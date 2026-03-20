Seymour Hersh: Die Angst, die Trump in den Krieg trieb

Das Schreckgespenst eines nuklearen Iran, so unreal es auch sein mag, lieferte die Begründung für das derzeitige Blutvergießen

Seymour Hersh

Eine Frau hält während einer Quds-Tag-Demonstration am 13. März in Teheran ein Poster des neuen Obersten Führers Mojtaba Khamenei. / Foto von Majid Saeedi/Getty Images.

In den Jahren, in denen Luftwaffengeneral Charles Brown Jr. als Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff diente – unter Präsident Joe Biden von 2023 bis zu seiner Entlassung durch Präsident Donald Trump Anfang 2025 – gab es hochgeheime Kontakte zwischen Brown, der heute an der Duke University tätig ist, und der militärischen Führung des Iran. Er hatte sogar einige indirekte Kontakte mit dem verstorbenen Ayatollah Ali Khamenei, dem kürzlich ermordeten Obersten Führer.

Aus diesen Kontakten, die sich auf einen früheren Luftkrieg zwischen Iran und Israel im letzten Jahr der Biden-Regierung bezogen, entstand die Geschichte eines internen Witzes über ein Golfspiel zwischen dem undurchschaubaren Ayatollah und dem Apostel Paulus. Am ersten Loch, einem langen Par vier, schlug Paulus den Abschlag geradewegs die Mitte des Fairways hinunter. Der Abschlag des Ayatollah hingegen landete seitlich in einem dichten Gebüsch, woraufhin ein Kaninchen den Ball aufnahm und ihn zurück aufs Fairway hoppelte. Paulus schlug daraufhin einen Eisenschlag aufs Grün, etwa dreieinhalb Meter vom Loch entfernt. Der zweite Schlag des Ayatollah landete in einem Sandbunker nahe dem Grün. Ein Vogel grub den Ball schnell aus und ließ ihn direkt ins Loch fallen – ein Birdie mit drei Schlägen. Daraufhin sagte Paulus zum Ayatollah: „Willst du weiter herumalbern oder Golf spielen?“

Dies ist eine Anspielung, auf typisch frech-amerikanische Weise, auf die Frage, ob Iran eine Bombe will, ob es eine haben könnte und – am wichtigsten – auf die langjährige Überzeugung Amerikas, dass Iran seine Atomwaffe gegen Israel einsetzen würde, sobald es eine besäße, selbst im Wissen, dass Israel bekanntermaßen über zahlreiche nukleare Sprengköpfe verfügt, die in Silos verborgen sind und kurzfristig Ziele im gesamten Iran treffen könnten.

Diese Angst, so wurde mir gesagt, stand im Zentrum der jüngsten Entscheidung Trumps, zuerst zuzuschlagen, bevor Iran eine Bombe herstellen und sie irgendwo gegen Israel oder den Westen einsetzen könnte.

„Das ist das Endspiel, über das wir“ – amerikanische und israelische Militärs sowie Diplomaten – „ständig sprechen“, sagte mir ein informierter US-Beamter. „Der Punkt, an dem gegenseitige Zerstörung nicht zugelassen werden kann.“ Dieser Punkt, so die langjährige gemeinsame Sicht Israels und der USA, wäre erreicht, wenn Iran schließlich die Fähigkeiten zur Urananreicherung, zur Herstellung von Sprengköpfen und zu deren Einsatz so weit beherrscht, dass es Israel mit einer Atomwaffe angreifen kann.

Es gibt jedoch keine Beweise – trotz vieler uninformierter Spekulationen –, dass Iran in der Lage ist, seinen bekannten Vorrat an Uran, selbst wenn er auf waffenfähiges Niveau angereichert wird, in eine solche Bombe umzuwandeln. Dieser Prozess erfordert, dass angereichertes Uran-Gas in einen Sprengkopf umgewandelt wird, der auf einer Rakete montiert, von einem U-Boot abgefeuert oder von einem Flugzeug abgeworfen werden kann und kontrolliert gezündet werden kann. Die ideale Anlage zur Herstellung eines solchen Geräts läge tief unter der Erde, um das Risiko von Unfällen oder technischen Fehlberechnungen zu minimieren, die eine nukleare Explosion auslösen könnten. Ein verräterisches Zeichen für eine solche unterirdische Anlage wären Luftschächte, die notwendig sind, um Sauerstoff für die Wissenschaftler und Techniker zuzuführen, die an der Umwandlung des hochradioaktiven Urans arbeiten.

