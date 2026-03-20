Zwischenmeldung zum 3. Weltkrieg

Wie jüngst besprochen arbeiten wir an einem Artikel, der die aktuelle “interessante” Situation in Bezug auf den Irankrieg mit der Epsteinscheiße verknüpft.

Das kostet ganz viel Zeit, welche die diversen Vorstandsmitglieder, die wir erfun…, die es ganz sicher wirklich ehrlich alle gibt, nicht haben. Die Alternative wäre der Versuch, aus diesem Blog eine Einnahmequelle zu generieren. Das wollen wir nicht, weil wir am Beispiel anderer Blogs, welche die Lebenshaltungskosten ihrer Betreiber decken müssen, sehen, dass dieses Modell zu einem Modus des “Schreibens, weil was geschrieben werden muss” (und im schlimmsten Fall “schreiben, was die Leser lesen wollen”) führt. Boris Reitschuster hat auf seinem eigenen Blog einen erstaunlich reflektierten Artikel dazu veröffentlicht, seinen Kommentarbereich geschlossen und angekündigt, viel weniger zu schreiben, in dem Wissen, dass seine Zugriffszahlen und damit seine Einnahmen dadurch drastisch zurückgehen werden.