Neue Dokumente zeigen, dass eine der wichtigsten Gesundheitsbehörden COVID-Impfstoff-Todesfälle vertuschte

CDC verbarg Daten zu Todesfällen durch COVID-Impfstoffe in Lancet-Studie

CDC-Forscher veränderten ihre eigene Studie zu Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen, um Todesfälle im Zusammenhang mit den Impfungen herunterzuspielen, laut Dokumenten, die Children’s Health Defense (CHD) erhalten hat. CHD verklagte das CDC im Jahr 2023, um die Dokumente zu erhalten, nachdem die Behörde nicht auf eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) reagiert hatte.

Suzanne Burdick, Ph.D.

Forscher der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veränderten ihre eigene Studie zu Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen, um Todesfälle im Zusammenhang mit den Impfungen herunterzuspielen, laut Dokumenten, die Children’s Health Defense (CHD) erhalten hat.

CHD verklagte das CDC im Jahr 2023, um die Dokumente zu erhalten, nachdem die Behörde nicht auf eine FOIA-Anfrage reagiert hatte.

Die rund 100 Seiten umfassenden Dokumente enthielten einen früheren Entwurf der CDC-Studie, der sich deutlich von der Version unterscheidet, die die Autoren im Juni 2022 in The Lancet Infectious Diseases veröffentlichten.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Forschungswissenschaftler bei CHD, der die FOIA-Dokumente analysierte, sagte, das CDC habe die Studie „stark bearbeitet“, „um Sicherheit zu betonen und Todesfälle herunterzuspielen“.

Die ersten vier Wörter des Titels im Entwurf lauteten „Reaktogenität und unerwünschte Ereignisse“. Die veröffentlichte Version begann hingegen mit „Sicherheit von mRNA-Impfstoffen“.

Reaktogenität bezeichnet die Nebenwirkungen oder unerwünschten Ereignisse, die nach der Verabreichung eines Impfstoffs oder Medikaments auftreten.

Die Studienautoren, Mitglieder des COVID-19-Response-Teams des CDC, analysierten Berichte über Nebenwirkungen nach mRNA-COVID-19-Impfungen während der ersten sechs Monate der Impfkampagne in den USA.

Die Forscher nutzten Daten aus zwei bundesweiten Überwachungssystemen für Impfsicherheit — dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) und V-safe.

Obwohl in diesem Zeitraum 4.496 Todesfälle an VAERS gemeldet wurden, entfernten die Autoren Details zu diesen Todesfällen aus der Zusammenfassung der Studie.

Die Hauptautorin, Dr. Hannah Rosenblum, schrieb in einem Kommentar zum Entwurf: „Beachten Sie, dass alle Ergebnisse/Interpretationen zu Todesfällen aus der Zusammenfassung entfernt wurden.“

Das ist von großer Bedeutung, sagte Jablonowski — da die Zusammenfassung, die am Anfang einer Studie steht, meist deutlich häufiger gelesen wird als der vollständige Text.

Die veröffentlichte Version ließ außerdem eine Abbildung weg, die zentrale Statistiken zu gemeldeten Todesfällen nach COVID-19-Impfungen zeigte. Die Grafik stellte die prozentuale Verteilung der zehn häufigsten Todesursachen dar — darunter Herzerkrankungen, COVID-19 und „unbekannt/unklar“ — basierend auf Totenscheinen oder Autopsieberichten.

Der Entwurf enthielt ursprünglich auch eine Tabelle mit ähnlichen Informationen, sagte Jablonowski. „Doch bei der Veröffentlichung wurde diese Tabelle in die ergänzenden Materialien verschoben, wo sie von sehr wenigen gelesen wird.“

Obwohl CDC und die US-Arzneimittelbehörde FDA an der Studie beteiligt waren, enthielt der Artikel den Hinweis, dass die Ergebnisse und Schlussfolgerungen „die der Autoren sind und nicht unbedingt die offizielle Position von CDC oder FDA widerspiegeln“.

Studienautor wird wegen angeblicher Vernichtung von Unterlagen untersucht

Die FOIA-Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt erneuter Kritik am Umgang des CDC mit COVID-19-Impfstoffen und damit verbundenen Nebenwirkungen, einschließlich Todesfällen.

Ein Beratungsgremium des CDC plante, in dieser Woche über Impfverletzungen zu sprechen. Ein Bundesrichter blockierte das Treffen jedoch am 16. März.

Jablonowski bezeichnete es als unethisch, dass die Autoren die Studie so verändert hätten, dass Sicherheit betont und Todesfälle heruntergespielt wurden.

