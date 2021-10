„Kaffeetassen-Gestapo“: Australische Polizei kontrolliert das Getränk, um die Entschuldigung für das Nichttragen der Maske zu überprüfen und warum Leute verhaftet werden

Videoaufnahmen der Polizei von Melbourne, die die Kaffeetasse eines Mannes kontrolliert, um festzustellen, ob er seine Entschuldigung für das Nichttragen einer Maske nur vortäuscht, haben die jüngste Runde der Online-Empörung über Australiens dystopische Covid-19-Politik ausgelöst.

Obwohl unklar ist, wann genau das Video aufgenommen wurde, verbreitete sich der Clip, der mehrere Polizisten zeigt, die einen Mann auf einem vermeintlichen Parkweg konfrontieren, in den sozialen Medien. Einer der Beamten greift nach der Kaffeetasse des Mannes und fragt: „Darf ich nachsehen, ob da etwas drin ist?“ Er schüttelt die Tasse, und nachdem er offenbar festgestellt hat, dass sich darin Flüssigkeit befindet, zieht er sich zurück und sagt zu dem Mann: „Genießen Sie Ihren Kaffee.“

Der 10-Sekunden-Clip endet damit, dass der Kaffeetrinker der Polizei sagt: „Jesus liebt euch alle. Gott segne euch. Ich werde für euch alle beten.“

Während der Parkbesucher die Konfrontation ruhig und freundlich bewältigte und es unklar bleibt, wann genau das Filmmaterial aufgenommen wurde, äußerten sich Online-Beobachter schockiert über ein weiteres Beispiel für Australiens offensichtlichen Covid-19-Autoritarismus.

Melbourne Police grabs a guy’s coffee cup to check if there is coffee in it otherwise, he would of fined him for not wearing a mask 👀



Coffee is known to kill COVID 🙃☕️ pic.twitter.com/7wUB1lBXDF