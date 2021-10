NBA-Spieler behauptet, der COVID-Impfstoff habe Blutgerinnsel verursacht und es wurde ihm geraten, darüber zu schweigen

childrenshealthdefense.org: Der NBA-Spieler Brandon Goodwin, ehemaliger Point Guard der Atlanta Hawks, hat die letzte Saison wegen Blutgerinnseln, die seiner Meinung nach durch den COVID-Impfstoff verursacht wurden, abgebrochen. Goodwin sagte, dass Mannschaftsvertreter ihn anriefen, als er im Krankenhaus lag, und ihm sagten, er solle seine Diagnose nicht preisgeben.

Inmitten der Pattsituation zwischen der National Basketball Association (NBA) und Kyrie Irving – der von den Brooklyn Nets mit einem Trainings- und Spielverbot belegt wurde, bis er sich impfen lässt – hat ein anderer Spieler Alarm geschlagen und erzählt, wie die COVID-Impfung im vergangenen Jahr seine Saison beendete und wie die Verantwortlichen seines Teams versuchten, die Blutgerinnsel zu vertuschen, die er durch die Impfung erlitt.

Brandon Goodwin, ehemaliger Point Guard der Atlanta Hawks, der am Donnerstag einen neuen Vertrag mit den New York Knicks unterzeichnete, fiel im Mai wegen einer „leichten“ Atemwegserkrankung für die Saison aus.

„Der Ersatz-Guard der Atlanta Hawks, Brandon Goodwin, wird die NBA-Playoffs verpassen, nachdem bei ihm eine Atemwegserkrankung diagnostiziert wurde“, berichtete die Associated Press am 18. Mai. „Das Team bezeichnete die Erkrankung zwar als geringfügig, aber sie wird behandelt werden müssen und Goodwin für den Rest der Saison außer Gefecht setzen.“

Bis zum 29. September war nichts weiter über die „leichte“ Erkrankung bekannt, als Goodwin auf der Videostreaming-Website Twitch bekannt gab, dass es sich bei seiner leichten Erkrankung um Blutgerinnsel handelte, die sich nach der Impfung gebildet hätten.

Goodwin sagte während eines Twitch-Streams am 3. Oktober:

Ich wurde krank und habe mich nie davon erholt. Ich hatte immer Rückenschmerzen. Ich war in den Spielen einfach super müde, zum Beispiel als wir gegen Philly gespielt haben [28.-30. April]. Ich war so müde, dass ich nicht mehr auf dem Platz auf und ab rennen konnte. Als wir dann nach Hause gingen, fing mein Rücken wirklich an, weh zu tun. Dann dachte ich, ich muss zum Arzt gehen, und da habe ich erfahren, dass ich Blutgerinnsel habe.

Goodwin sagte, die Symptome seien alle innerhalb eines Monats nach der Impfung aufgetreten.

„Bis dahin ging es mir gut, bis ich den Impfstoff nahm“, sagte Goodwin. „Mir ging es gut. Woher wollen die Leute also wissen, dass es nicht am Impfstoff liegt? Sie wissen es nicht. Ja, der Impfstoff hat meine Saison beendet, zu tausend Prozent“.

Goodwin äußerte keine Feindseligkeit gegenüber den Hawks, zeigte sich aber verwirrt darüber, wie sie mit seinem Krankenhausaufenthalt umgegangen sind.

„Nichts gegen die Hawks, aber sie riefen mich am nächsten Tag an, als ich im Krankenhaus lag, und sagten mir: ‚Wir werden der Presse mitteilen, dass deine Saison vorbei ist‘,“ sagte er.

Goodwin sagte, das Team habe ihn gebeten, über seinen Zustand zu schweigen, was erklärt, warum die Öffentlichkeit erst jetzt erfährt, dass es sich bei der so genannten „leichten“ Erkrankung um Blutgerinnsel handelte.

„Sie sagten einfach, wir sollen nichts darüber sagen. Sie sagen es niemandem. Ich sage nur, Bruder…“, verrät Goodwin in dem Video.

Godwin sagte, er wolle etwas sagen, damit er wieder mitspielen könne, weil er nach den anfänglichen Atemproblemen wieder auf den Beinen sei, obwohl er Blutverdünner nehme.

Aus Fairness gegenüber dem Team sagte Goodwin, sein Arzt habe ihm auch gesagt, er solle im Sommer nicht Basketball spielen.

Goodwin gab nicht an, welchen Impfstoff er erhalten hatte, aber Blutgerinnsel wurden mit allen drei COVID-Impfstoffen in Verbindung gebracht, die in den USA für den Notfalleinsatz zugelassen sind – Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson (J&J) -, obwohl die US-Gesundheitsbehörde (FDA) nur den J&J-Impfstoff mit einem Warnhinweis versehen hat.

Am 13. April pausierten die Bundesbehörden den Impfstoff von J&J, der von der Tochtergesellschaft Janssen vermarktet wird, während sie den möglichen Zusammenhang des Impfstoffs mit potenziell gefährlichen Blutgerinnseln untersuchten.

In einer gemeinsamen Erklärung der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) und der FDA vom 13. April erklärten die Behörden, dass sie sechs Fälle von Blutgerinnseln in den USA untersuchen. Alle sechs Fälle traten bei Frauen im Alter zwischen 18 und 48 Jahren auf, und die Symptome traten sechs bis 13 Tage nach der Impfung auf.

Am 23. April stimmte ein unabhängiges Beratungsgremium der CDC mit 10 zu 4 Stimmen dafür, die Verwendung des Impfstoffs von J&J mit einer Warnung vor dem Risiko von Blutgerinnseln auf dem Etikett wieder aufzunehmen.

Nach den neuesten Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 8. Oktober 2021 10.131 Fälle von Blutgerinnungsstörungen nach einer Impfung mit COVID gemeldet. Davon wurden 4.407 Berichte Pfizer, 3.654 Berichte Moderna und 2.018 Berichte J&J zugeschrieben.