Vor Jahrzehnten schrieb ich als Reporter für den New Yorker über die Schwierigkeiten, solche Luftschächte im Iran und in anderen Ländern zu finden, die verdächtigt wurden, nach nuklearen Fähigkeiten zu streben. Aus Sicherheits- und Tarnungsgründen müssten diese Luftschächte viele Kilometer von den geheimen unterirdischen Labors entfernt sein, in denen die Sprengköpfe hergestellt werden. Die US-Marine hatte einen Experten für genau diese Suche, der im Iran keine solchen Luftschächte fand, wohl aber weit entfernt von Moskau solche, die zu einem unterirdischen Kommandobunker führten, der im Falle eines Atomkriegs die russische militärische und politische Führung schützen sollte. Die Vereinigten Staaten verfügen über ähnliche Anlagen für ihre Führung in Washington. Trotz jahrelanger Versuche erhielt ich keine Genehmigung, diesen Spezialisten zu interviewen.

Es besteht die Möglichkeit, dass Trumps Entscheidung, den Iran massiv anzugreifen, durch seine Verärgerung über den aus seiner Sicht mangelhaften Verlauf einer Reihe von Gesprächen ausgelöst wurde, die von Oman vermittelt wurden und zwischen amerikanischen und iranischen Vertretern stattfanden. Eine dritte Gesprächsrunde fand in Genf zwei Tage vor dem von Trump angeordneten Angriff statt. Amerikas Hauptunterhändler, der ebenfalls im Immobiliengeschäft tätige Steve Witkoff, versäumte es, die mögliche Bedeutung eines kurzfristigen Vorschlags des iranischen Unterhändlers zu erkennen, der überraschende Flexibilität zeigte.

Das iranische Angebot wurde laut einer späteren Analyse der Arms Control Association, einer unabhängigen und angesehenen Organisation in Washington, von Witkoff in seinen anschließenden Pressebriefings völlig missverstanden. Die Organisation erklärte, er habe deutlich gemacht, dass er „nicht über ausreichende technische Expertise oder diplomatische Erfahrung verfügte, um effektive Diplomatie zu betreiben. Sein mangelndes Wissen und seine falsche Darstellung der iranischen Positionen und des Atomprogramms haben wahrscheinlich Trumps Einschätzung beeinflusst, dass die Gespräche nicht vorankommen und Iran nicht ernsthaft verhandelt.“

Der Bericht der ACA, verfasst von Kelsey Davenport, Direktorin für Nichtverbreitungspolitik, kommt zu dem Schluss, dass Trumps „Versäumnis, ein qualifiziertes Team zur Verhandlung mit Iran zu entsenden, unentschuldbar ist … Witkoffs Versäumnis, sich in die nukleare Materie einzuarbeiten und sich mit der notwendigen technischen Expertise zu umgeben, war ein Schaden für die US-amerikanischen und internationalen Ziele der Nichtverbreitung.“

Am Ende des aktuellen Krieges, so prognostiziert Davenport, werde die iranische Regierung „das Wissen“ – und wahrscheinlich einige der entscheidenden Materialien – behalten, „die notwendig sind, um Atomwaffen zu entwickeln und zu bauen, und möglicherweise sogar eine stärkere politische Motivation haben, dies zu tun.“

Es ist wahrscheinlich, dass Trump erneut von dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, seinem Mitstreiter in der nun die iranische Bevölkerung sowie militärische und politische Führung bedrohenden Luftkriegsstrategie, zu der Auffassung bewegt wurde, dass Iran niemals die Bombe besitzen dürfe – weil es sie zuerst gegen Israel einsetzen würde, selbst wenn dies zu enormer Zerstörung im Iran führen würde.

Das grundlegende Problem für Amerika und Israel, so der US-Beamte, sei, dass Iran „weder eine Atomwaffe noch ein System zu ihrer Auslieferung haben darf. Sie sind entschlossen, beides zu besitzen. Daher ist die Frage nicht, ob wir sie stoppen, sondern wann. Wenn wir uns im Timing irren und zu spät handeln und sie ihre Ziele erreichen, wären die Folgen für die Welt und den Großen Satan katastrophal.

„Haben wir die nationale Sicherheitspolitik vorweggenommen? Eine kluge nationale Sicherheitspolitik? Absolut. Abwarten ändert nichts an der Notwendigkeit – es macht es nur erheblich schwieriger, das Ziel zu erreichen.“