Escobar: Iran bewegt sich in Richtung totaler Krieg gegen den Totenkult

Pepe Escobar

Strukturelle Lähmung. Sorgfältig programmiert. Unaufhaltsam. Bereits im Gange.

Der Angriff auf das South-Pars-Gasfeld im Iran – das größte der Welt – ist die ultimative Eskalation.

Neo-Caligula, in seinem typischen feigen und lautstarken Truth-Social-Modus, versucht verzweifelt, dem Totenkult in Westasien die Schuld zuzuschieben und sich selbst von jeder Verantwortung freizusprechen: Er behauptet, Israel habe South Pars „aus Wut“ angegriffen und die USA hätten „von diesem speziellen Angriff nichts gewusst“. Katar sei „in keiner Weise beteiligt gewesen“. Und der Iran habe Katars LNG als Vergeltung „auf Grundlage falscher Geheimdienstinformationen“ getroffen.

Ist das alles? Tanzen wir einfach weiter?

Kaum. Eher hat der Totenkult offen zionistische Medien in den USA genutzt, um das Ganze als gemeinsame Operation darzustellen – um das Imperium des Chaos und der Plünderung tiefer in einen überheblichen Sumpf zu ziehen; es in einen totalen Energiekrieg mit verheerenden Folgen zu treiben; und die petro-monarchischen Golfstaaten vollständig gegen den Iran aufzubringen (sie hatten bereits gegen den Iran agiert, insbesondere Saudi-Arabien, die VAE und Katar).

Neo-Caligula kann prahlen, so viel er will. Doch es ist offensichtlich, dass eine Operation von solcher Sensibilität und Größenordnung – als Mittel, um Druck auf Teheran auszuüben – eine tiefe Beteiligung von CENTCOM und die Zustimmung des Präsidenten erfordert.

Das wahrscheinlichste Szenario deutet daher erneut darauf hin, dass Washington die Kontrolle über seine eigene Außenpolitik verliert – sofern es überhaupt jemals eine hatte.

Alle beteiligten Akteure – deren Unfähigkeit, das Schachbrett zu lesen, sich immer wieder gezeigt hat – glaubten offenbar, dass Teheran nach einem Angriff auf seine kritische Energieinfrastruktur einknicken würde.

Die iranische Reaktion war, vorhersehbar, das genaue Gegenteil: eine harte Eskalation. Die Liste der Ziele für den Gegenschlag wurde umgehend veröffentlicht – und soll strikt abgearbeitet werden. Beginnend mit Katars Raffinerie Ras Laffan.

Beobachtet die LNG-Anlagen

Es ist verlockend zu glauben, dass Neo-Caligula versucht, sich vom außer Kontrolle geratenen, völlig verzweifelten Totenkult zu distanzieren; Teheran möglicherweise einen Ausweg anzubieten; und gleichzeitig einzugestehen, dass die Zerstörung von South Pars katastrophal wäre, während er sich zugleich verpflichtet, South Pars „massiv zu zerstören“ (von einem wirren, megalomanischen, narzisstischen Gangster sollte man keine Kohärenz erwarten).

Was bei der South-Pars-Tragödie entscheidend auf dem Spiel steht, sind die LNG-Anlagen („Trains“).

Ein „Train“ besteht aus Komponenten zur Verarbeitung, Reinigung und Umwandlung von Erdgas in LNG. Sie werden so genannt, weil die Ausrüstung – insbesondere die Kompressorsysteme – in einer sequentiellen Anordnung organisiert ist, um Erdgas industriell zu verarbeiten und zu verflüssigen.

Das Projekt Qatar 2 in der großen Raffinerie Ras Laffan wurde von Chiyoda und Technip koordiniert, einem japanisch-britischen Joint Venture. Gleiches gilt für die Anlagen 4 und 5, die zu den größten LNG-Anlagen der Welt gehören.

Diese Anlagen werden von Qatar Gas, ExxonMobil, Shell und ConocoPhillips betrieben. De facto handelt es sich um amerikanische und westlich verknüpfte Einrichtungen – und damit aus iranischer Sicht legitime Ziele.

