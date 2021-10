Als es dem Westen in den Fingern juckte, nach China zu gehen

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Die alten Seidenstraßen spielten eine wichtige Rolle bei der Verbindung der Welt durch den Handel, und die neue Version kann das auch

Vergessen Sie das unaufhörliche Trommeln des Kalten Krieges 2.0 gegen China. Vergessen Sie die Einfaltspinsel der Denkfabriken, die ihr Wunschdenken über das ewige „Ende von Chinas Aufstieg“ projizieren.

Vergessen Sie auch die wenigen klugen Köpfe in Brüssel – ja, die gibt es -, die sagen, Europa wolle China nicht eindämmen, sondern sich engagieren, und das bedeute Geschäft.

Machen wir eine Zeitreise in die Zeit vor fast zwei Jahrtausenden, als das Römische Reich von den Geschäftsmöglichkeiten fasziniert war, die diese „geheimnisvollen“ Länder im Osten boten.

Nach dem Untergang Roms und der westlichen Reichshälfte im 5. Jahrhundert wurde Konstantinopel – das zweite Rom -, das in Wirklichkeit griechisch war, zur maximalen Verkörperung der einzig wahren „Römer“.

Doch im Gegensatz zu den hellenistischen Griechen im Gefolge Alexanders des Großen, die so sehr von Asien gelockt wurden, wurden die Römer vom Ende der Republik bis zur Gründung des Reiches daran gehindert, weiter voranzukommen, da sie stets von den Parthern aufgehalten wurden: Vergessen Sie nie die spektakuläre römische Niederlage bei Carrhae im Jahr 53 v. Chr.

Mehr als vier Jahrhunderte lang war der östliche Limes des Reiches bemerkenswert stabil und reichte von den Bergen Ostarmeniens bis zum Lauf des Euphrat und den syrisch-mesopotamischen Wüsten.

Es gab also drei natürliche Limes: Gebirge, Fluss und Wüste.

Roms übergreifende Strategie bestand darin, den Parthern – und dann den Persern – nicht zu erlauben, Armenien vollständig zu beherrschen, das Schwarze Meer zu erreichen und über den Kaukasus hinaus in die russisch-ukrainischen Ebenen und weiter nach Europa vorzudringen.

Die Perser beschränkten sich derweil auf die Stärkung der Euphratgrenzen, die erst viele Jahrhunderte später von den Seldschuken im späten 12. Jahrhundert und den Mongolen im frühen 13. Jahrhundert durchbrochen wurden.

Dies ist ein absolut entscheidender Bruch in der Geschichte Eurasiens – denn diese Grenze, die später zwischen dem Osmanischen und dem Persischen Reich aufrechterhalten wurde, ist noch heute zwischen der Türkei und dem Iran lebendig.

Sie erklärt beispielsweise die gegenwärtigen Spannungen zwischen dem Iran und Aserbaidschan und wird auch in Zukunft von Akteuren, die sich aufteilen und herrschen wollen, ununterbrochen ausgenutzt werden.

Radfahrer fahren um die aus der Ming-Dynastie stammende Stadtmauer von Xi’an in der Stadt Xi’an in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi. Foto: AFP / Peng hua / Imaginechina

Folgen Sie den Spuren der Karawane

Im Jahr 166 geschah etwas Außergewöhnliches: Römische Kaufleute kamen an den Hof des chinesischen Kaisers Huan-ti, des 27. Kaisers der Han-Dynastie. Kaiser der Han-Dynastie. Aus der Geschichte der späteren Han-Dynastie erfahren wir, dass Huan-ti in Luoyang einen „römischen Gesandten“ empfing, der wahrscheinlich von keinem Geringeren als Kaiser Marcus Aurelius geschickt worden war.

Sie reisten über das, was die Chinesen im 21. Jahrhundert in Seidenstraße umbenennen würden – vom Indischen Ozean über das Südchinesische Meer bis nach Nordvietnam und dann auf dem Landweg nach Chang’an – dem heutigen Xian.

Die Römer kauften seit dem Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. Seide aus Asien, und zwar aus dem Land „Seres“, über das sich die Gelehrten nicht einig sind: Einige behaupten, es sei China, andere, es sei Kaschmir.

Der Handel entlang der Seidenstraße wurde in der Tat über eine Reihe von Zwischenhändlern abgewickelt: Niemand reiste den ganzen Weg hin und zurück.

