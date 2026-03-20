Das Ergebnis ändert sich nicht

Egon W. Kreutzer

mmer wieder das Gleiche zu tun und dennoch ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist ein Zeichen für Zuversicht, Ausdauer, Standhaftigkeit und Haltung.

Albert Einstein kam zu einem anderen Ergebnis. Aber das ist lange her.

Ich weiß nicht, warum mir jetzt ausgerechnet das Wörtchen „irreversibel“ in den Sinn kommt. Sie haben es vermutlich dieser Tage auch vernommen. Kanzler Merz hat dieses Wörtchen groß gemacht, um es dann als großes Wort gelassen auszusprechen. Wissen Sie, zuerst war ja das, was jetzt irreversibel ist, noch alternativlos. Das hatte die Physikerin mit der Richtlinienkompetenz so festgelegt. Das hat auch lange gehalten. Nun aber hat ein schlaues