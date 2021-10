Ethereum (ETH) nähert sich $4000

Ethereum (ETH) nähert sich 3450 Euro in Multi-Wochen-Hoch, Mark Cuban sieht starken Aufwärtstrend

Die zweitgrößte Krypto-Währung der Welt, Ethereum (ETH), hat die Entwicklung des Bitcoin Kurses nachvollzogen. Zurzeit wird Ethereum (ETH) mit einem Preis von 3.838 $ und einer Marktkapitalisierung von 452 Mrd. $ um 5,46 % höher gehandelt.

Dies ist das erste Mal in den letzten sechs Wochen, dass der ETH-Kurs die Marke von $3.800 überschritten hat. Nachdem sich Ethereum (ETH) eine Zeit lang bei etwa $3.300 konsolidiert hatte, macht es nun einen Sprung auf $4.000 und vielleicht darüber.

Die zweitgrößte Krypto-Währung der Welt gewinnt weiter an Stärke, wenn wir uns ihre On-Chain Fundamentaldaten ansehen. Das gesamte ETH-Angebot an den Börsen ist weiterhin rückläufig. Es gibt einen massiven Abfluss von ETH von den zentralen Börsen in die Cold Wallets. Darüber hinaus hat die Gesamtzahl der ETH in den Ethereum-2.0-Depotverträgen die Marke von 8 Millionen überschritten.

Total value in the ETH 2.0 deposit contract almost at 8 Million ETH. 👀 pic.twitter.com/mNx9DhLBn5 — Documenting Ethereum 🦇🔊 (@DocumentEther) October 11, 2021

Mark Cuban: Ethereum hat das „meiste Steigerungspotential“

In einem Gespräch mit CNBC am Mittwoch, den 13. Oktober, sagte Mark Cuban, dass er die Zukunft von Ethereum optimistischer einschätzt. Auf die Frage, welche Krypto-Währung er Anfängern im Krypto-Bereich empfehlen würde, nannte Cuban Ethereum (ETH).

„Als Investition denke ich, dass Ethereum das meiste Potenzial hat“, fügte er hinzu.

Cuban fügte weiter hinzu, dass Ethereum einer „echten Währung“ am nächsten kommt und er sich wünschte, er hätte früher mehr davon gekauft. Das Ethereum Ökosystem hat in diesem Jahr angesichts der starken Nachfrage nach dezentraler Finanzierung (DeFi) und NFTs ein fulminantes Wachstum erlebt.

Kürzlich lobte der Immobilienmilliardär Barry Sternlicht in einem Gespräch mit CNBC ebenfalls Ethereum. Er sagte:

Bitcoin ist eine „dumme“ Münze, sie hat keinen wirklichen Zweck, außer als Wertaufbewahrungsmittel zu dienen, und sie ist wahnsinnig volatil. Ethereum, von dem ich etwas besitze, ist ein programmierbarer Bitcoin, und es gibt tonnenweise andere Münzen, die auf diesem System aufbauen.

Die Zuflüsse institutioneller Anleger in Ethereum (ETH) sind seit Anfang 2021 kontinuierlich gestiegen. Sobald der Bitcoin-ETF auf den Markt kommt, werden die Finanzakteure sehr bald damit beginnen, einen Ethereum-ETF zu beantragen.