Kanadische Krebspatienten werden zur Euthanasie gedrängt, um lange Wartelisten für Behandlungen zu vermeiden

Frank Bergman

Kanadische Regierungsärzte haben Berichten zufolge damit begonnen, Krebspatienten zu drängen, sich für Euthanasie zu entscheiden, anstatt auf langen Listen auf eine Behandlung durch Onkologen zu warten.

Kanadas vom Steuerzahler finanziertes sozialisiertes Gesundheitssystem hat lange Wartelisten für Krebsbehandlungen, so dass viele verzweifelt nach Alternativen suchen.

Die von der Regierung finanzierten Ärzte raten den Patienten jedoch dringend, die langen Wartezeiten auf eine Krebsbehandlung zu vermeiden, indem sie sich stattdessen für das kanadische Programm Medical Assistance in Dying (MAiD) anmelden.

Ein häufiges Thema in Kanada ist die Theorie, dass kranke und verarmte Bürger Euthanasie wählen sollten, um das System im Interesse des „Gemeinwohls“ zu entlasten.

Wie Slay News bereits berichtet hat, gehören die kanadischen Euthanasiegesetze zu den freizügigsten der Welt.

Nach den kanadischen Euthanasiegesetzen kann fast jeder, der sich auf irgendeine Form von Härte oder Behinderung beruft, ärztlich assistierten Suizid erhalten, unabhängig davon, wie geringfügig diese Behinderungen auch sein mögen.

In einer kürzlich von The Associated Press veröffentlichten Horrorgeschichte wurde Alan Nichols, 61, nach einer kurzen einmonatigen Wartezeit erfolgreich getötet, da er an Hörverlust litt.

Abgesehen von Anfällen von Depressionen wegen seines Gehörs war Nichols ansonsten gesund.

Sein Bruder behauptete jedoch, die Ärzte hätten Nichols dazu gedrängt, sich selbst zu töten.

Nichols‘ Familie sagte, dass das Krankenhauspersonal ihm geholfen hat, Euthanasie zu beantragen und ihn dazu gedrängt hat, eine Geschichte, die viele Male von anderen behinderten oder kranken Kanadiern wiederholt worden ist.

Leider haben viele Kanadier berichtet, dass sie zu MAiD überredet wurden.

Wie Slay News bereits berichtet, hat sich kürzlich ein kanadischer Mann zu Wort gemeldet, der sich „völlig traumatisiert“ und verletzt fühlte, weil er „mehrfach“ zur Euthanasie gedrängt wurde.

Er sagte, die Ärzte hätten wenig Interesse daran gehabt, ihn während seines Krankenhausaufenthaltes angemessen zu versorgen.

Stattdessen konzentrierten sich die Ärzte darauf, den Patienten davon zu überzeugen, sich selbst zu töten.

MAiD wurde 2016 eingeführt und war zunächst nur für unheilbar Kranke verfügbar.

Im Jahr 2021 weitete die Trudeau-Regierung die tödliche Praxis jedoch auf Menschen aus, die nicht vom Tod bedroht sind, aber an einer chronischen Krankheit leiden.

MAiD gilt zwar noch nicht für psychisch Kranke, aber das liegt nicht an mangelnden Bemühungen der liberalen Regierung von Premierminister Justin Trudeau.

Die Regierung beschloss, die Ausweitung der Euthanasie auf Menschen, die ausschließlich an solchen Krankheiten leiden, bis 2027 zu verschieben, nachdem Kanadier und prominente Ärzte dagegen protestiert hatten.

Mehrere Ärzte wehrten sich und sagten, sie würden sich weigern, psychisch kranke Bürger zu euthanasieren, wie Slay News zu der Zeit berichtete.

In der Dienstagssendung der Epoch Times, American Though Leaders, sprach Jan Jekielek mit Wesley J. Smith.

Smith ist Rechtsanwalt, öffentlicher Redner, preisgekrönter Autor und Vorsitzender des Discovery Institute Centre on Human Exceptionalism.

Während des Gesprächs gingen sie auf seine Arbeit zu Bioethik und Euthanasie ein.

Smith enthüllte, dass Patienten, die an behandelbaren Krebsarten leiden, sich für Sterbehilfe entscheiden, weil sie einen Termin bei einem Onkologen für eine Behandlung bekommen.

„Wir sehen in Kanada auch den Beginn einer Situation, in der Patienten, die aufgrund der langen Warteliste nur schwer einen Onkologen finden, darum bitten, getötet zu werden, weil sie keine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung bekommen können“, sagte Smith.

„Assistierter Suizid und Euthanasie sind ein Symptom, nicht die Ursache, und es gibt einen tiefen Nihilismus, der die Gesellschaft auf vielen Ebenen infiziert zu haben scheint.

„Wenn ein Land oder ein Staat Sterbehilfe oder Selbstmord legalisiert, kann es sich nicht mehr als Anti-Suizid-Land bezeichnen, weil es einige Selbstmorde ausdrücklich billigt“, sagte Smith.

„Es ist eine sehr gefährliche Bewegung, die diese Art des Sterbens im Gegensatz zum natürlichen Tod normalisiert.“

Unten finden Sie einen Trailer für das Interview von Epoch TV mit Smith.

Das vollständige Interview können Sie auf Epoch TV HIER sehen.

Die jüngsten Berichte zeigen, dass MAiD die sechsthäufigste Todesursache in Kanada ist.

In den Top 10 der führenden Todesursachen von Statistics Canada für den Zeitraum 2019 bis 2022 wurde sie jedoch nicht als solche aufgeführt.

Auf die Frage, warum MAiD nicht in die Liste aufgenommen wurde, erklärte die Behörde, dass sie als Haupttodesursache die Krankheiten erfasst, die Kanadier dazu veranlasst haben, ihr Leben durch Sterbehilfe zu beenden, und nicht die eigentliche Todesursache.

Nach Angaben von Health Canada starben im Jahr 2022 13.241 Kanadier durch tödliche MAiD-Injektionen.

Dies entspricht 4,1 Prozent aller Todesfälle im Land in diesem Jahr.

Gegenüber 2021 bedeutet dies einen Anstieg um 31,2 Prozent.

Die Zahlen für 2023 wurden noch nicht veröffentlicht, aber alles deutet darauf hin, dass die Situation noch düsterer sein wird als 2022.