„Als die Studie veröffentlicht wurde, musste Amerika entscheiden, ob es eine Auffrischungsimpfung nehmen sollte“, sagte er. „Die Menschen mussten abwägen, was ihnen über die Impfstoffe als ‚sicher und wirksam‘ gesagt wurde.“

Eine CDC-Studie, die Risiken ehrlich dargestellt hätte, hätte der Öffentlichkeit bei dieser Entscheidung geholfen, so Jablonowski.

Laut einer landesweiten Umfrage im November 2025 erlitt etwa einer von zehn geimpften Erwachsenen in den USA „schwere“ Nebenwirkungen, während über ein Drittel (36 %) „leichte“ Nebenwirkungen berichtete.

Basierend auf einer erwachsenen Bevölkerung von 258 Millionen im Jahr 2020 entspricht dies etwa 17 Millionen Erwachsenen mit schweren gesundheitlichen Auswirkungen und rund 63 Millionen mit leichteren Nebenwirkungen, so Rasmussen Reports.

Dr. Tom Shimabukuro, ehemaliger Leiter des CDC-Büros für Impfsicherheit und Mitautor der Studie, wurde an das US-Justizministerium, das FBI und das Büro des Generalinspektors verwiesen, weil er angeblich Unterlagen zu Nebenwirkungen gelöscht oder vernichtet haben soll.

In einem Schreiben vom April 2025 forderte Senator Ron Johnson eine Untersuchung.

Studienautoren vergleichen Todesmuster mit anderen Impfstoffen

Die Studie spielte mögliche durch Impfstoffe verursachte Todesfälle laut Jablonowski auch auf andere Weise herunter.

Die CDC-Studie habe die möglicherweise durch die COVID-19-Impfstoffe verursachten Todesfälle auch auf andere Weise heruntergespielt, sagte Jablonowski.

So heißt es in der Studie: „Die gehäufte Meldung von Todesfällen in den ersten Tagen nach der Impfung folgt ähnlichen Mustern wie bei anderen Impfungen für Erwachsene.“

Die Autoren der Studie hätten keine Angaben dazu gemacht, wie ein typisches Todesmuster nach anderen Impfungen aussieht, sagte Jablonowski. „Also habe ich die VAERS-Daten heruntergeladen und die Kurven selbst grafisch dargestellt.“

Die Kurven zeigten, dass die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zeitverlauf sowohl nach COVID-19-Impfungen als auch nach anderen Impfungen zurückging. Allerdings war die Zahl der gemeldeten Todesfälle nach COVID-19-Impfungen höher als die nach anderen Impfungen.

Die Autoren der CDC-Studie versuchten zudem, die hohe Zahl der gemeldeten Todesfälle nach einer COVID-19-Impfung herunterzuspielen, indem sie andeuteten, die VAERS-Meldungen seien verzerrt. Sie schrieben:

„Dieses Muster könnte auf eine Verzerrung bei der Meldung hindeuten, da die Wahrscheinlichkeit, ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis zu melden, steigen könnte, wenn dieses zeitlich kurz nach der Impfung auftritt.“

Mindestens ein Kommentator des Entwurfs widersprach der Auffassung, die Muster der Todesmeldungen im VAERS seien auf eine Verzerrung bei der Meldung zurückzuführen. Eine Person mit den Initialen B.R. merkte im Entwurf an, dass eine im VAERS gemeldete Todesmeldung, die kurz nach der Verabreichung einer COVID-19-Impfung eingereicht wurde, „auch ein tatsächliches Ereignis widerspiegeln könnte“.

Jablonowski vermutete, dass es sich bei der Person wahrscheinlich um Dr. Robert Ball handelte, den stellvertretenden Direktor des Amtes für Überwachung und Epidemiologie im Zentrum für Arzneimittelbewertung und -forschung der FDA.

Es ist unklar, ob Ball ursprünglich als Verfasser des Entwurfs fungierte, da die CDC in ihrer Antwort auf den FOIA-Antrag einige Namen der Verfasser des Entwurfs geschwärzt hat. Ball wurde in der endgültigen Veröffentlichung nicht als Autor aufgeführt.

Ball antwortete nicht sofort auf die Frage, ob er an der Studie beteiligt gewesen sei.

Keine Erklärung für Änderungen

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gehörten alle Autoren dem COVID-19-Response-Team des CDC an.

Warum sie ihre Studie vor der Veröffentlichung veränderten, bleibt unklar.

Auf Nachfrage verwies das CDC an das US-Gesundheitsministerium, das bis zum Redaktionsschluss nicht reagierte.