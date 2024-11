Studie zeigt das Weltweit die mRNA-„Impfstoffe“ abgelehnt werden

Eine Gruppe von Wissenschaftlern des Collaborating Centre for Infectious Disease Epidemiology and Control der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der School of Public Health der LKS Faculty of Medicine an der Universität Hongkong, führte eine umfassende Social-Listening-Analyse durch. Dabei kombinierten sie große Sprachmodelle (LLMs), manuelle Validierung und unüberwachtes maschinelles Lernen, um die Einstellungen zu mRNA-Impfstoffen und Therapeutika auf Twitter zwischen Juni 2022 und Mai 2023 zu bewerten. Die Ergebnisse wurden mit Daten aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) abgeglichen.

Unter der Leitung von Dr. Leesa Lin, Assistenzprofessorin an der London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), zeigte die Studie auf, dass die Öffentlichkeit trotz der Fortschritte durch den COVID-19-mRNA-Impfstoff skeptisch bleibt. Die Autoren warnen vor einem ernsthaften Risiko, das Unternehmen wie Moderna wirtschaftlich beeinträchtigen könnte: das potenzielle Risiko, dass künftige mRNA-basierte Innovationen von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden.

Dies ist aus mehreren Gründen eine wichtige Studie. Die wichtigste Erkenntnis ist die zwar nicht überraschende, aber dennoch auffällige Schlussfolgerung hinsichtlich des Ausmaßes an Angst, Unsicherheit und Zweifeln im Zusammenhang mit den COVID-19-mRNA-Gegenmaßnahmen.

Wichtig ist, dass die Autoren der Studie die Durchführbarkeit des Einsatzes von großen Sprachmodellen (LLMs), einer Form der künstlichen Intelligenz, für die Durchführung und Verfeinerung von Stimmungs- und Inhaltsanalysen im Kontext des Vertrauensrahmens der Autoren feststellen. Die Validierung ihres Ansatzes bedeutet einen deutlichen Fortschritt bei den Forschungsmethoden für Social Listening im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Diese Studie zeigt „das transformative Potenzial dieser fortschrittlichen Computermodelle zur schnellen und effektiven Analyse öffentlicher Stimmungen und Bedenken, ohne dass dafür von Menschen erfasste Daten erforderlich sind.“

Ein solches LLM-gespeistes Modell ist insbesondere bei Krisen im Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung und kann nicht nur schnellere Erkenntnisse liefern, sondern auch politische Entscheidungsträger in die Lage versetzen, rascher auf sich entwickelnde Situationen zu reagieren. Die Hoffnung ist, dass diese Fähigkeit den Kommunikationsfachleuten im öffentlichen Gesundheitswesen helfen kann, Strategien und Interventionen im Bereich der Gesundheitskommunikation zu unterstützen und zu verbessern.

Dr. Leesa Lin, Assistenzprofessorin an der London School of Hygiene & Tropical Medicine; Korrespondierende Autorin