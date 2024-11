Eskalation droht! Biden gibt grünes Licht für die Ukraine, US-Langstreckenraketen für einen Angriff tief in Russland einzusetzen: Putin: wir werden ensprechend reagieren! Video

Wir wussten, dass dies kommen würde, und die Tatsache, dass das Regime bis kurz vor Bidens Ausscheiden aus dem Amt gewartet hat, um grünes Licht zu geben, spricht Bände darüber, wohin sie hoffen, diesen Krieg zu führen.

Die New York Times, Washington Post und Reuters berichteten am Sonntag, dass die Regierung von Joe Biden die Beschränkungen aufgehoben hat, welche der Ukraine bisher den Einsatz von US-Langstreckenraketen untersagten, um Ziele tief in russischem Gebiet anzugreifen.

Der Bericht wurde der New York Times in typischer Weise von drei ungenannten Quellen aus dem Untergrund zugespielt.

Diese Entwicklung markiert „eine signifikante Änderung der US-Politik im Ukraine-Russland-Konflikt“, berichtet Reuters, während die US-Politik in Wirklichkeit immer auf eine Eskalation des Krieges abzielte, wobei dieser jüngste Schritt zweifellos schon vor Monaten geplant wurde, um kurz vor Trumps Amtsantritt wie ein Hammer auf Russland niederzugehen.

Das ist keine Überraschung. Wir wussten, dass es kommen würde. Wir haben viele Male vorhergesagt, dass die US-Regierung grünes Licht für solche Angriffe geben würde, weil wir wissen, dass der tiefe Staat der USA den Krieg weiter eskalieren lassen will, bevor Donald Trump das Weiße Haus übernimmt. Ihre Hoffnung ist, dass der Ansturm auf den Dritten Weltkrieg bis zum 20. Januar so stark wird, dass Trump ihn nicht mehr aufhalten kann.

Die Ukraine plane, in den kommenden Tagen ihre ersten Langstreckenangriffe durchzuführen, sagten die Quellen, ohne aus Gründen der operativen Sicherheit Einzelheiten zu nennen.

Der Schritt der Vereinigten Staaten, der etwas mehr als zwei Monate vor dem Amtsantritt des gewählten Präsidenten Donald Trump am 20. Januar erfolgt, kommt nach monatelangen Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskiy, dem ukrainischen Militär den Einsatz von U.US-Waffen einzusetzen, um russische Militärziele weit entfernt von der ukrainischen Grenze zu treffen.

„Wir werden Atomwaffen einsetzen, wenn eine feindliche Rakete oder eine Drohne in großer Zahl auf Russland abgefeuert wird oder wenn diese Waffen russisches Territorium betreten.“

Die Änderung folgt auf die Stationierung nordkoreanischer Bodentruppen zur Ergänzung der eigenen Streitkräfte, eine Entwicklung, die in Washington und Kiew Alarm ausgelöst hat, obwohl die Nordkoreaner nicht in der Ukraine, sondern nur in Russland selbst sind, wo sie daran arbeiten, eine ukrainische Invasion in die russische Region Kursk abzuwehren.

Die ersten Tiefflugangriffe der Ukraine werden wahrscheinlich mit ATACMS-Raketen durchgeführt, die eine Reichweite von bis zu 190 Meilen haben, so die ungenannten Quellen aus der Tiefe des Staates gegenüber der New York Times.

Ich habe vorausgesagt, dass der Dritte Weltkrieg in Osteuropa ausbrechen wird und dass das Endspiel darin besteht, NATO-Truppen gegen Russland kämpfen zu lassen, um Putin zu stürzen und ein westliches Marionettenregime zu installieren. Die Quintessenz ist, dass der Westen die Kontrolle über Russlands riesige natürliche Ressourcen sichern will/muss, wenn er seine grüne Agenda vollständig umsetzen will.

Wie Sie der nachstehenden Grafik entnehmen können, verfügt Russland über mehr wichtige natürliche Ressourcen als jedes andere Land der Welt. Alle Kriege werden um Ressourcen geführt. Russland hat sie. Der Westen will sie.

Donald Trump hat sich gegen die grüne Agenda gestellt und wird deshalb von den Globalisten gerne als russischer Aktivposten bezeichnet. Aber wird Trump den Krieg in der Ukraine beenden können? Das bleibt abzuwarten.

