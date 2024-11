Zum Ende seiner Amtszeit verschärft Biden das nukleare Säbelrasseln

Caitlin Johnstone

Wir leben in düsteren und gefährlichen Zeiten. Die New York Times berichtet, dass die Biden-Regierung der Ukraine die Erlaubnis erteilt hat, mit US-gelieferten Langstreckenraketen russische und nordkoreanische Militärziele innerhalb Russlands anzugreifen – ein weiterer gefährlicher Schritt in Richtung nuklearer Eskalation in diesem schrecklichen Stellvertreterkrieg.

Die New York Times weist zu Recht darauf hin, dass die Genehmigung der Ukraine zur Nutzung von ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von etwa 300 Kilometern lange ein kontroverses Thema innerhalb der Biden-Regierung war, da befürchtet wurde, dies könnte militärische Vergeltungsmaßnahmen Russlands gegen die USA provozieren. Diese rücksichtslose Eskalation wurde jedoch genehmigt, obwohl anonyme US-Beamte gegenüber der New York Times eingeräumt haben, dass sie „nicht erwarten, dass diese Maßnahme den Verlauf des Krieges grundlegend verändert.“

Wie Dave DeCamp von Antiwar bemerkt, sagte Wladimir Putin bereits im September, dass die NATO mit Russland „im Krieg“ sei, wenn sie der Ukraine erlaubt, westliche Waffen für Langstreckenangriffe auf russisches Territorium zu nutzen. Dies ist eine der klarsten Warnungen, die je ausgesprochen wurden. Die New York Times berichtet, dass Bidens Kurswechsel „zwei Monate vor dem Amtsantritt des designierten Präsidenten Donald J. Trump erfolgt, der geschworen hat, die Unterstützung der Ukraine zu begrenzen.“ Es ist erwähnenswert, dass letzte Woche von der Telegraph berichtet wurde, dass der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron Pläne geschmiedet hätten, um jeden Versuch Trumps, die US-Unterstützung für die Ukraine zu reduzieren, zu untergraben, indem sie Biden drängten, Langstreckenraketenangriffe auf russisches Territorium zu genehmigen.

Interessant ist jedoch auch, dass Mike Waltz, der nächste nationale Sicherheitsberater von Trump, am Tag vor den US-Wahlen selbst die Idee unterstützt hatte, Langstreckenraketenangriffe auf Russland zu autorisieren, um Moskau unter Druck zu setzen, den Krieg zu beenden. Sein Plan, die USA aus dem Konflikt herauszuhalten, sieht eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland und die „Entfesselung“ der Langstreckenwaffen vor, die die USA der Ukraine liefern, um Putin zu einem Friedensabkommen zu drängen.

Während dies als Maßnahme einer Regierung dargestellt wird, die gegenüber Russland eine härtere Haltung einnimmt, um eine angeblich friedensfördernde Politik einer nachfolgenden Regierung zu blockieren, könnte es sich in Wirklichkeit um eine Unterstützung handeln, die der nächsten Regierung einen ohnehin geplanten Kurswechsel erleichtert. So oder so ist es Wahnsinn.

Putin ordnete im September Änderungen an Russlands Nukleardoktrin an, um solche Eskalationen abzuwehren, indem er die Schwelle für den Einsatz nuklearer Waffen zur Verteidigung der Russischen Föderation senkte. Doch die USA ignorieren diese rote Linie ebenso wie die, deren Überschreitung zur Invasion der Ukraine führte. Dass sie jetzt auch noch einen weiteren nuklear bewaffneten Staat wie Nordkorea in die Eskalation einbeziehen, macht die Situation nur noch gefährlicher.

Berichten zufolge schätzten US-Geheimdienste im Jahr 2022 die Wahrscheinlichkeit, dass Russland eine Atomwaffe in der Ukraine einsetzt, auf bis zu 50 %. Doch die Biden-Regierung trieb diesen Stellvertreterkrieg dennoch voran. Diese Akteure gehen irrationale Risiken ein, um Agenden durchzusetzen, die selbst nach ihren eigenen Einschätzungen kaum nennenswerte Vorteile bringen.

