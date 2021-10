Warum will Joe Biden sich nicht aus Syrien zurückziehen?

Auch wenn die USA ihr militärisches Gerät aus Saudi-Arabien und einigen anderen Ländern des Nahen Ostens abziehen und sich aus Afghanistan zurückziehen, um ihre militärischen Ressourcen auf Südostasien zu konzentrieren, ist es unwahrscheinlich, dass sich Washington in absehbarer Zeit aus Syrien zurückziehen wird, und zwar aus Gründen, die von der Verhinderung der Einigung Syriens über einen klaren Sieg Russlands und Syriens bis hin zur faktischen territorialen Teilung des Landes und der Kontrolle der Türkei durch die Stärkung (Finanzierung und Bewaffnung) der Kurden reichen.

Das letztgenannte Ziel hat angesichts der sich vertiefenden Kluft zwischen den USA und der Türkei und der spürbaren Hinwendung der Türkei zu Russland, um das Ungleichgewicht innerhalb der NATO auszugleichen, noch mehr an Bedeutung gewonnen. Für die USA hat daher die Aufrechterhaltung der militärischen Präsenz in Syrien und die Unterstützung der syrischen Regionen, die im Volksmund Rojava genannt werden und unter kurdischer Kontrolle stehen, greifbare geopolitische Vorteile. Daher hat Biden den Kurden kürzlich versichert, dass die USA sie nicht „verlassen“ werden, indem sie sich aus Syrien auf die gleiche chaotische und unverantwortliche Weise zurückziehen, wie sie sich im August 2021 aus Afghanistan zurückgezogen haben.

Letzten Monat schickte das Weiße Haus General Frank McKenzie, den Leiter des US-Zentralkommandos, nach Ostsyrien, um den kurdischen Führern „persönlich zu versichern“, dass die USA sie auch nach ihrem Rückzug aus anderen Teilen des Nahen Ostens oder aus Afghanistan weiterhin unterstützen werden. Obwohl Joe Biden während seines furiosen Wahlkampfs versprochen hatte, die „endlosen Kriege“ der USA zu beenden, hat er sich also offenbar entschlossen, diesen Krieg in Syrien fortzusetzen.

Zum einen erfordert die US-Militärpräsenz in Syrien, anders als die in Afghanistan, nicht die Art von wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen, die der Krieg in Afghanistan erforderte. Mit anderen Worten: Es gibt keine alarmierenden politischen und menschlichen Kosten, die für die Regierung Biden nach hinten losgehen könnten. Zweitens scheint die Regierung Biden ihre militärische Präsenz im Nordosten Syriens als „gerecht“ und „verantwortungsvoll“ darzustellen, indem sie sie als „letztes Bollwerk“ gegen die Bedrohung durch ISIS darstellt.

Andererseits sind die strategischen Vorteile, die mit der Aufrechterhaltung dieser Präsenz verbunden sind, zu wichtig, um auf dem Altar der politischen Zweckmäßigkeit geopfert zu werden, d. h. dem Gebot der Erfüllung des Versprechens, alle Kriege zu beenden. Mit einfachen Worten: Die mit dem Abzug aus Afghanistan verbundenen Vorteile überwiegen nicht notwendigerweise und unmittelbar die Vorteile, die mit der Aufrechterhaltung einer beträchtlichen militärischen Truppe (derzeit 900 Mann) in Syrien verbunden sind. Auch Israel befindet sich in völliger Übereinstimmung mit der Regierung Biden. Im Einklang mit dem US-Plan, die Vereinigung Syriens zu verhindern, bestätigte Israel kürzlich seine Absicht, die Golanhöhen, die es ursprünglich 1967 erobert hatte, als „Assads Vermögen“ zu behalten.

Während es den USA also bisher gelungen ist, die Einigung Syriens zu verhindern, abgesehen von der Kontrolle über das syrische Öl, erfolgt ihre fortgesetzte Unterstützung für die Kurden auch vor dem Hintergrund der türkischen Pläne, die kurdischen Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) zu eliminieren, eine Truppe, von der die USA glauben, dass sie Washington im Kampf gegen ISIS hilft. Tatsächlich scheinen viele in Washingtons politischen Kreisen und den Mainstream-Medien nach dem Wiederaufleben des IS-K in Afghanistan nach dem Abzug der USA zu glauben, dass die Aufrechterhaltung der US-Truppen in Syrien noch wichtiger geworden ist, um ein erneutes Auftauchen des ISIS in der Levante zu verhindern. Am 2o. September bestätigte das Pentagon, dass die USA einen Drohnenangriff auf Al-Qaida-Funktionäre durchgeführt haben. Solche gezielten Angriffe auf Dschihadisten bzw. die Nachrichten darüber ermöglichen es der Regierung Biden, ihr unerschütterliches Engagement für ihre Verbündeten weiterhin zu demonstrieren.

Auch wenn einige Analysten in den USA die Ansicht vertreten, dass die Regierung Biden kurz vor einem Rückzug aus Syrien steht, deuten die Fakten vor Ort auf ein anderes Szenario hin. Auch wenn die USA auf ein sehr begrenztes Gebiet im Nordosten Syriens zurückgedrängt wurden, so ist es doch gerade die Präsenz der USA, die bisher verhindert hat, dass die syrischen Streitkräfte diese Regionen zurückerobern und damit die syrische Souveränität vollständig wiederherstellen konnten. Sollten sich die USA zurückziehen und die SDF eine militärische Niederlage gegen die syrischen Streitkräfte erleiden, würde sich dies in die Liste der von den USA gesponserten, ausgebildeten und bewaffneten Streitkräfte einreihen, die wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Die von den USA ausgebildeten afghanischen Sicherheitskräfte waren nicht in der Lage, den Taliban länger als ein paar Wochen standzuhalten. Ein weiteres Debakel ähnlicher Art in Syrien wird der Fähigkeit der USA, sich anderswo als Sicherheitsgarant aufzuspielen, unglaublichen Schaden zufügen, insbesondere in Südostasien, wo sie derzeit die ASEAN-Staaten umwerben, um dem von den USA angeführten globalen Block gegen China beizutreten.

In Syrien gibt es also sowohl eine regionalspezifische als auch eine globale Dynamik. Die USA verstärken dementsprechend ihre militärische Unterstützung. Wie aus einigen Medienberichten hervorgeht, in denen anonyme US-Beamte zitiert werden, bauen die USA auch kurdische Luftstreitkräfte auf. Den Berichten zufolge wurden mindestens drei kampffähige Trainingsflugzeuge vom Typ T-6 Texan auf dem Luftwaffenstützpunkt Tell Beydar in der syrischen Provinz Hasakah stationiert. Der Quelle zufolge haben amerikanische Ausbilder mit den aus den Reihen der SDF ausgewählten Kandidaten einen Crash-Kurs im Fliegen begonnen, lange bevor die Flugzeuge tatsächlich an ihrem Bestimmungsort eintrafen. Dies wird implizit durch die große Lieferung von US-Waffen, Maschinen und Munition nach Tell Beydar bestätigt, die am 17. September geliefert wurde und zu der auch mit texanischen Flugzeugen kompatible Raketen gehörten.

Die Regierung Biden beendet also nicht alle „endlosen Kriege“. Wie in dem Bericht angedeutet wird, ist sie möglicherweise dabei, ihr Engagement in der Region zu intensivieren. Auch hier scheinen viele in Washington zu glauben, dass die USA über Syrien die iranische und russische Präsenz/Aktivität im Nahen Osten kontrollieren können. Wenn die USA Syrien ihren Konkurrenten überlassen, so ihr Kalkül, wird dies wahrscheinlich zu einer unvermeidlichen Expansion der US-Rivalen im Nahen Osten führen – ein Szenario, das Washington trotz seiner offensichtlichen Verlagerung nach Südostasien weiterhin als schädlich für seine langfristigen Interessen betrachtet.