Hier als Erinnerung was Putin gesagt hatte sollte es so weit kommen:

Hier erklärt Robert F. Kennedy Jr., wie der militärisch-industrielle Komplex auf beiden Seiten des Stellvertreterkriegs der Ukraine gegen Russland profitiert.

Aus dem Video:

Übersetzung des Videos ins Deutsche:

Das ist ein Krieg, der niemals hätte stattfinden dürfen. Es ist ein Krieg, den die Russen wiederholt auf Bedingungen zu regeln versucht haben, die sowohl für die Ukraine als auch für uns sehr, sehr vorteilhaft gewesen wären. Das Hauptanliegen war, dass wir die NATO aus der Ukraine heraushalten.

Die großen Militärunternehmen wollen ständig neue Länder in die NATO aufnehmen. Warum? Weil diese Länder dann ihre militärischen Anschaffungen an die NATO-Waffenspezifikationen anpassen müssen, was bedeutet, dass bestimmte Unternehmen – Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing und Lockheed – einen sicheren Markt bekommen.

Im März 2022 haben wir 113 Milliarden Dollar bereitgestellt. Nur um Ihnen ein Beispiel zu geben: Mit diesem Geld hätten wir fast jedem obdachlosen Menschen in diesem Land ein Zuhause bauen können. Seitdem haben wir weitere 24 Milliarden Dollar bereitgestellt, das war vor zwei Monaten, und jetzt bittet Präsident Biden um weitere 60 Milliarden Dollar. Aber die richtig großen Kosten werden nach dem Krieg kommen, wenn wir die Ukraine und all die Dinge wiederaufbauen müssen, die wir zerstört haben.

Mitch McConnell wurde gefragt: „Können wir es uns wirklich leisten, 113 Milliarden Dollar für die Ukraine auszugeben?“ Er sagte: „Keine Sorge, es geht eigentlich nicht wirklich an die Ukraine, es geht an die amerikanischen Verteidigungshersteller.“ Damit hat er zugegeben, dass es sich um ein Geldwäscheprogramm handelt. Und wer, denken Sie, besitzt jedes dieser Unternehmen? BlackRock.

Tim Scott sagte während der republikanischen Debatte: „Keine Sorge, es ist kein Geschenk an die Ukraine, es ist ein Darlehen.“ Also, heben Sie die Hand, wenn Sie glauben, dass dieses Darlehen jemals zurückgezahlt wird. Natürlich wird es das nicht. Warum nennen sie es also ein Darlehen? Weil sie, wenn sie es ein Darlehen nennen, Darlehensbedingungen auferlegen können. Und was sind die Darlehensbedingungen?

Erstens, ein extremes Sparprogramm. Wenn Sie also arm in der Ukraine sind, werden Sie für immer arm bleiben. Zweitens, und das ist am wichtigsten: Die Ukraine muss alle staatlichen Vermögenswerte zum Verkauf an multinationale Konzerne anbieten, einschließlich ihres gesamten Agrarlands – dem größten Einzelvermögen in Europa. Die Ukraine hat eine tausendjährige Kriegsgeschichte um dieses Land. Es ist das reichste Ackerland der Welt, der Brotkorb Europas.

500.000 sind gestorben, um dieses Land als Teil der Ukraine zu halten. Sie wussten mit ziemlicher Sicherheit nichts von dieser Darlehensbedingung. 30 % dieses Landes wurden bereits verkauft. Die Käufer waren Dupont, Cargill und Monsanto. Und wer, denken Sie, besitzt all diese Unternehmen? BlackRock.

Im Dezember hat Präsident Biden den Auftrag zum Wiederaufbau der Ukraine vergeben. Und wer, denken Sie, hat diesen Auftrag erhalten? BlackRock. Sie tun das direkt vor unseren Augen. Es ist ihnen nicht einmal mehr wichtig, dass wir es wissen, weil sie wissen, dass sie damit durchkommen können.

Und warum wissen sie das? Weil sie eine Strategie haben. Und diese Strategie ist eine alte Strategie: Sie halten uns im Krieg miteinander. Sie halten uns im Hass gegeneinander. Sie lassen Republikaner gegen Demokraten kämpfen, Schwarze gegen Weiße, und schaffen all diese Spaltungen…