ändern, aber die Richtung, in die sie die Dinge treibt, bleibt dieselbe.

@ALEXNEWMAN_JOU begins by laying out a pattern that feels uncomfortably familiar.



What’s happening right now may look different on the surface, but underneath, he says it’s following the same playbook we saw during COVID. The trigger has changed, but the outcome looks strikingly… pic.twitter.com/aJkmMl9l4F — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) March 31, 2026

Von da an nimmt das Gespräch eine Wendung, die die Art und Weise, wie die meisten Menschen die Welt sehen, infrage stellt.

Je genauer man hinschaut, desto mehr bröckelt die Vorstellung von klar gegrenzten Lagern. Was wie ein Konflikt zwischen Nationen erscheint, könnte in Wirklichkeit Teil eines viel stärker vernetzten Systems sein.

Er verweist auf die sich überschneidenden Beziehungen zwischen Ländern wie dem Iran, China und Russland und weist gleichzeitig darauf hin, wie westliche Institutionen und Persönlichkeiten im Laufe der Zeit dazu beigetragen haben, ähnliche Strukturen aufzubauen und zu stützen.

Die Erkenntnis ist einfach, aber schwer zu ignorieren. Macht bleibt nicht innerhalb von Grenzen. Sie bewegt sich über sie hinweg. Und wie er es ausdrückt, indem er George Carlin zitiert: „Es gibt einen großen Club, und du gehörst nicht dazu.“

Diese Sichtweise verändert alles. Anstelle eines einfachen Zusammenpralls zwischen Rivalen sieht es eher wie ein gemeinsames System mit internen Spannungen aus, das jedoch unter der Oberfläche langfristig aufeinander abgestimmt ist.

From there, the conversation takes a turn that challenges how most people see the world.



The idea of clear opposing sides starts to fall apart the closer you look. What appears to be conflict between nations may actually exist within a much more interconnected system.



He points… pic.twitter.com/sLQAEikAIc — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 1, 2026

An dieser Stelle der Diskussion lenkt Alex das Gespräch auf das, was er als den übergeordneten Verlauf hinter all den aktuellen Ereignissen ansieht.

„Es gibt einen Plan, einen Dritten Weltkrieg herbeizuführen. Dieser besteht schon seit sehr langer Zeit …“

Er verweist auf historische Geheimdienstenthüllungen und langfristige Planungsdokumente, die eine Reihe geopolitischer Verschiebungen skizzieren, die darauf abzielen, Nationalstaaten im Laufe der Zeit zu schwächen. Seiner Ansicht nach haben sich viele dieser Meilensteine bereits vollzogen, von bedeutenden politischen Veränderungen bis hin zu einer groß angelegten Umstrukturierung der globalen Machtverhältnisse.

Sein Argument lautet, dass Konflikte dieser Größenordnung als Katalysator wirken und jene Art von Instabilität erzeugen, die weitreichendere Veränderungen erst möglich macht.

Er beschreibt ein Endszenario, das weit über eine Machtverschiebung zwischen Ländern hinausgeht, und warnt vor „der völligen Zerstörung der Vereinigten Staaten … und schließlich der Verschmelzung aller Nationen … zu einem einzigen globalen System.“

Wenn man diese Punkte miteinander verbindet, erscheinen die aktuellen Ereignisse weniger als isolierte Krisen, sondern eher als Teil einer längeren Abfolge, die sich in eine klare Richtung bewegt.

Das Chaos ist nicht zufällig. Es ist beabsichtigt.

At this point of the interview, @ALEXNEWMAN_JOU shifts into what he sees as the bigger trajectory behind everything unfolding right now.



“There is an agenda to bring about a third world war. It’s been in place for a very long time…”



He points to historical intelligence… pic.twitter.com/vx3tTWsJhi — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 1, 2026

Und hier kommt alles zusammen – der entscheidende Teil des Interviews, in dem sich der Fokus vom Krieg selbst auf das verlagert, was danach kommt.

Alex erklärt, dass wirtschaftliche Instabilität, Energieknappheit und Versorgungsengpässe nicht nur Nebenwirkungen sind. Sie bereiten den Boden für ein völlig anderes System, in dem traditionelles Geld durch etwas weitaus stärker Kontrolliertes ersetzt wird.

In diesem Modell würde der Zugang zu Gütern, Dienstleistungen und sogar grundlegenden Ressourcen nicht davon abhängen, was man verdient, sondern davon, wie man sich fügt. Alles wird an ein System von Punkten geknüpft, das mit Verhalten, Nutzung und Zustimmung verknüpft ist.

Er warnt davor, dass eine solche Veränderung nicht schrittweise eingeführt würde. Sie würde wahrscheinlich mitten in einer Krise eintreten, wenn die Menschen nach Stabilität suchen und bereit sind, Lösungen zu akzeptieren. Und in diesem Moment wäre das Verkaufsargument einfach: „Gehen Sie auf diese Website … laden Sie diese App herunter … und Sie erhalten Ihre Punkte.“

Bis dahin wären die Grundlagen bereits geschaffen, sodass kaum noch Spielraum für Widerstand bliebe, sobald das System voll funktionsfähig ist.

„Sobald sich die Falle schließt, wird es sehr schwierig – wenn nicht gar unmöglich – sein, ihr zu entkommen.“

Und genau deshalb warnt er: Die Zeit zur Vorbereitung ist nicht später – sie ist jetzt.

And this is where it all comes together—the most consequential part of the discussion, where the focus shifts from the war itself to what comes after.@ALEXNEWMAN_JOU explains that economic instability, energy shortages, and supply disruptions aren’t just side effects. They’re… pic.twitter.com/m6lWxQPieQ — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 1, 2026

Wir möchten uns bei Alex Newman dafür bedanken, dass er heute bei uns ist – und vor allem möchten wir uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie zuschauen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

Sehen Sie sich die gesamte Folge unten an: