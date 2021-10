Chicago, Los Angeles, Seattle, San Diego, Baltimore, der Widerstand der Polizisten wächst die Impfpflicht durchzusetzen

Die Demokraten beginnen mit der „Säuberung der Polizei“, da Beamte in Großstädten in ganz Amerika eine Revolte gegen die Impfpflicht anführen

Polizeibeamte in Großstädten in den Vereinigten Staaten wehren sich gegen rechtswidrige Befehle, die sie zwingen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, oder sie werden entlassen. In Chicago, Los Angeles, Seattle, San Diego und Baltimore senden die Polizisten die Botschaft, dass diese Impfvorschriften rechtswidrig sind und dass sie sie nicht befolgen oder durchsetzen werden.

In Chicago, einer der Städte mit den meisten Gewaltverbrechen in den USA, bahnt sich ein Konflikt zwischen der Stadtverwaltung und der Polizei an. In der „Windy City“ hat der Chef der Chicagoer Polizeibruderschaft, John Catanzara, seine Kollegen dazu aufgerufen, sich der von Bürgermeisterin Lori Lightfoot verhängten „unangemessenen Anweisung“ zur Impfung zu widersetzen.

Am Freitag kündigte Bürgermeisterin Lightfoot an, dass die Stadt eine Klage gegen die Fraternal Order of Police und Catanzara einreichen werde, da dieser versucht habe, „einen Aufstand anzuzetteln“, indem er die Beamten ermutigt habe, ihren Impfstatus nicht offenzulegen. Angestellte, die sich bis zum 15. Oktober nicht an die Impfrichtlinie hielten, sollten in den unbezahlten Status versetzt werden.

Catanzara machte deutlich, dass das Impfmandat unzulässig sei, und warnte, dass die Zahl der Polizeibeamten am Wochenende um die Hälfte reduziert werden könnte, wenn die Stadt der Anordnung Folge leiste. Bis zu 6.500 Chicagoer Polizeibeamte könnten aufgrund der Richtlinie in unbezahlten Urlaub versetzt werden, so die Daily Mail.

„Ich glaube nicht, dass die Stadt die Befugnis hat, irgendjemandem dies vorzuschreiben, geschweige denn Informationen über Ihre medizinische Vorgeschichte zu geben“, argumentierte Catanzara in einem Video, über das die Chicago Sun-Times berichtete. „Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Stadt Chicago an diesem Wochenende eine Polizeipräsenz von 50% oder weniger haben wird“, fügte er hinzu.

Die Stadt argumentierte in ihrer beim Cook County Circuit Court eingereichten Klage, dass dies „eine klare Anweisung und ein Befehl zu einem ungesetzlichen Streik“ sei. Die Fraternal Order of Police reichte daraufhin Gegenklage ein und argumentierte, die Stadt habe nicht ordnungsgemäß mit der Gewerkschaft über das Impfmandat verhandelt. Wenn sich Polizeibeamte nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen, müssen sie sich zweimal wöchentlich testen lassen.

Bürgermeister Lightfoot wies die Bedenken des Präsidenten der Polizeigewerkschaft in typisch unverblümter Weise zurück und forderte die Bevölkerung auf, die Richtlinie zu befolgen.

„Wir wollen sicherstellen, dass wir die Möglichkeiten zur Schaffung eines sehr sicheren Arbeitsplatzes maximieren“, so Lightfoot. „Die Daten sind sehr eindeutig. Es ist bedauerlich, dass die FOP-Führung sich entschieden hat, eine Gegenbehauptung aufzustellen. Tatsache ist jedoch, dass Sie, wenn Sie nicht geimpft sind, mit Ihrem Leben, dem Leben Ihrer Familie, dem Leben Ihrer Kollegen und dem Leben der Öffentlichkeit spielen.“

In der Zwischenzeit hat ein Richter Catanzara angewiesen, Polizeibeamte nicht mehr zu ermutigen, die ungesetzlichen Impfvorschriften zu befolgen. Über die einstweilige Verfügung, die ihm untersagt, Erklärungen abzugeben, die seine Mitglieder davon abhalten, der Stadt ihren COVID-19-Impfstatus zu melden, berichtete die Chicago Tribune.

Auch die Polizeigewerkschaft von Baltimore rät ihren Beamten, der Stadt ihren Impfstatus nicht mitzuteilen, solange das Impfmandat der Stadt nicht geklärt ist, berichtete The Hill.

