VAERS meldet 2 weitere Todesfälle bei Teenagern, während das FDA-Gremium Moderna und J&J Auffrischungsimpfungen empfiehlt

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 798.636 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 16.766 Todesfälle und 117.399 schwere Verletzungen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 8. Oktober 2021 gemeldet wurden.

Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 8. Oktober 2021 insgesamt 798.636 unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfungen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden. Die Daten enthalten insgesamt 16.766 Meldungen über Todesfälle – ein Anstieg um 456 gegenüber der Vorwoche – und zwei weitere Meldungen über Jugendliche, die nach der Impfung starben.

Im gleichen Zeitraum wurden 117.399 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, gemeldet – 5.478 mehr als in der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 8. Oktober 2021 604.160 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 7.674 Todesfälle und 48.958 schwere Verletzungen.

Von den bis zum 8. Oktober gemeldeten 7.674 Todesfällen in den USA traten 11 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 16 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 28 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 8. Oktober 400,3 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind: 232 Millionen Dosen von Pfizer, 153 Millionen Dosen von Moderna und 15 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Die Daten stammen direkt aus Berichten, die bei VAERS eingereicht wurden, dem wichtigsten staatlich finanzierten System zur Meldung von Impfschäden in den USA.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die diese Woche in den USA veröffentlichten Daten für 12- bis 17-Jährige zeigen:

21.652 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 1.304 als schwerwiegend eingestufte und 24 gemeldete Todesfälle. Zwei der 24 Todesfälle waren Selbstmorde.

Der jüngste Todesfall betrifft einen 15-jährigen Jungen, der sechs Tage nach der Verabreichung seiner ersten Dosis des Impfstoffs COVID von Pfizer starb. Laut seinem VAERS-Bericht (VAERS-Identifikationsnummer 1764974) klagte der zuvor gesunde Teenager fünf Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs über kurze einseitige Schulterschmerzen. Am nächsten Tag spielte er mit zwei Freunden an einem Gemeindeteich, schwang sich auf eine Seilschaukel, drehte sich in die Luft und landete mit den Füßen voran im Wasser. Er tauchte auf, lachte und sagte zu seinen Freunden: „Wow, das tat weh!“ Dann schwamm er wie üblich unter Wasser zum Ufer, tauchte aber nicht wieder auf.

Eine Autopsie ergab keine äußeren Anzeichen für eine Kopfverletzung, aber es wurde eine kleine subgaleale Blutung – eine seltene, aber tödliche Blutungsstörung – über dem linken Hinterkopf festgestellt. Außerdem wies der Junge eine leicht erhöhte Herzmasse, eine vergrößerte Wanddicke der linken Herzkammer und kleine Myokardentzündungsherde an der Seitenwand der linken Herzkammer mit Myozytennekrose auf, die auf einen Myokardinfarkt schließen lassen.

Ein weiterer Todesfall aus jüngster Zeit betrifft eine 16-jährige Frau (VAERS I.D. 1757635), die über Müdigkeit klagte und einen Tag nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb.

57 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

529 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 508 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.117 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Die in dieser Woche veröffentlichten VAERS-Daten aus den USA für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 8. Oktober 2021 zeigen für alle Altersgruppen zusammen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Von den 2.973 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 41 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

661 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 40 % der Fälle auf Pfizer, 31 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

1.995 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

10.131 Berichte über Störungen der Blutgerinnung. Davon wurden 4.407 Berichte Pfizer, 3.654 Berichte Moderna und 2.018 Berichte J&J zugeschrieben.

2.818 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 1.782 Fälle Pfizer, 915 Fälle Moderna und 111 Fälle dem Impfstoff COVID von J&J zugeschrieben wurden.

FDA-Gremium befürwortet einstimmig Moderna, J&J-Auffrischungsimpfungen für ältere Menschen und Hochrisikopatienten

Wie CNBC berichtet, hat ein Beratungsgremium der US-Arzneimittelbehörde (FDA) heute einstimmig beschlossen, den COVID-Einzelimpfstoff von J&J für die mehr als 15 Millionen Amerikaner zu empfehlen, die bereits die erste Dosis erhalten haben.