Produkte der Luxusindustrie – Seide, Perlen, Edelsteine, Pfeffer – aus China, Indien und Arabien kamen nur in einem der sagenumwobenen Knotenpunkte der „Kommunikationskorridore“ zwischen Ost und West mit den römischen Kaufleuten in Berührung: Alexandria, Petra oder Palmyra. Dann wurde die Fracht in den Häfen des östlichen Mittelmeers bis nach Rom verladen.

Der Karawanenhandel wurde von Nabatäern, Ägyptern und Syrern kontrolliert. Die effizientesten „römischen“ Händler waren in Wirklichkeit Griechen aus dem östlichen Mittelmeerraum. Der Wissenschaftler JN Robert hat gezeigt, dass Griechisch seit Alexander eine Art Universalsprache war – wie heute das Englische – von Rom bis zum Pamirgebirge, von Ägypten bis zu den Königreichen, die aus dem persischen Reich hervorgingen.

Und das bringt uns zu einer buchstäblich bahnbrechenden Figur: Maes Titianus, ein griechisch-mazedonischer Händler, der im 1. Jahrhundert in Antiochia im römischen Syrien lebte.

Noch vor dem Gesandten, den Marcus Aurelius an den Hof der Han schickte, gelang es Maes Titianus, eine stattliche Karawane über Zentralasien hinaus bis ins Land von Seres zu schicken.

Die Reise war episch – und dauerte mehr als ein Jahr. Sie begann in Syrien, überquerte den Euphrat, zog über Chorasan bis nach Baktrien (mit dem sagenumwobenen Balkh als Hauptstadt), durchquerte das Tian Shan-Gebirge, erreichte Chinesisch-Turkestan und durchquerte dann den Gansu-Korridor und die Wüste Gobi bis nach Chang’an.

Seit dem legendären Geographischen Handbuch des Claudius Ptolemäus gilt die Karawane des Maes Titianus als einzige Quelle des klassischen Altertums, die den wichtigsten Landkorridor der antiken Seidenstraße vom römischen Syrien bis zur chinesischen Hauptstadt vollständig beschreibt.

Maes Titianus ging bis nach Tashkurgan im Pamir. Karte: Wikipedia

Eine römisch-xianische Superautobahn?

Es ist wichtig zu wissen, dass Baktrien im heutigen Nordafghanistan nach Ansicht der Römer damals der bekannte östliche Limes der Welt war. Aber Baktrien war weit mehr als das: der wichtigste Handelsknotenpunkt zwischen China, Indien, den Parthern und Persien sowie dem Römischen Reich.

Das Pamirgebirge – das „Dach der Welt“ – und die Wüste Taklamakan („Du kannst hinein, aber du kommst nicht heraus“, sagt ein uigurisches Sprichwort) waren jahrhundertelang die größten natürlichen Barrieren für den Westen, um China zu erreichen.

Es war also die Geologie, die China gegenüber dem Römischen Reich und dem Westen in einer hervorragenden Isolation hielt. In militärischer Hinsicht gelang es den Römern und später den Byzantinern nie, diese östliche Grenze zu überwinden, die sie von den Persern trennte. So gelang es ihnen nie, ihre Eroberungen bis nach Zentralasien und China vorzustoßen, wie es Alexander berühmtlich versuchte.

Doch die Araber haben es während der blitzschnellen Ausbreitung des Islam tatsächlich geschafft. Aber das ist eine andere – lange – Geschichte.

Das Karawanenabenteuer von Maes Tizianus ereignete sich nicht weniger als ein Jahrtausend vor den Reisen von Marco Polo. Doch Polo verfügte über eine viel ausgefeiltere PR – und das ist die Erzählung, die in den westlichen Geschichtsbüchern eingeprägt ist.

Wenn wir sie jetzt heraufbeschwören, erinnern wir uns an die Anfänge der alten Seidenstraßen und daran, wie sehr die Verbindung im kollektiven Unbewussten großer Teile Eurasiens verankert ist. Die Menschen entlang der Routen verstehen instinktiv, warum ein sich entwickelnder Handelskorridor, der China-Pakistan-Afghanistan-Iran-östliches Mittelmeer verbindet, absolut sinnvoll ist.

Der abgesetzte Ministerpräsident Mario „Goldman Sachs“ Draghi mag darauf bestehen, dass Italien atlantisch eingestellt ist, und er mag sich ständig über die BRI lustig machen. Aber scharfsinnige Erben des Römischen Reiches sehen, dass Geschäftspartnerschaften entlang der Korridore der Neuen Seidenstraße genauso sinnvoll sind wie zur Zeit von Maes Titianus.