„Es ist verständlich, dass unsere Mitglieder Fragen zu einer Politik haben, über die die Stadt so wenig Informationen zur Verfügung stellt“, sagte Sgt. Mike Mancuso, Präsident der Fraternal Order of Police, in einem Brief an seine Gewerkschaftsmitglieder. „Solange die Stadt nicht auf unser Recht reagiert, über diese Fragen zu verhandeln, oder die Gerichte nicht eingreifen, schlage ich vor, dass Sie nichts unternehmen, was die Offenlegung Ihres Impfstatus betrifft, wie er in der Politik der Stadt festgelegt ist.

In Seattle, das von Ausschreitungen und Protesten heimgesucht wurde, hat der Polizeichef einen Brief an die Beamten verfasst, in dem er sie auffordert, nicht wegen des Impfmandats zu kündigen. Der Brief wurde von Jason Rantz veröffentlicht.

„Ich werde Ihnen sagen – ich möchte keinen von Ihnen verlieren. In den vergangenen fast zwei Jahren haben wir zu viele verloren“, argumentierte Polizeichef Adrian Diaz.

Der Sheriff von Los Angeles County, Alex Villanueva, der mit rund 18.000 Mitarbeitern das größte Sheriff Department der Nation leitet, hat deutlich gemacht, dass er nicht die Absicht hat, das Impfmandat des Countys durchzusetzen.

„Das Mandat wurde im August per Verfügung erlassen und lässt nur religiöse und medizinische Ausnahmen zu“, berichtet NPR. „Villanueva sagte, dass seine Angestellten lieber gekündigt werden würden, als sich impfen zu lassen.

„Ich möchte nicht in der Lage sein, 5 oder 10 % meiner Belegschaft über Nacht wegen eines Impfstoffmandats zu verlieren“, sagte der Sheriff.

Selbst in Städten, in denen die Polizeigewerkschaften nicht für die Beamten eintreten, gibt es hinter den Kulissen Gerüchte, die darauf hindeuten, dass die Beziehungen auf dem Siedepunkt sind. In San Diego erhalten „Hunderte“ von Polizeibeamten, die gegen das rechtswidrige Mandat sind, nicht die öffentliche Unterstützung des Gewerkschaftspräsidenten Jack Schaeffer. Die Beamten planen nun, am 22. Oktober um 15:30 Uhr vor dem Rathaus von San Diego zu streiken, wie Net Breaking berichtet. Und in Raleigh, North Carolina, drohen Feuerwehrleute, Polizeibeamte und Rettungssanitäter mit einer Klage wegen des Impfstoffmandats.

Die Stadt New York hat zwar noch kein offizielles Impfmandat für die NYPD erlassen, doch der sozialistische Bürgermeister De Blasio sagte, er prüfe „alle Optionen“.

„Wir prüfen alle Möglichkeiten“, sagte Bürgermeister Bill de Blasio in der WNYC-Radiosendung von Brian Lehrer.

„In den kommenden Tagen werde ich über weitere Schritte für verschiedene Teile der Stadt, unsere Arbeitskräfte und darüber hinaus sprechen, verschiedene Dinge, die wir uns ansehen werden, verschiedene Dinge, die wir tun werden“, fügte de Blasio hinzu. „Aber das ist noch ein paar Tage entfernt, weil wir sehr genau analysieren, was der nächste Schritt ist, der Sinn macht.“

„De Blasio hat ein mögliches Impfmandat für die NYPD, die größte Polizeibehörde der Nation, seit mehreren Wochen ins Gespräch gebracht, berichtete die AP. „Die Impfquote der Abteilung liegt hinter dem Rest der Stadt zurück, und einige Beamte weigern sich sogar, sich impfen zu lassen.“

Einer der gefährlichsten Aspekte des Zusammenbruchs der Beziehungen zwischen Polizei und Stadtverwaltung besteht darin, dass er in den Augen der Führer der Demokratischen Partei, die sich für „Defund the Police“ ausgesprochen haben, nicht als „unglücklicher Nebeneffekt“ rechtswidriger Impfvorschriften wahrgenommen werden kann. Die Impfvorschriften scheinen eine Erweiterung der Absicht der Demokratischen Partei zu sein, das Militär, die Polizei und die Gesellschaft von Amerikanern zu säubern, die bereit sind, für die Rechte der Amerikaner im Angesicht der Tyrannei einzutreten. Die neue Agenda lautet nicht nur „Defund the Police“, sondern auch „Purge the Police“.