Bericht: Konflikt im Nahen Osten eskaliert weiter – Energieinfrastruktur und Schifffahrt zunehmend im Fokus

Ein Bericht der Plattform ZeroHedge (Autor: Tyler Durden) zeichnet ein Bild einer sich weiter zuspitzenden militärischen und wirtschaftlichen Eskalation im Nahen Osten. Neben direkten Gefechten rücken zunehmend Energieanlagen, Transportwege und strategische Infrastruktur in den Mittelpunkt.

Netanjahu erklärt iranische Fähigkeiten für „neutralisiert“

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte in einer Pressekonferenz, dass zentrale militärische Fähigkeiten des Iran erheblich geschwächt oder zerstört worden seien. Insbesondere betonte er, der Iran sei derzeit nicht mehr in der Lage, Uran anzureichern oder neue Raketen zu produzieren.

Diese Aussagen stehen im Zentrum der israelischen Darstellung, wonach die laufende Militärkampagne entscheidende Fortschritte erzielt habe. Unabhängige Bestätigungen für diese Einschätzung wurden jedoch nicht vorgelegt. Gleichzeitig räumte das israelische Militär ein, dass die Operationen gegen den Iran erst etwa zur Hälfte abgeschlossen seien.

Netanjahu wies zudem Vorwürfe zurück, Israel habe die USA in den Konflikt hineingezogen. Die strategische Abstimmung mit Washington sei eng, jedoch handle Israel in zentralen Fragen eigenständig.

Netanjahu: „Ich möchte meine einleitenden Bemerkungen mit einer weiteren Falschmeldung abschließen, nämlich der Behauptung, Israel habe die USA in einen Konflikt mit dem Iran hineingezogen. Glaubt denn wirklich jemand, dass man Präsident Trump vorschreiben kann, was er zu tun hat? Das ist doch lächerlich!“

NOW – Netanyahu: "I want to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on!" pic.twitter.com/eYXzvqReJp — Disclose.tv (@disclosetv) March 19, 2026

Washington zwischen Distanzierung und Eskalation

US-Präsident Donald Trump verfolgt unterdessen eine widersprüchliche Kommunikationslinie. Einerseits distanziert er sich öffentlich von bestimmten israelischen Angriffen – insbesondere auf das iranisch-katarische Gasfeld South Pars – und betont, die USA hätten keine Kenntnis davon gehabt.

Andererseits verschärfte Trump seine Drohungen gegenüber Teheran deutlich und kündigte massive Vergeltungsmaßnahmen an, sollte Iran weitere Angriffe auf Energieinfrastruktur durchführen.

Berichte des Wall Street Journal und von Axios stellen diese Darstellung infrage und deuten darauf hin, dass das Weiße Haus zumindest informiert gewesen sei. Parallel dazu verstärken die USA ihre militärische Präsenz in der Region und prüfen laut verschiedenen Berichten auch riskantere Optionen, darunter mögliche Operationen in unmittelbarer Nähe iranischer Küstenanlagen.

Energieinfrastruktur wird zum Hauptschauplatz

Zunehmend rückt die Energieversorgung in den Mittelpunkt des Konflikts. Besonders gravierend sind die Schäden am LNG-Komplex Ras Laffan in Katar, einem der weltweit wichtigsten Exportzentren für Flüssiggas. Nach Angaben aus Regierungskreisen könnten bis zu 17 Prozent der Exportkapazität für mehrere Jahre beeinträchtigt sein.

Gleichzeitig berichten mehrere Staaten der Golfregion von Angriffen oder Zwischenfällen an Energieanlagen. Betroffen sind unter anderem Einrichtungen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Bahrain.

Auch Israel ist betroffen: Berichten zufolge wurde die zentrale Raffinerie in Haifa durch einen iranischen Raketenangriff getroffen. Diese Anlage ist für einen erheblichen Teil der nationalen Treibstoffversorgung verantwortlich.

Kuwait: Iranische Drohnen griffen eine der größten Ölraffinerien, die Al-Ahmadi-Raffinerie, an.

⚡️#BREAKING Kuwait: Iranian drones attacked one of the largest oil refineries, Al-Ahmadi Refinery. pic.twitter.com/g6MTtLUpcR — War Monitor (@WarMonitors) March 19, 2026

Militärische Lage: Ausweitung in Luft und See

Der Konflikt weitet sich auch militärisch weiter aus. Nach Angaben von CNN musste ein US-amerikanischer F-35-Kampfjet nach einem Einsatz über dem Iran notlanden, möglicherweise infolge von Beschuss. Offizielle Details sind begrenzt, der Vorfall wird untersucht.

Das Pentagon erklärte zudem, dass iranische Marineeinheiten im Kaspischen Meer schwer beschädigt oder zerstört worden seien. Dies deutet auf eine geografische Ausweitung der Kampfhandlungen hin, die über die ursprünglichen Konfliktzonen hinausgeht.

Straße von Hormus: Strategischer Engpass unter Druck

Die Straße von Hormus entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Konfliktpunkt. Angriffe auf Schiffe, steigende Versicherungsprämien und militärische Spannungen führen zu erheblichen Störungen im globalen Energiehandel.

Iran erwägt laut Bericht die Einführung von Transitgebühren für Schiffe, was als politisches und wirtschaftliches Druckmittel interpretiert wird. Gleichzeitig sehen europäische Staaten derzeit keine kurzfristige Möglichkeit, die sichere Passage durch militärische Eskorten vollständig zu gewährleisten.

Iran signalisiert weitere Eskalation

Teheran zeigt bislang keine Bereitschaft zur Deeskalation. Vertreter der Revolutionsgarden erklärten, die bisherigen Vergeltungsmaßnahmen seien noch nicht abgeschlossen. Weitere Angriffe auf Energieinfrastruktur in der Region wurden ausdrücklich angekündigt.

In den vergangenen Tagen kam es zu einer Reihe von Angriffen und Zwischenfällen, darunter Drohnenangriffe, Raketenbeschuss und Schäden durch Trümmerteile abgefangener Geschosse. Auch zivile Opfer wurden gemeldet.

Fazit

Der Bericht beschreibt einen Konflikt, der sich zunehmend zu einem umfassenden regionalen Krieg entwickelt – mit militärischen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Dimensionen. Besonders auffällig ist die Verschiebung hin zu Energieanlagen und Handelsrouten als strategische Ziele.

Während politische Aussagen und tatsächliche Entwicklungen teilweise auseinanderlaufen, zeigt sich ein klarer Trend: Die Eskalation betrifft nicht mehr nur militärische Einrichtungen, sondern zunehmend die Grundlage der globalen Energieversorgung – mit potenziell weitreichenden Folgen für die Weltwirtschaft.