Das Gremium empfahl Auffrischungsimpfungen für alle Personen ab 18 Jahren, die mindestens zwei Monate nach der ersten Dosis geimpft wurden.

Viele Mitglieder des Gremiums waren der Meinung, dass es sich um einen Impfstoff mit zwei Dosen handeln sollte, ähnlich wie bei den Impfstoffen von Moderna und Pfizer.

Am Donnerstag empfahl das Beratungsgremium der FDA einstimmig Auffrischungsdosen des COVID-Impfstoffs von Moderna für Amerikaner ab 65 Jahren und für Personen, die ein hohes Risiko einer schweren Erkrankung oder einer beruflichen Exposition gegenüber dem Virus haben, wie Reuters berichtete.

„Die Daten selbst sind nicht sehr aussagekräftig, aber sie gehen sicherlich in die Richtung, die dieses Votum rechtfertigt“, sagte Dr. Patrick Moore von der University of Pittsburgh School of Medicine. Moore sagte, er habe für die Moderna-Booster gestimmt, die weitgehend auf einem „Bauchgefühl und nicht auf wirklich seriösen Daten“ beruhten.

Moderna-Aktien stiegen nach der Abstimmung um fast 3 % auf 330,71 $.

Wenn die FDA die Empfehlung des Gremiums für Auffrischungsimpfungen der COVID-Impfstoffe von J&J und Moderna annimmt, wird die CDC spezifische Empfehlungen dazu abgeben, wer die Impfungen erhalten sollte. Die Impfstoffberater der CDC werden nächste Woche zusammentreffen.

Das Weiße Haus fordert die Gouverneure auf, sich auf die Impfung von Kleinkindern vorzubereiten, auch wenn die FDA die Impfung noch nicht genehmigt hat

In einem privaten Telefongespräch mit den Gouverneuren der Nation am Dienstag forderte das Weiße Haus die Staaten auf, sich darauf vorzubereiten, Kinder im Alter von 5 Jahren bis Anfang November zu impfen, obwohl die FDA noch keine Notfallzulassung für COVID-Impfstoffe für die Altersgruppe von 5 bis 11 Jahren erteilt hat.

Nach Angaben von NBC News hat die Regierung Biden 65 Millionen pädiatrische Dosen des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech gekauft – genug, um schätzungsweise 28 Millionen Kinder zu impfen, die in Frage kämen, wenn die FDA den Antrag von Pfizer auf Impfung der jüngeren Altersgruppe genehmigen würde.

Die Behörde teilte den Anbietern letzte Woche mit, dass der Impfstoff für Kinder innerhalb einer Woche nach der FDA-Genehmigung an Tausende von Standorten, darunter Bundesstaaten, Apotheken, Schulen und medizinische Einrichtungen, ausgeliefert werden wird. Der pädiatrische Impfstoff von Pfizer wird ein Drittel der Menge betragen, die Erwachsenen verabreicht wird.

Eltern aus Indiana berichten von Nebenwirkungen bei ihren Kindern, denen irrtümlich eine Dosis des COVID-Impfstoffs für Erwachsene verabreicht wurde

Joshua und Alexandra Price brachten ihren vierjährigen Sohn und ihre fünfjährige Tochter vor einer Woche zur Grippeschutzimpfung in einen Walgreens in Indiana, aber den Kindern und Eltern wurde irrtümlich der Pfizer-Impfstoff COVID verabreicht, berichtet The Hill.

Die Eltern berichten, dass ihre Kinder Sophia und Lukas unter den Nebenwirkungen des Impfstoffs leiden, der nur für Kinder ab 12 Jahren zugelassen ist: Fieber, Körperschmerzen, Husten, Kopfschmerzen und Übelkeit. Die Kinder haben eine dreimal höhere Dosis erhalten, als in klinischen Studien für Kinder getestet wird.