Weltweit gibt es nur 14 solcher Anlagen – und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die westliche „Zivilisation“ von ihnen abhängt. Der Ersatz einer solchen Anlage dauert 10 bis 15 Jahre. Alle 14 befinden sich in Reichweite iranischer ballistischer und hyperschaller Raketen. Mindestens eine davon wurde beim iranischen Gegenschlag in Brand gesetzt. So ernst ist die Lage.

Der erste High-Tech-Gesamtkrieg in Westasien

Die Eskalation um South Pars war unvermeidlich, nachdem die neuen Regeln, die der Iran für die Straße von Hormus festgelegt hat, das Epstein-Syndikat in Rage versetzt hatten.

Es war weniger das militärische Potenzial iranischer Drohnen und Raketen, sondern vielmehr die westliche Versicherungs-Panik, die die Straße faktisch schloss. Danach erklärte die IRGC, dass die Straße für China offen sei; für andere Staaten, die verhandelten – etwa Bangladesch; und für Golfstaaten, die US-Botschafter ausweisen würden.

Dann wurden schließlich neue Regeln eingeführt. Sie funktionieren folgendermaßen:

Wenn Ihre Fracht in Petroyuan gehandelt wurde, erhalten Sie möglicherweise freie Durchfahrt.

Sie müssen eine Gebühr bezahlen.

Erst dann dürfen Sie passieren – entlang iranischer Gewässer nahe der Insel Qeshm, nicht durch die Mitte der Straße.

Der iranische Außenminister Araghchi machte es unmissverständlich klar: „Nach dem Krieg werden wir neue Mechanismen für die Straße von Hormus entwickeln. Wir werden unseren Feinden nicht erlauben, diese Wasserstraße zu nutzen.“ Was auch immer als Nächstes geschieht – die Straße von Hormus wird künftig eine dauerhafte Kontrollstelle unter iranischer Kontrolle haben.

Professor Fouad Azadi, den ich vor Jahren im Iran treffen durfte, erklärte bereits, dass Schiffe künftig eine Abgabe von 10 % zahlen müssten. Das könnte bis zu 73 Milliarden Dollar jährlich einbringen – genug, um Kriegsschäden und US-Sanktionen zu kompensieren.

Der Iran befindet sich bereits mitten in dem, was praktisch als erster High-Tech-Gesamtkrieg in Westasien bezeichnet werden kann.

Strategisch bedeutet dies, wie iranische Analysten erklären, eine Vielzahl neuer Konzepte.

Zunächst die „Große Verengung“, umgesetzt durch eine hochfokussierte Strategie gezielter Abnutzung. Das Ziel hat sich von den israelischen Streitkräften (IDF) hin zur Zerstörung der zivilen Struktur Israels verlagert.

Dann gibt es den „Mach-16-Schildbrecher“ – mit den technologischen Spitzenmodellen Khorramshahr-4 und Fattah-2, die Geschwindigkeiten von Mach 16 erreichen (5,5 km/s).

Das bedeutet: Während der Gegner noch versucht, eine Abfangbahn zu berechnen, hat der Sprengkopf bereits eingeschlagen. Daraus ergibt sich ein „Nullsummen-Verteidigungsparadoxon“: Israel gibt Millionen für Abwehr aus – mit nahezu null Erfolgschance, während Iran mit vergleichsweise geringem Aufwand Treffer erzielt.

Dann folgt die „Doktrin der vier lebenswichtigen Organe“.

Israels 9 Millionen Einwohner sind auf nur zwei große Tiefseehäfen angewiesen. Daher zielt Teheran im Rahmen der strukturellen Lähmung auf vier kritische Punkte:

Hydrologische Erstickung: Angriff auf 85 % der Trinkwasserversorgung über fünf Entsalzungsanlagen

Angriff auf 85 % der Trinkwasserversorgung über fünf Entsalzungsanlagen Blackout-Protokoll: Angriff auf das Kraftwerk Orot Rabin

Angriff auf das Kraftwerk Orot Rabin Nahrungsblockade: Angriff auf die Häfen Haifa und Aschdod (Import von 85 % des Weizens)

Angriff auf die Häfen Haifa und Aschdod (Import von 85 % des Weizens) Energie-Enthauptung: Angriff auf die Raffinerien in Haifa

Strukturelle Lähmung. Sorgfältig programmiert. Unaufhaltsam. Bereits im Gange.