Was macht Donald Trump?

Larry C. Johnson

Lassen Sie mich vorweg sagen, dass ich kein „Trump-Fan“ bin. Aber ich bin mir sicher, dass das, was ich gleich schreiben werde, einige von Ihnen dazu veranlassen wird, mich dessen zu bezichtigen. Sei´s drum. Wenn Sie sich mein heutiges Interview mit Danny Davis anhören, war ich ziemlich beunruhigt über die (noch unbestätigte) Nachricht, dass Trump plant, Marco Rubio zum Außenminister zu ernennen. Rubio ist in jeder Hinsicht ein Leichtgewicht und kein tiefgründiger strategischer Denker.

Aber dann kam heute Abend die Sensation: Trump hat den Fox-News-Moderator Pete Hegseth als Verteidigungsminister nominiert. Wow!!! Hegseth hat, abgesehen davon, dass er in der Armee gedient hat, keine Erfahrung in der Leitung einer gigantischen Bürokratie wie dem Verteidigungsministerium. Was zum Teufel denkt sich Trump dabei? Ich denke, es ist ganz einfach: Er setzt Loyalisten in Schlüsselpositionen ein, die nicht durch den militärisch-industriellen Komplex oder die Lobbyisten des Verteidigungsministeriums kompromittiert oder ihnen verpflichtet sind. Ich kenne einen dieser Lobbyisten (wir waren früher Nachbarn), und ich garantiere Ihnen, dass er heute Abend wütend ist. Trump sendet dem „Deep State“ eine unmissverständliche Botschaft – ich werde das Sagen haben.

Hegseth ist auch kein Geschöpf einer der vielen Washingtoner „Denkfabriken“, die zu einem großen Teil vom militärisch-industriellen Komplex und der zionistischen Lobby finanziert werden. Trump hat Hegseth nicht ausgewählt, weil der ehemalige Armeeoffizier einen großartigen Plan zur Reformierung des aufgeblähten, korrupten US-Verteidigungskomplexes hat. Er hat ihn ausgewählt, weil von Hegseth erwartet wird, dass er Befehle befolgt und tut, was Trump will. Möchte jemand darauf wetten, dass Elon Musk und Vivek Ramaswamy, die angekündigt wurden, um das Department of Government Efficiency zu beaufsichtigen, dem Verteidigungsministerium gehörig auf den Zahn fühlen werden?

Trump hat auch den ehemaligen Kongressabgeordneten und ehemaligen Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes (DNI), John Ratcliffe, als Kandidaten für die Leitung der CIA benannt. Meiner Meinung nach ist das eine ausgezeichnete Wahl. Ratcliffe ist ein geradliniger Schütze und kein Egoist, der wie Mike Pompeo Präsident werden will. Aufgrund seiner früheren Tätigkeit als DNI-Direktor weiß Ratcliffe, wo einige der Leichen bei der CIA begraben sind, und er wird eine Schlüsselrolle bei der Freigabe der JFK-Akten spielen.

Ich weiß, dass viele von Ihnen überzeugt sind, dass Trump unter den Einfluss der AIPAC/Zionisten geraten ist. Sie mögen Recht haben, aber ich denke, es besteht noch Hoffnung, dass Trump noch nicht völlig gefangen ist. Ich möchte Sie an einige vergangene Vorfälle erinnern. Erstens hat Trump in einem „Sixty Minutes“-Interview nach seiner Niederlage im Jahr 2020 Bibi Netanjahu dafür gescholten, dass er Joe Biden als Erster gratuliert hat. Trump benutzte ein Schimpfwort, um Netanyahu zu beschreiben. Zweitens haben die meisten Juden in den Vereinigten Staaten – mindestens 70 % – für Harris und nicht für Trump gestimmt. Drittens hat Trump Berichten zufolge Netanjahu gewarnt, dass der Krieg in Gaza bis zum 20. Januar beendet sein muss.

Ich möchte hier eine differenzierte Aussage machen. Trump wird sich nicht reflexartig den radikalen Zionisten unterwerfen. Es sei daran erinnert, dass er auch gute Beziehungen zu den Haredim hat – den ultraorthodoxen Juden, die den Staat Israel ablehnen. Ich behaupte zwar nicht, dass Trump sich auf die Seite der Palästinenser stellen wird, aber ich bezweifle, dass er wie Biden Israel alles geben wird, was es braucht, um das Gemetzel fortzusetzen.

Wir dürfen nicht vergessen, dass Trump gemocht werden will. Er hat auch den muslimischen Amerikanern einige Versprechen gemacht. Ich glaube nicht, dass Trump sich darüber im Klaren ist, wie isoliert die Vereinigten Staaten von den arabischen und muslimischen Nachbarn Israels sind. MBS in Saudi-Arabien, der vor vier Jahren kurz davor stand, mit Trump ein Abkommen über diplomatische Beziehungen zu Israel zu schließen, spricht jetzt mit anderer Stimme. Es wird keine Beziehungen zu Israel geben, solange es keinen sicheren palästinensischen Staat gibt. Um diesen Punkt zu unterstreichen, reiste der saudische Verteidigungsminister letzte Woche nach Teheran, um seinen iranischen Amtskollegen zu treffen.

Auch wenn ich bereit bin, Trump den Vorteil des Zweifels zuzugestehen, bleibe ich bei meiner Überzeugung, dass er seine Präsidentschaft und möglicherweise die Nation zerstören wird, wenn er die USA in einen Krieg gegen den Iran oder China führt. Mein Rat: Warten wir ab, was Trump in seiner ersten Woche im Amt tut. Wenn ich dann falsch liege, werde ich die Prügel einstecken, die ich verdiene. Bis dahin sollten Sie Ihr Pulver trocken halten. Trump versucht, mit der aufgeblähten US-Regierung etwas zu tun, was noch nie versucht wurde, zumindest bis jetzt.