Wie geht es eigentlich Israel?

Peter Haisenko

Authentische Nachrichten über den Zustand Israels gibt es in den ÖRR-Medien nicht. Kann es nicht geben, denn Berichte oder gar Videos über Kriegsschäden stehen in Israel unter schweren Strafen. Unbestätigte Meldungen finden sich in alternativen Medien, aber auch die sind mit Vorsicht zu genießen.

Der Iran hat auf den unprovozierten Überfall Israels und der USA mit Gegenangriffen geantwortet. Auf Israel direkt und auf amerikanische Militäreinrichtungen im gesamten Arabischen/Persischen Golf. Das ist sein gutes Recht, nach allen internationalen Standards. Wir mussten lernen, dass das die Regierung der BRD anders sieht. Damit steht sie ziemlich allein und gegen das Völkerrecht. Aus den Emiraten am Golf kommen Meldungen durch, die von schweren Schäden dort berichten. Allerdings wird auch dazu in den ÖRR-Medien tendenziell einseitig berichtet. Es wird nicht differenziert zwischen Angriffen auf US-Basen und die Emirate