„Die 4- und 5-Jährigen sind außerdem wegen Herzrasen bzw. erhöhtem Blutdruck in Behandlung bei einem Kinderkardiologen“, so der Anwalt der Prices, Dan Tuley, in einer Erklärung.

Peter Hotez, Dekan der National School of Tropical Medicine am Baylor College of Medicine, erklärte gegenüber CNN, dass die COVID-Impfung für die Eltern im Wesentlichen eine Auffrischungsimpfung sei, da sie bereits im April geimpft worden seien.

Neue Daten bringen Parsonage-Turner-Syndrom mit mRNA-COVID-Impfstoffen in Verbindung

Einem in Medscape am 14. Oktober veröffentlichten Artikel zufolge wurde das Parsonage-Turner-Syndrom (PTS) in einem aktuellen Pharmakovigilanz-Überwachungsbericht der französischen Nationalen Agentur für die Sicherheit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten (ANSM) als mögliche unerwünschte Wirkung von mRNA-COVID-Impfstoffen hervorgehoben.

PTS ist eine seltene Erkrankung, die durch das plötzliche Auftreten von starken Schulterschmerzen, gefolgt von einer Armlähmung, gekennzeichnet ist. Die Reaktion scheint bei Männern häufiger aufzutreten als bei Frauen.

Seit Beginn des Überwachungsprogramms wurden sechs schwerwiegende Fälle des Syndroms im Zusammenhang mit dem Impfstoff Comirnaty von Pfizer gemeldet, wobei vier Fälle zwischen dem 3. und 16. September auftraten.

Alle sechs Fälle im Zusammenhang mit dem Impfstoff von Pfizer betrafen Patienten im Alter von 19 bis 69 Jahren – zwei Frauen und vier Männer -, die innerhalb von 50 Tagen nach der Impfung Symptome entwickelten. Die Hälfte der Fälle trat nach der ersten und die Hälfte nach der zweiten Dosis auf. Vier Patienten befinden sich derzeit auf dem Weg der Besserung, bei den beiden anderen ist der weitere Verlauf unbekannt.

Im Falle des COVID-Impfstoffs von Moderna wurden zwei Fälle von PTS gemeldet. Zwei Fälle traten bei Männern – einer Anfang 30 und einer Anfang 60 – innerhalb von 18 Tagen nach der Impfung auf. Ein Fall trat nach der ersten Dosis und einer nach der zweiten Dosis auf.

Dieser Zeitpunkt deutet auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Syndrom und dem Impfstoff hin, heißt es in dem Bericht. Ein dritter Fall trat mehr als 50 Tage nach der Impfung auf.

Dieses Signal von mRNA-Impfstoffen ist nun „offiziell anerkannt“, heißt es in dem Bericht. Laut einem Pharmakovigilanzbericht, der am 8. Oktober veröffentlicht wurde und in dem acht Fälle von PTS nach der Impfung beschrieben werden, wird es auch als „potenzielles Signal“ des Impfstoffs von AstraZeneca betrachtet.

Daten zeigen COVID-Risiko für Kinder „keine außergewöhnliche Bedrohung

Wie The Defender am 12. Oktober berichtete, zeigen neue Daten aus King County, Washington – die einige der detailliertesten COVID-Daten des Landes enthalten -, dass die Risiken für ungeimpfte Kinder ähnlich hoch sind wie die Risiken für geimpfte Menschen in ihren 50ern.

Nach Angaben der New York Times zeigten landesweite Statistiken aus dem Vereinigten Königreich eine noch größere Alterslücke. Ungeimpfte Kinder unter 12 Jahren schienen ein geringeres Risiko einer COVID-Infektion zu haben als geimpfte Menschen in ihren 40ern, wenn nicht sogar 30ern.

Bei Kindern ohne ernsthafte Erkrankung war die Gefahr einer schweren COVID-Infektion so gering, dass sie nur schwer zu quantifizieren war. Bei Kindern mit einer solchen Erkrankung ist die Gefahr höher, aber immer noch geringer, als viele Menschen glauben, berichtet die Times.